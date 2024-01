Quelle est la bonne puissance pour un aspirateur balai ? Le guide ultime

Si vous êtes en quête d’un nouvel aspirateur, vous voilà au bon endroit. Dans cet article, nous vous aidons à, enfin, connaître la véritable puissance des aspirateurs. Suivez-nous.

Lorsqu’on achète un nouvel aspirateur, qu’il s’agisse d’un aspirateur traineau, d’un aspirateur robot, ou d’un aspirateur balai, la puissance d’aspiration est bien souvent le critère numéro 1. Et oui, personne n’a envie de passer 3 fois au même endroit parce que toute la poussière n’a pas été aspirée ! Malheureusement, il est parfois difficile de savoir quel critère regarder pour définir la puissance d’un aspirateur ? Dans cet article, nous allons tenter d’éclairer vos lanternes en mettant en lumière un critère méconnu, mais essentiel : les Air Watt.

Qu’est-ce qui définit la puissance d’un aspirateur ?

Lorsque l’on cherche à connaître la puissance d’un aspirateur, on a tendance à regarder la puissance de son moteur, souvent indiquée par les fabricants et affichée en Watt. Pourtant, la puissance moteur n’est qu’un des nombreux éléments définissant la puissance réelle d’un aspirateur.

En effet, un aspirateur performant est un aspirateur qui a un bon débit d’air et qui est capable de créer une dépression importante au niveau de son tuyau.

Cette capacité d’aspiration est le fruit de nombreux facteurs comme la puissance moteur, du système de filtration, de la technologie employée et même du type de brosses. Pour les aspirateurs sans fil, la puissance de la batterie est également un indicateur.

Popularisée par Dyson, la filtration cyclonique ou multicyclonique consiste à créer une phénomène de tourbillon qui permet de séparer l’air et la matière de manière très efficace. Cette technologie permet de maximiser le rendement de l’aspirateur tout en limitant l’encrassement des filtres.

Rares sont les aspirateurs balais capable d’aspirer efficacement un canapé ou un fauteuil

Pour déterminer cette capacité d’aspiration, on utilise une unité de mesure – appelée Air Watt – et obtenue en combinant deux facteurs :

Le débit de l’air au niveau du tuyau , qui définit la vitesse d’aspirateur (c’est-à-dire la vitesse à laquelle les déchets sont transportés jusqu’au bac de l’aspirateur). Cette valeur se mesure en litres par seconde (l/s).

, qui définit la vitesse d’aspirateur (c’est-à-dire la vitesse à laquelle les déchets sont transportés jusqu’au bac de l’aspirateur). Cette valeur se mesure en litres par seconde (l/s). La dépression d’air au niveau du tuyau, qui définit la force d’aspiration. Elle est généralement donnée en kiloPascal (kPa).

Le type de filtration est également un point essentiel concernant la capacité d’aspiration d’un aspirateur

Quelle est la bonne puissance pour un aspirateur ?

Maintenant que vous savez quel est le véritable critère de puissance qu’il faut regarder pour choisir son aspirateur, voyons ensemble quelle valeur rechercher pour avoir une bonne aspiration.

En règle générale, la puissance d’un aspirateur balai oscille entre 100 AW et 200 AW.

Une puissance inférieure à 100 AW est déconseillée pour un usage régulier.

Une puissance comprise entre 100 AW et 150 AW convient pour des petites surfaces et un usage quotidien.

En revanche, pour pouvoir aspirer de manière correcte un tapis ou une moquette, il convient d’opter pour une puissance supérieure à 150 AW. Généralement, la puissance d’aspiration des aspirateurs traineau débute à 200 AW.

Pour les sols durs et lisses, on privilégiera une force d’aspiration comprise entre 20 et 35 kPa pour un débit de 36 l/s. Pour les tapis et moquettes, il faudra compter une valeur de dépression minimale de 40 kPa et un débit de 40 l/s.

Les moquettes font partie des sols les plus exigeants en matière d’aspiration

Les critères d’usages pour bien choisir la puissance de son aspirateur balai

Avant de choisir la puissance de votre aspirateur balai, il est essentiel d’identifier vos besoins de nettoyage : les types de surfaces à nettoyer, la fréquence d’utilisation et le niveau de propreté exigé.

Type de surfaces

Les différents types de surfaces peuvent requérir une puissance adaptée pour un nettoyage efficace :

Sols durs : parquet, carrelages, vinyle — une puissance moyenne (entre 18V et 24V) devrait suffire.

: parquet, carrelages, vinyle — une puissance moyenne (entre 18V et 24V) devrait suffire. Moquettes et tapis : poils courts ou longs — une puissance élevée (supérieure à 24V) sera plus appropriée.

: poils courts ou longs — une puissance élevée (supérieure à 24V) sera plus appropriée. Zones difficiles d’accès : recoins, escaliers, angles — une puissance modulable avec des accessoires dédiés sera plus adaptée.

Fréquence d’utilisation

La fréquence d’utilisation de votre aspirateur balai peut également influencer la puissance souhaitée :

Nettoyage quotidien : une puissance moyenne conviendra aux besoins de la plupart des ménages.

: une puissance moyenne conviendra aux besoins de la plupart des ménages. Nettoyage hebdomadaire : si vous utilisez votre aspirateur balai moins souvent, une puissance élevée est recommandée pour garantir un nettoyage en profondeur.

: si vous utilisez votre aspirateur balai moins souvent, une puissance élevée est recommandée pour garantir un nettoyage en profondeur. Nettoyage occasionnel : dans ce cas, la puissance idéale dépendra du type de surface.

Niveau de propreté exigé

Le niveau de propreté souhaité peut également impacter le choix de la puissance :

Ménage régulier : pour un entretien courant, une puissance moyenne est généralement suffisante.

: pour un entretien courant, une puissance moyenne est généralement suffisante. Nettoyage intensif : si vous souhaitez nettoyer en profondeur et éliminer les allergènes (acariens, poils d’animaux, etc.), privilégiez une puissance élevée.

Les critères techniques à considérer lors du choix de la puissance de son aspirateur balai

Technologie embarquée et performance d’aspiration : certains modèles utilisent des moteurs numériques ou synchrones permettant d’optimiser la puissance utile tout en réduisant la consommation d’énergie. L’amélioration de la performance d’aspiration passe également par la qualité des filtres et l’efficacité des brosses.

certains modèles utilisent des moteurs numériques ou synchrones permettant d’optimiser la puissance utile tout en réduisant la consommation d’énergie. L’amélioration de la performance d’aspiration passe également par la qualité des filtres et l’efficacité des brosses. Autonomie de la batterie et temps de charge : les appareils offrant une puissance élevée tendent généralement à consommer rapidement leur énergie, réduisant ainsi leur temps d’utilisation. Privilégiez donc un modèle avec une bonne autonomie ou optez pour des batteries interchangeables selon vos besoins.

: les appareils offrant une puissance élevée tendent généralement à consommer rapidement leur énergie, réduisant ainsi leur temps d’utilisation. Privilégiez donc un modèle avec une bonne autonomie ou optez pour des batteries interchangeables selon vos besoins. Poids et maniabilité de l’aspirateur : un aspirateur balai plus puissant peut être plus lourd et difficile à manier. Prenez en considération le poids de l’appareil et sa facilité de manipulation en fonction de votre situation (personnes âgées, problèmes de dos, etc.) ou contraintes spatiales (escaliers, meubles).