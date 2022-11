Le PS VR2, prochain casque de réalité virtuelle de Sony, fait parler de lui depuis maintenant 2 ans. Alors que sa sortie se précise de plus en plus, il est temps de revenir sur les dernières rumeurs et informations le concernant.

Officialisé en Février 2021, le PSVR 2 ou de son nom officiel PlayStation VR2 a pour mission de remplacer le PS VR sorti en 2016. Alors qu’il fait l’objet de nombreuses rumeurs et que Sony ne délivre des informations qu’au compte goutte, nous avons décidé de faire un point pour vous aider à y voir plus clair sur le futur casque de réalité virtuelle japonais.

Le PS VR2, c’est quoi ?

Le PlayStation VR2 est un casque de réalité virtuelle destiné à un usage avec la PS5 elle-même sortie en novembre 2020. Il fait suite au PS VR, l’entrée en matière de Sony dans le monde de la réalité virtuelle. Sorti en 2016, ce casque était une véritable réussite en mêlant confort et simplicité d’utilisation. Le PS VR2 a donc la lourde tâche de lui succéder en conservant ces points forts tout en proposant une expérience de jeu encore plus immersive.

Le PS VR, actuel casque de réalité virtuelle de Sony

Des spécifications techniques de haut vol

C’est en janvier 2022 que Sony a levé le voile sur les caractéristiques techniques de son casque. Au programme : écrans OLED, prise en charge du HDR, usage du rendu fovéal et retour haptique pour une immersion plus réaliste que jamais. Il se branchera à la PS5 au moyen d’un simple câble USB-C.

Quatre caméras embarquées pour un fonctionnement « Inside-out »

À l’instar du Meta Quest 2, le système de suivi du casque de type inside-out (sans matériel externe au casque) sera intégré à la visière au moyen de quatre caméras qui analyseront l’environnement et détecteront les manettes. Ces quatre caméras seront mises à profit pour un mode transparence qui permettra à l’utilisateur de voir autour de lui, mais également de paramétrer son aire de jeu.

La qualité d’image, gage d’une expérience réussie

Les premiers casques de réalité virtuelle disposaient d’une résolution insuffisante pour garantir un réalisme complet de l’expérience. Pour le PS VR2, il en sera autrement. En effet, si le taux de rafraichissement de 90Hz à 120Hz est similaire au précédent PS VR, le casque sera équipé de deux écrans Oled d’une définition de 2000x2040px par œil, soit le double de la version précédente. Le champ de vision sera lui élargi à 110° et le HDR sera pris en charge pour assurer un meilleur contraste.

Le casque sera équipé de 2 écrans Oled d’une résolution de 2000x2040px

Le rendu fovéal, un atout nécessaire à l’optimisation de la puissance de calcul

Le rendu fovéal est une technique d’imagerie informatique visant à optimiser la stratégie de calcul pour adapter la définition de l’image dans la zone très réduite ou l’acuité visuelle est la plus élevée. En d’autres termes, le casque sera équipé d’un système capable de suivre les yeux de l’utilisateur et pourra ainsi faire varier la définition de l’image en fonction de l’endroit ou se portera le regard du joueur.

Outre une fluidité de l’image améliorée, ce système permettra aux développeurs d’utiliser ce mécanisme pour proposer des interactions encore plus immersives comme le déclenchement d’actions quand le regard se porte à un endroit précis.

Des retours haptiques dans les manettes mais aussi dans le casque

Comme on pouvait s’y attendre, les manettes bénéficieront de moteurs pour engendrer des retours haptiques destinés à encore une fois améliorer l’immersion du joueur. Grâce à ces vibrations, il sera par exemple possible de ressentir le pouls d’un personnage dans ses manettes.

Mais Sony a décidé d’aller encore plus loin et intègrera des moteurs haptiques dans son casque dans l’optique d’accroitre le réalisme mais également d’éviter la cinétose en permettant par exemple la simulation d’une accélération.

La cinétose n’est autre que le mal des transports. Ce trouble se manifeste quand un individu perçoit une discordance entre sa perception visuelle et son système vestibulaire (mécanisme de l’oreille interne qui a pour fonction d’assurer notre équilibre).

La réalité virtuelle peut provoquer ce genre de troubles à cause des informations de mouvement générées par l’image du casque alors que le corps ne bouge pas.

Les manettes reprenant le design de la PS5 seront équipées de moteurs haptiques

Un système audio de qualité

Avec le PS VR2, la partie son ne sera pas laissée de côté puisque Sony y intègrera une technologie permettant une adaptation dynamique de l’audio en fonction du positionnement du joueur et de ses mouvements de tête.

Une gestion de l’espace plus précise

Le PS VR2 permettra aux joueurs de scanner intégralement leur environnement pour délimiter plus précisément leur espace de jeu.

Quels jeux pour le PS VR2 ?

Dès le lancement, il sera possible de jouer à Horizon : Call of the Mountain, un jeu spécifiquement créé pour le PS VR2 qui retrouve l’univers de Horizon dont le deuxième épisode est sorti en début d’année. Le jeu sera achetable dans un pack comprenant le casque pour 649,99 euros.

D’autres jeux comme Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge, Resident Evil 4 et Resident Evil Village ou encore The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2 sont en développement et devraient sortir courant 2023.

Attention, les jeux PS VR ne seront pas obligatoirement compatible sur le VR2.

Le mode cinématique

Pour nous faire patienter, Sony a confirmé que le mode cinématique serait de nouveau au programme pour pouvoir regarder des films en haute définition sur un écran de cinéma virtuel. Il n’y aura en revanche pas de compatibilité avec des Blu-ray en 3D stéréoscopique.

Une diffusion simplifiée

Pour les streamers, la caméra de la PS5 (59,99 euros) permettre de diffuser en ligne simultanément le gameplay (via le casque) et le joueur équipé (via la caméra) en un seul flux vidéo. Cet ajout devrait faciliter la tâche aux joueurs désireux de partager leurs sessions.

Mauvaise nouvelle, le père Noël ne pourra pas glisser le PS VR2 dans l’une de vos chaussettes la nuit de Noël, car Sony a officialisé le lancement de son produit pour 22 février 2023.

Question tarif, le mystère est désormais levé. Il faudra débourser 599,99 euros pour obtenir le casque Sony, soit 50 euros de plus que la PS5 standard. Sony a également annoncé le prix de la station de chargement des manettes qui coutera 49,99 euros.

