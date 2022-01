PUBG : le développeur s’attaque à Apple et Google, vus comme complices d’un plagiat

La société Krafton derrière le célèbre battle royale PUBG a fini par sérieusement s’agacer des ressemblances troublantes des jeux Garena Free Fire et Garena Free Fire Max avec le sien. C’en est trop pour la firme sud-coréenne : elle a non seulement engagé des poursuites à l’encontre des développeurs, mais aussi contre Apple et Google. La raison ? Les deux géants distribuent ces jeux sur leurs app stores respectifs.

Un peu de contexte s’il vous plaît ! PUBG est un battle royale jouable sur PC depuis mars 2017 qui a connu un succès fulgurant et a largement contribué à faire de ce genre de jeu une mode. La même année, l’imposante firme chinoise Tencent conclut un partenariat avec Krafton qui s’appelait alors Bluehole. Elle se charge notamment de l’exploitation du jeu en Chine et du développement d’une version mobile. Cette dernière rencontre d’ailleurs un succès colossal depuis sa sortie en 2018. Grâce aux micros transactions intégrées, ce jeu gratuit a rapporté 2,9 milliards de dollars en 2021 !

En septembre 2017, le jeu Garena Free Fire sort sur iOS et Android. Il s’agit d’un battle royale particulièrement ressemblant à PUBG, mais en plus simple avec des parties plus courtes. Deux ans après son apparition, il devient le jeu le plus téléchargé au monde et compte plus de 450 millions d’inscrits, principalement en Asie. En 2021, le jeu a récolé plus d’un milliard de dollars avec les dépenses des joueurs. Alors que Fortnite a disparu d’Android et iOS, ces deux concurrents se disputent les parts d’un gros gâteau. Précisons une petite chose, Free Fire Max, c’est le même que Garena Free Fire, en plus jolie et plus fluide.

Krafton part en guerre

C’est la raison pour laquelle Krafton attaque aujourd’hui en justice Garena, Apple et Google. Trois accusés ? Commençons par le plus banal à savoir Garena derrière les jeux Free Fire. Disons qu’il est difficile de nier les similitudes entre ces derniers et PUBG. Par exemple, Krafton pointe du doigt la copie du largage aérien en début de partie, de la structure du jeu, des combinaisons d’armes, des armures, des lieux sur la carte ou encore des textures. Dur dur d’avoir posé les bases de ce à quoi ressemble un battle royale ! Krafton a donc demandé à Garena de stopper net l’exploitation de ses poules aux œufs d’or. Sans surprise, la société située à Singapour a refusé.

Comparaison montrée par Krafton dans le dossier du procès contre Garena

Puisque les développeurs font la sourde oreille, allons demander des comptes à Google et Apple se dit Krafton. C’est donc avec un certain aplomb que la société exige des deux GAFAM qu’ils arrêtent la distribution des battle royale de Garena sur leurs app stores. Cela va de soi, vous êtes complices n’est-ce pas ? Selon Krafton, les deux colosses ont tiré des bénéfices substantiels avec Free Fire sur leurs plateformes. Chose inacceptable puisqu’il s’agit d’un plagiat pour la firme sud-Coréenne. Dans cette frénésie, Krafton pointe même du doigt l’hébergement de vidéos des jeux Free Fire sur YouTube et accuse Google pour cette raison. Enfin, Krafton s’agace de la présence d’un trailer de film chinois qui copierait PUBG sur la plateforme.

S’il reste très difficile de nier le plagiat que subit PUBG, nul doute que cette action en justice est également motivée par la croissance fulgurante du jeu concurrent. On peut supposer sans trop de risques que Krafton et Tencent par extension se sentent menacés par Free Fire. Pour le moment, Apple et Google n’ont pas donné de réponse et les jeux se trouvent toujours sur leurs app stores. Quant à Garena, un porte-parole a décrit les accusations de Krafton comme sans fondements.