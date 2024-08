Trop de publicité sur internet ? Les 5 meilleurs logiciels pour s’en débarrasser

CyberGhost

Le plus populaire

Note 8,4/10 : moyenne globale sur internet

Prix À partir de 2,19 € / mois

Sur le marché des VPN, CyberGhost s’est également fait un nom avec son adblocker très efficace pour bloquer les programmes malveillants, les trackers et les annonces publicitaires. En plus de son extension sur les navigateurs Web, cet outil pourra aussi filtrer les pubs et les cookies sur les applications mobiles.

Et comme son concurrent Surfshark, CyberGhost propose de nombreuses options de confidentialité pour surfer sur Internet l’esprit léger, à un tarif très abordable. C’est sans conteste l’une des valeurs sûres à l’heure actuelle.

Les atouts de CyberGhost La sécurité accrue sur les sites non-vérifiés

Son adblocker compatible avec tous types d’applications

Le très bon rapport qualité-prix Les inconvénients de CyberGhost Le bloqueur de publicités n’est pas toujours très efficace

Caractéristiques principales