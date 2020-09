14. Strollerwagons Pronto One : une Poussette Insolite et Innovante

Vous êtes jeunes parents et peut-être encore un peu abasourdis par cette aventure de longue haleine qui commence ? Tantôt enthousiastes, tantôt inquiètes, vos pensées gravitent autour du bien être de votre enfant… Dans le même temps, la famille vous harcèle pour savoir quoi offrir au nouveau né. Pas de panique ! En parcourant des dizaines d’innovations pour bébés, nous avons trié pour vous les gadgets un peu encombrants et la technologie vraiment utile, voire indispensable. Et voilà le résultat : 20 idées de cadeaux à suggérer dès votre période de grossesse !

Innovations biberon : pour bien manger

Juste après le prénom, la question se pose toujours pour chaque enfant : mieux vaut-il le nourrir au lait en poudre ou au lait maternel ? Il semblerait que les deux fonctionnent… pour notre part, nous avons trouvé des innovations pour bébés capables de vous assister dans les deux cas de figure.

1. Nouveau tire-lait électrique Luna

Commençons donc par le choix le plus simple : l’usage du lait maternel. Pour que toute la famille puisse quand même donner le biberon, ou si vous n’êtes pas très à l’aise à l’idée de donner le sein, le tire-lait électrique à double-tube Luna est une excellente option. Conçu par la marque Motif Medical, il est rapide, puissant, silencieux et facile à utiliser. Son écran LCD et sa lumière intégrée vous faciliteront la tâche. Sans être absolument indispensable, c’est confortable et très pratique !

2. Elvie Pump : un Tire-Lait très Innovant pour Gagner du Temps !

En plus d’être silencieux comme son homologue de Luna, ce nouveau tire-lait signé Elvie se porte comme un vêtement. Que vous soyez en plein travail ou en train de jouer avec votre enfant, vous n’aurez pas besoin d’interrompre longtemps votre activité. Installez l’appareil contre votre sein, bien maintenu par votre soutien-gorge et laissez-le s’occuper du reste ! Mieux encore : vous pourrez le contrôler depuis une application smartphone. Quoi de plus pratique ?

3. Bokee Bottle : une Nouveauté plutôt Insolite !

Maintenant, voyons l’option du lait en poudre. Nous vous avons trouvé un accessoire simple, ingénieux et peu cher, qui vous servira de troisième main quand les deux autres seront trop affairées. En effet, le bökee, conçu en silicone, a vocation à maintenir droits certains récipients (au hasard, un biberon !), tandis que vous les remplissez, remuez, ouvrez et refermez. Petit plus : il passe au lave-vaisselle. Gain de temps et économie d’accidents ; on ne demande pas mieux !

4. Baby Brezza Formula Pro Advanced : la Technologie pour Bébé Haut-de-Gamme

Cette fois, nous passons au grand luxe des innovations pour bébés, qui allégera considérablement vos premières nuits parentales. Ce n’est pas une machine à café, mais vous pourrez la faire fonctionner en même temps ! Cet appareil mélange parfaitement l’eau et le lait en poudre, afin de rendre une solution sans bulle ni grumeau et à bonne température. Le réservoir se recharge tous les 20 biberons. Pour le reste, un bouton suffit. Notre unique conseil ? Quand bébé aura grandi, soyez solidaires des autres jeunes parents, et prêtez-le à vos amis !

5. DetraPel Baby Gear & Fabric Protector : une Invention pour Bébé qui évite les Taches

Et voici votre meilleur allié contre l’inévitable : un spray imperméabilisant surpuissant. Ce produit innovant protège en profondeur la fibre de vos tissus. Connu sous le nom de DetraPel, il ne contient absolument aucun produit toxique, et vous pourrez ainsi rendre vos sièges, vos habits, votre table à langer ultra-résistants aux taches. Vous sentez qu’il y a un coup à jouer ?

Innovations de puériculture pour bien dormir

Il arrive qu’un nouveau né ait du mal à faire ses nuits, qu’il soit angoissé. Il arrive aussi que ce soient les parents qui s’inquiètent à en perdre le sommeil. Quelques fois, ce sont même les deux cas de figure qui se produisent ! Voyons ensemble quatre innovations pour bébés qui vous éviteront des nuisances à vos nuits…

6. SNOObear, le Doudou innovant

Pour s’endormir, la recette est relativement simple, mais encore faut-il en rassembler les ingrédients : il faut se sentir au chaud et au calme, si possible en sécurité dans un endroit familier. Figurez-vous alors que l’adorable SNOObear reproduit l’environnement utérin au moyen de 6 sons que votre enfant a été habitué à entendre 9 mois durant. Cette ambiance sonore favorisera son endormissement. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre article sur SNOObear, la peluche intelligente !

