Nouveautés PS5 : la date de sortie du casque et des écouteurs est enfin connue et c’est pour bientôt

Vous pourrez bientôt plonger la tête la première dans l’univers du dernier Spider-Man sans réveiller tout votre voisinage. On connaît enfin la date de sortie du casque et des écouteurs dédiés à la PlayStation 5.

Il y a quelques semaines, Sony nous avait mis l’eau à la bouche en annonçant les Pulse Elite et Pulse Explore, des écouteurs sans-fil et un casque audio censés booster le sentiment d’immersion des jeux de la PS5 grâce à un son spatialisé. Malheureusement, aucune date de sortie n’avait été révélée.

Heureusement, le suspense est enfin fini, puisque Sony a enfin levé le voile sur la date de commercialisation de ses deux produits audio.

Quand sortiront le casque et les écouteurs de la PS5 ?

Ce sont les écouteurs sans-fil qui seront disponibles en premier avec une sortie prévue le 6 décembre prochain. Pour le casque audio Pulse Elite, il faudra faire preuve d’encore un peu de patience puisqu’il ne sera commercialisé que le 21 février prochain.

En revanche, les deux produits pourront être précommandés dès le 9 novembre, un passage obligé pour éviter de devoir attendre plus longtemps.

Côté tarif, on rappelle que le casque sera vendu au tarif de 149,99 € et les écouteurs au tarif de 219,99 €.

Difficile de faire plus futuriste que le look du casque et des écouteurs dédiés à la PS5

Les Pulse Explore et Pulse Elite, pour quoi faire ?

Comme on l’avait évoqué lors de l’annonce de ces deux produits audio, les écouteurs Pulse Explore et le casque Pulse Elite ne sont pas de simples produits audio avec un badge PlayStation. Ils embarquent un certain nombre de technologies spécifiques destinées à améliorer l’expérience de jeu de la PS5.

Grâce au PlayStation Link, la connexion se fera sans latence et sans perte

En premier lieu, on retrouve la technologie « Tempest 3D Audiotech » qui devrait permettre d’obtenir un son en 3D d’une grande précision, et ce, sans home-cinéma. Cette technologie a été spécialement développée pour améliorer la précision de localisation des sons, et pour permettre la superposition de plusieurs bandes audio sans qu’elles ne se confondent.

Enfin, grâce à la technologie PlayStation Link, proche du Bluetooth, il sera possible d’obtenir un son sans décalage et surtout sans perte.

Outre une compatibilité optimale avec la PS5, ces deux produits audio fonctionneront avec tous types d’appareils, en filaire ou en Bluetooth, qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un smartphone Android, d’un PC ou d’un Mac. Il sera alors possible d’écouter des fichiers Lossless.