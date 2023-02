Jouer à la PS Vita sur smartphone Android : c’est possible !

La PS Vita voit arriver son premier émulateur open-source compatible sur Android : Vita3K. Cependant, il s’agit pour le moment d’une version bêta.

Si vous faites partie des nombreuses personnes à ne pas avoir acheté une PS Vita et que vous souhaitiez jouer aux jeux exclusifs de la console, vous serez sans doute heureux d’apprendre que vous pourrez enfin le faire sur votre smartphone. L’émulateur open source Vita3K permet en effet d’accéder aux catalogues de la PS Vita sur smartphone. Comment faire ? Quels jeux retrouver ? On vous explique tout ici.

C’est quoi un émulateur ?



Un émulateur est un logiciel qui permet de répliquer le comportement d’un ordinateur obsolète. Dans le cadre des jeux-vidéos, il peut permettre de jouer à des anciens jeux (ou des jeux exclusifs à une console) sur PC ou smartphone.

Pour le télécharger, il faudra vous rendre sur le site vita3k.org et choisir parmi les 4 versions proposées celle qui vous convient.

En effet, cet émulateur est installable sur Windows, macOS, Linux et Android. Il suffira ensuite de télécharger puis d’installer le fichier apk. Une fois cette étape franchie, vous devrez également installer les firmwares contenant les « fonts » (polices d’écritures). Enfin, il ne restera qu’à télécharger les jeux que vous voulez et y jouer sur votre smartphone.

Quels jeux sont disponibles sur la PS Vita ?

Sortie en décembre 2011, la PS Vita a été un véritable flop chez Sony. Peu d’acheteurs se sont tournés vers la console portable – les estimations tournent autour de 15-16 millions de ventes dans le monde… À titre de comparaison, la PSP s’était écoulée à plus de 76 millions d’exemplaires.

Pourtant, la PS Vita était arrivée avec quelques exclusivités afin de séduire les joueurs. On y trouvait notamment Killzone Mercenary, Persona 4 Golden ou encore Uncharted : Golden Abyss. Grâce à l’émulateur Vita3K, vous pourriez les installer sur votre smartphone et y jouer n’importe où.

D’autres jeux sont également accessibles comme Fifa 14, Sly Cooper ou Worms Revolution extreme. De quoi vous occuper durant de longues heures !

Tenir son téléphone ou appuyer sur les gâchettes : il faut choisir.

Une jouabilité inégale ?

Avant toute chose, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une version bêta, donc non définitive, certains joueurs ont remarqué des bugs et latences sur des jeux (Uncharted : Golden Abyss, entre autres). Ces problèmes peuvent être liés à la ram de votre smartphone ou au fichier utilisé, dans tous les cas, il reste, pour le moment, trop tôt pour tirer de réelles conclusions concernant la qualité finale de l’émulateur.

La seule remarque que l’on peut émettre pour le moment est que l’on vous conseille vivement de l’installer soit sur une tablette, soit de posséder des contrôleurs additionnels ou une manette de jeu compatible avec votre smartphone. Autrement, les boutons seront directement sur votre écran de jeu, ce qui réduit l’affichage global et n’est pas très pratique (notamment pour appuyer sur les gâchettes).

Nous l’avons testé sur FIFA 14 – sur smartphone et sans manette – où il fallait appuyer sur le joystick, les touches « rond, triangle, carré, croix » (parfois en les combinant entre elles) et les gâchettes… Autant dire qu’il faut avoir minimum 4 doigts actifs sur l’écran, soit les 2 pouces avec les 2 index… On vous laisse faire le test, mais spoiler : ce n’est pas une position très confortable.

Toutefois, si vous êtes équipé d’une manette, ce problème ne se posera pas et vous pourrez profiter des jeux de la PS Vita sur votre smartphone Android.