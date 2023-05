Après avoir bien profité de la pénurie de composants, c’est la douche froide pour les scalpers obligés de revendre à perte leurs PS5 restantes. En effet, Sony vient de réapprovisionner les stocks de sa toute dernière console, mettant ainsi dans l’embarras ces revendeurs peu scrupuleux. Un beau coup du karma.

Ce n’est pas la première fois que des petits malins tentent de se faire un beau billet sur le dos des clients, en utilisant le prétexte de la pénurie pour gonfler leurs tarifs de manière abusive. Et le pire dans tout cela, c’est que cette pratique s’avère très juteuse pour les « scalpers », ces particuliers qui achètent les consoles de jeux en masse afin de les revendre au prix fort.

Mais cette petite escroquerie a assez duré, et le réassort des stocks de PlayStation et d’accessoires PS5 pourrait bien les faire tomber de leur piédestal. On dit donc au revoir à la pénurie, et bonjour au retour des prix à la normale.

À lire aussi : Pénurie de semi-conducteurs, un retour à la normale pour bientôt ?

Les scalpers en PLS depuis le renouvellement des stocks de PS5 en boutique

Le scalping de PlayStation 5 : une pratique en pleine expansion qui ternit l’industrie du jeu-vidéo

L’art de vendre des consoles PS5 à tout prix

Il y a mille manières de gagner de l’argent rapidement, sans s’user à la tâche pour autant. Mais lorsque celles-ci frôlent les limites de la légalité et de l’éthique, cela peut poser un véritable problème.

Et c’est le cas du « scalping » de consoles, un phénomène qui consiste à s’approprier des exemplaires de PlayStation, Xbox et autres cartes graphiques en masse pour les revendre bien plus cher en cas de pénurie. Une activité spéculative qui met à mal l’industrie en appauvrissant les stocks de manière précoce.

Mais malgré les critiques qui fusent à leur sujet, les scalpers n’hésitent pas à répondre en qualifiant leur travail de « nécessaire ». C’est par exemple le cas de Jordan, fondateur du groupe de scalpers The Lab, qui a tenté de défendre son bout de gras tant bien que mal au micro du média Forbes.

Tout ce que l’on fait, c’est agir comme un intermédiaire pour les articles en quantité limitée. (…) Mais notre métier souffre d’une mauvaise réputation à cause des articles de presse qui en parlent. Jordan (fondateur de The Lab), pour Forbes

Un véritable fléau pour les particuliers

À l’écouter, on pourrait donc penser qu’il ne s’agit que d’une simple entreprise qui génère du profit en vendant ses produits plus chers que leur coût de fabrication. Mais c’est sans compter la manière de procéder des scalpers, qui monopolisent le marché et s’approprient les stocks au grand dam des clients honnêtes. Certains d’entre eux vont même jusqu’à utiliser des bots, histoire de dénicher les exemplaires restants avant tout le monde…

Néanmoins, après avoir roulé sur l’or pendant de nombreuses années, c’est la douche froide qui devrait désormais les attendre.

La joie ne sera que de courte durée pour les scalpers

Les PS5 en stock sont de retour : game over pour les scalpers

Des revendeurs clandestins piégés par le rebond du marché

Plus on monte haut, et plus la chute risque d’être douloureuse. C’est en tout cas ce que doivent se dire les nombreux scalpers piégés par la situation actuelle, voyant leur business dégringoler à mesure que les rayons des grandes surfaces se remplissent à nouveau de consoles et de packs PS5.

Il faut dire que les tarifs appliqués par les enseignes de grande distribution sont à des lustres de ce que proposent les scalpers, désormais obligés de vendre à perte leurs PlayStation 5 flambant neuves. L’arroseur arrosé dans toute sa splendeur.

Et la nouvelle n’a pas tardé à faire le tour de la Toile, puisqu’elle nous vient tout droit d’un membre de Reddit qui s’est aperçu que les consoles de Sony n’étaient vendues « qu’à » 400 $ sur eBay, contre 499 $ en magasin. Nous voilà donc bien loin des offres vertigineuses auxquelles les scalpers nous avaient habitué ces derniers temps.

Après avoir rejoint le côté obscur de la force, la PS5 fait enfin son grand retour dans les rayons

Les consoles de scalpers n’intéressent plus personne

Mais même face à ces prix réduits sur les consoles neuves proposées par les revendeurs clandestins, de nombreux internautes restent campés sur leurs positions en affirmant qu’ils préfèrent acheter leur PlayStation 5 en boutique. Eh oui, la crainte de l’arnaque ou de la contrefaçon persiste toujours chez les clients…

En parallèle de cela, plusieurs acheteurs se sont aussi plaints d’une technique de vente sournoise chez les scalpers, qui consiste à les appâter avec des tarifs attractifs avant de leur annoncer un prix supérieur, une fois sur le lieu de transaction. Et dans ce cas précis, face à la pression exercée par le scalper, il est parfois bien difficile de refuser l’offre.

Le saviez-vous ?



L’origine du terme « scalping » provient des guerres amérindiennes, lors de la Conquête de l’Ouest. Il désigne le fait d’arracher une partie du cuir chevelu de son ennemi au sol, afin de le revendre en tant que « trophée de chasse » contre une belle prime.

Quoi qu’il en soit, ce renouvellement des stocks qui s’accompagne d’une large chute des prix est une véritable aubaine pour les joueurs, car ils peuvent désormais s’offrir une console neuve et garantie chez un revendeur fiable.

Par ailleurs, la fin de la pénurie a vu les ventes de PlayStation 5 monter en flèche, allant même jusqu’à dépasser une Nintendo Switch qui dominait le secteur jusqu’ici, peu de temps avant l’arrivée de la prochaine génération. Bref, deux destins contrastés qui rendent finalement à la console de Sony ses lettres de noblesse.

Espérons donc que les prochaines PS5 Slim et Pro échappent aux griffes des scalpers, et qu’elles puissent avant toute chose profiter aux vrais passionnés.

Sur le même sujet : Toutes les rumeurs sur la PlayStation 5 Pro (prix, date de sortie, puissance)

Questions Fréquentes