7. Go With Me Sway Portable Infant Rocker : l’Invention pour Bébé Simple et Pratique

On aimerait parfois suspendre toutes nos activités pour se consacrer exclusivement au bien être de notre enfant. Ce n’est pas toujours possible, et votre vie de parent continue, elle aussi ! Vous pouvez concilier les deux avec ce fauteuil à bascule portatif, facile à déplacer en vacances, dans la famille ou chez les amis etc. Qu’elle dorme ou reste éveillée pour jouer, la petite tête blonde restera confortablement installée auprès de vous !

8. Hatch Baby : une Nouveauté Bébé qui exploite la Technologie Connectée

Dans les innovations pour bébés, on passe aux objets connectés à présent, avec le Hatch Baby, qui consiste en une veilleuse aux sons apaisants, avec un réveil adapté à l’enfant. Vous pouvez accéder aux paramètres grâce à une application smartphone, et la lumière de la veilleuse suffira à éclairer les séances de biberonnage nocturne. Vous pourrez même changer la couleur du halo lumineux ! Mais attention, cette veilleuse n’est pas pour vous : c’est pour le bébé !

9. Cubo AI : l’Invention de Puériculture la plus Innovante

Outre son design hyper mignon qui donne envie de casser sa tirelire, le Cubo AI veillera jour et nuit sur votre nourrisson, et ce même après qu’il aura appris à marcher. S’il détecte la moindre situation inhabituelle, il vous enverra une notification indiquant la nature du risque encouru (mauvaise position dans le lit, pleurs et cris, déplacements en zone dangereuse etc.) Il est même capable de prendre automatiquement quelques belles photos de votre enfant grandissant. Sa caméra full HD pourra enregistrer 18 heures d’images. Tentez l’expérience ou bien découvrez des alternatives dans notre comparatif babycams !

10. Innovation pour Bébé Owlet Sock : la Chaussette Connectée

N’est-ce pas un véritable péché mignon que de couvrir les pieds minuscules d’un nouveau-né avec des chaussettes modèle réduit ? Aujourd’hui, associez l’utile à l’agréable grâce à cette chaussette connectée qui surveillera pour vous la fréquence cardiaque et la bonne oxygénation de votre bébé. Il est appairé à une petite station qui émet une lumière verte tant que tout est en ordre. À la moindre anomalie, il vous avertira par un signal sonore ou notification smartphone. Bien entendu, la chaussette est lavable. En bonus, sachez que le pack en contient trois !

Innovations pour Bébés pour bien voyager

On tient le bon bout puisque, désormais, votre petit protégé a tout pour être en forme. Les conditions sont donc réunies pour lui faire découvrir le monde extérieur. Mais comment se déplacer efficacement sans risque ? Quatre innovations pour bébés dont vous aurez probablement besoin :

11. Infantino 4-en-1 : pour porter Bébé à (presque) tous les Âges

Pour les transports quotidiens, l’Infantino 4-en-1 est un allié précieux. En effet, ce porte-bébé s’adapte à la croissance de votre bambin : à l’avant comme à l’arrière, face à vous ou face au paysage, avec un siège plus ou moins large, vous pourrez sans peine garder votre enfant auprès de vous tout en ayant les mains libres, sans prendre trop d’espace. Si vous faites attention à votre dos, vous allez progressivement muscler vos épaules, puisqu’il supportera jusqu’à 14 kg ! Et en bonus, sachez que l’Infantino passe à la machine.

12. Siege Auto Sirona par Cybex : une Technologie de Puériculture Sécuritaire

Souvent, il bon de récupérer des objets afin de prolonger leur utilité. Parfois, il faut savoir briser la chaîne consistant à se repasser le même siège auto pour bébé vieux de 20 ou 30 ans, afin d’en créer une nouvelle ! Ce siège auto très sophistiqué mérite de traverser la prochaine génération. En effet, il tourne à 360°, comprend une jambe de charge pour faciliter le changement de position, en plus d’absorber la force d’une éventuelle collision. Il protège efficacement l’enfant et dispose même de capteurs qui vous envoient une notification en cas de pépin (ceinture débouclée, bébé laissé sans surveillance ou température inadéquate). Un achat des plus sérieux dans cette liste d’innovations pour bébés.

