PS5 : Sony officialise le PlayStation VR2 et un jeu Horizon exclusif

Sony a profité du CES 2022 pour dévoiler son nouveau casque de réalité virtuelle : le PlayStation VR2, ou PS VR2 pour les intimes. A également été présenté l’un de ses premiers jeux exclusifs : Horizon Call of the Mountain.

La PlayStation 5 est sortie depuis quelques temps maintenant, mais le bon vieux PS VR qui a fait notre joie sur la génération précédente n’avait pas encore connu de successeur. Sony avait annoncé travailler sur la nouvelle génération bien sûr, mais sans donner de plus amples détails. C’est désormais chose faite au CES 2022, où le constructeur japonais a dévoilé la fiche technique de son futur casque de réalité virtuelle exclusif à sa console. Attention : ça décoiffe.

Le PlayStation VR2 dévoile ses caractéristiques

Fiche technique du PS VR2

Type d’écrans : OLED

: OLED Définition : 2000×2040 par œil

: 2000×2040 par œil Taux de rafraîchissement : 90 Hz, 120 Hz

: 90 Hz, 120 Hz Position des lentilles : ajustable

: ajustable Champ de vision : 110° environ

: 110° environ Capteurs : Capteur de mouvement 6 axes (gyroscope + accéléromètre), capteur de proximité infrarouge

: Capteur de mouvement 6 axes (gyroscope + accéléromètre), capteur de proximité infrarouge Caméras : 4 caméras intégrées au casque pour établir la position du joueur et de ses manettes + caméra infrarouge pour établir la position des yeux du joueur

: 4 caméras intégrées au casque pour établir la position du joueur et de ses manettes + caméra infrarouge pour établir la position des yeux du joueur Immersion : moteur de vibration dans le casque

: moteur de vibration dans le casque Connexion à la PS5 : via câble USB-C

: via câble USB-C Audio : microphone intégré + jack stéréo

Fiche technique des PS VR2 Sense Controller

Boutons : les mêmes qu’une manette DualSense PS5

: les mêmes qu’une manette DualSense PS5 Capteurs : capteur de mouvement 6 axes, capteur tactile, LED infrarouge pour tracker la position

: capteur de mouvement 6 axes, capteur tactile, LED infrarouge pour tracker la position Immersion : retour de force sur R2/L2, retour haptique

: retour de force sur R2/L2, retour haptique Port : USB-C

: USB-C Connexion : Bluetooth 5.1

: Bluetooth 5.1 Batterie : Lithium-Ion intégrée

Analyse des capacités du PlayStation VR2

Sony promet qu’avec son PlayStation VR2 sur PS5, vous profiterez de jeux VR en 4K HDR. On a hâte de voir ce qu’il en sera vraiment, mais la fiche technique est impressionnante : 4K à chaque œil, écrans OLED, taux de rafraîchissement à 90 ou 120 Hz. Sur ce dernier point, rien n’est vraiment dit, mais on suppose que les développeurs auront le choix de booster leurs graphismes à 90 Hz ou privilégier la fluidité à 120 Hz.

Surtout, ce nouveau casque VR pour la PlayStation 5 promet de tracker les mouvements de nos yeux, de manière à offrir une immersion supérieure à la génération précédente. Combinée à la technologie d’audio spatiale que Sony met en avant avec la PS5 depuis ses débuts, il y a effectivement le potentiel de nous faire vivre des expériences incroyablement immersives. D’autant plus que les nouvelles manettes VR, les Sense, reprennent les mêmes technologies que l’impressionnante DualSense de la PS5.

Horizon Call of the Mountain, le premier jeu PS VR2

Sony a également profité du CES 2022 et de cette annonce en grandes pompes pour dévoiler un nouveau jeu : Horizon Call of the Mountain. Et oui, vous avez bien compris l’idée : il s’agit d’un jeu en réalité virtuelle dans l’univers de Horizon, dont le second épisode fait déjà rêver les possesseurs de PS5. Ce dernier est développé par Guerilla en collaboration avec Firesprite, le PlayStation Studios qui était déjà en charge de The Persistence VR et a aidé au développement de The Playroom VR.

On a grand hâte de découvrir tout cela manettes en main et casque sur le nez, mais aucune date de sortie n’a encore été dévoilée. Cette grande annonce en début d’année nous laisse toutefois entendre que Sony est prêt à en dire plus, et on ne serait pas étonné de découvrir le design final du casque PS VR2 d’ici l’été avant une sortie en fin d’année 2022 ou début 2023. Et qui sait, pourquoi pas avec une PS5 Slim. Rien n’est joué bien sûr : il faudra rester connecté sur Meilleure Innovation pour le découvrir.