13. 5-en-1 Vianetic Backpack : l’Innovation pour Bébé très Pratique en Balade

L’illustration parle d’elle-même mais nous allons tout de même dire un mot du sac-à-dos Vianetic. En premier lieu, nous le trouvons plutôt élégant, et il pourra probablement servir bien après l’ère des couches-culottes. Ensuite, les possibilités de rangement sont étonnantes : une poche thermique pour les biberons, un chargeur de téléphone USB, un rangement d’ordinateur portable, un compartiment pour les vêtements sales ou trempés, et même… un mini-matelas à langer ! Attention à ne pas bivouaquer dans les parcs publics, tout de même…

14. Strollerwagons Pronto One : une Poussette Insolite et Innovante

C’est en contemplant cette poussette de compétition que l’on remarque que tout notre attirail de voyage est assorti. On aurait bien aimé le faire exprès ! La Pronto One, donc, est un véritable carrosse miniature qui pourra s’adapter à l’âge et au besoin de l’enfant. À la fois berceau, chariot, poussette double et table de pique-nique, il est équipé contre toutes les intempéries. Seul point dommageable : c’est vous qui devrez la pousser…

Innovations de Puériculture pour bien s’amuser

Parce que l’enfance (mais pas que, heureusement), c’est aussi se plonger dans son propre imaginaire en construction, et apprendre loin des parents, nous avons trouvé deux espaces de détente pour votre chérubin. Car lui aussi aura besoin de souffler un peu ; il n’y a pas que vous qui travaillez !

15. Jumperoo : une Invention pour la Gymnastique de votre Bébé

Ah, le Jumperoo… il a un triple avantage : le premier, c’est de permettre à votre bébé de s’amuser et de se dépenser sans bouger de place. Vous pourrez donc relâcher un peu votre surveillance pour vous concentrer sur une autre tâche. Ensuite, c’est un très bon instrument pour développer les muscles jambiers de l’enfant, tout en maintenant bien le tronc et en libérant le cou. Enfin, le plus important : voir votre bébé sautiller dans son petit siège vous mettra probablement d’humeur à laisser échapper des rires attendris… en supplément des jouets, des lumières et des musiques l’amuseront sûrement beaucoup !

16. Lamaze 3-en-1 Airtivity Center : une Invention pour les Méninges de Bébé

Peut-être un premier cadeau de Noël à mettre dans la chambre ? Le Airtivity Center 3-en-1 Lamaze est exploitable dès six mois, et peut durer jusqu’aux 3 ans de votre enfant. Cette longévité est due aux huit activités de jeu et d’exploration autour de la thématique de l’air. En outre, le Airtivity Center familiarise les tous petits à la résolution de problème, et leur permet d’améliorer leur motricité. Un excellent complément au Jumperoo, vous en conviendrez !

Autres Nouveautés Bébé pour bien Grandir

Vous en avez probablement déjà conscience, mais ça va aller, très vite ! Quand la moitié des articles ci-dessus deviendront obsolètes pour l’âge de votre enfant, voici, en attendant qu’ils servent à une autre tête blonde, quelques dernières innovations pour bébés avant de se quitter.

17. Sprout Ware Plants : un Produit Innovant pour Bébé Écolo

En lui-même l’objet n’a rien de particulièrement innovant. Il s’agit d’une gourde pour les très jeunes enfants qui sortent de la phase biberon, avec un couvercle, des poignées, un bec verseur et une paille. Mais là où il a retenu notre attention, c’est sur sa conception, puisqu’elle ne contient aucun plastique ! Cette gourde 100% végétale a donc le double avantage d’être écologique et de ne contenir aucun matériau nocif, tel que le PVC et autres additifs aux acronymes effrayants… comment aller voir ailleurs pour un produit de la sorte ?

18. Funbites : pour Préparer des Assiettes Insolites

Certes, cet accessoire est un peu gadget, mais il est fonctionnel et finalement plutôt utile, même pour vous. Le principe est simple : vous coupez dans vos crêpes, vos sandwiches et autres mets délicats, de jolies bouchées de formes diverses, sur lesquelles notre jeune ami va pouvoir faire ses dents. C’est pratique et ludique, et ça peut même vous aider à confectionner des bentos !

19. Hands-Free Baby Gate : une Technologie de Puériculture Sécurisante

Déjà votre bébé se tient debout ! Sûrement grâce au Jumperoo, mais passons. Il n’est pas rare que certaines parties de la maison (comme des escaliers…) doivent demeurer inaccessibles à un enfant en bas âge. Ce petit portillon électronique est idéal pour ce qu’il s’installe facilement sur plusieurs types d’embrasures. On peut l’ouvrir grâce à un bouton que l’enfant ne pourra pas atteindre. Petit plus : le design est relativement sobre et élégant !

20. Bubblebum : un Siège Auto pour Enfant Innovant

Oui votre bébé a grandi bien vite, et vous n’avez déjà plus besoin de votre superbe siège auto Cybex (à moins d’avoir mis en route un petit frère ou une petite soeur)! Afin de rester aux normes de sécurité routière sans trop s’encombrer, il existe le Bubblebum, qui n’est pas un bonbon , mais un siège gonflable, et donc facilement transportable d’une voiture à une autre. Il servira dès l’âge de 4 ans jusqu’à ses 11 ans et tiendra dans votre sac à dos. Sécuritaire : sa mousse à mémoire interne absorbe les chocs et offre une excellente stabilité !