La PS Q Lite serait le projet de console portable développé par Sony. Au milieu de ses consoles de salon comme la PS5 Pro ou la Slim, la marque nippone tenterait également de réinvestir le marché des consoles portables.

Sony n’est pas la seule marque à se relancer dans les appareils de jeu-vidéo nomade : la Nintendo Switch 2, la GPD Win 4 ou encore le Steam Deck ont fait revenir les consoles portables en force et aujourd’hui Sony se relance dans la course plus de 10 après l’échec de la PlayStation Vita. Quels sont les caractéristiques de cette nouvelle console Sony ? Peut-elle rivaliser avec ses concurrentes ? On a fait le tour des dernières rumeurs sur le sujet : on fait le point.

La PlayStation Q Lite : c’est quoi ?

Annoncée par Insider Gaming et le célèbre leaker Tom Henderson, la PS Q Lite serait actuellement en développement chez Sony. Ce nouvel appareil nomade serait plus un nouvel accessoire Sony qu’une console à part entière.

Ce visuel non officiel reprend le concept de DualSense avec un écran.

Le design et les caractéristiques

Esthétiquement, la PLayStation Q Lite devrait ressembler à une DualSense (le nom des manettes PlayStation) avec un écran LCD de 8 pouces au milieu. Les manettes sur les côtés de l’écran devraient être équipées – comme les DualSenses classiques – de retour haptiques.

Il est important de préciser qu’il s’agit uniquement de rumeurs mais si ces fuites étaient avérées, on pourrait regretter de ne pas voir d’écran OLED… Toutefois, l’insider poursuit et annonce que la console devrait pouvoir afficher des images en 1080p 60fps : une qualité largement suffisante pour une console portable de 8 pouces.

Le Remote Play ou le cloud gaming ?

Selon The Verge, Sony avait posté début avril une offre d’embauche pour 22 personnes afin de développer un service de cloud gaming, mais toujours selon Tom Henderson, la PS Q Lite pourrait plus prendre la voie du Remote Play.

Concrètement, cette alternative au cloud gaming permettrait aux joueurs d’emporter leurs jeux PlayStation 5 n’importe où, que ce soit sur smartphone, tablette, ordinateur ou sur la future PS Q Lite. L’inconvénient pour le moment est que les jeux ne serait pas téléchargeables sur la console portable, mais que le jeu nomade passerait obligatoirement par une connexion à internet et à la PlayStation 5 – de fait obligatoire…

Il reste à voir les embauches récentes serviront à développer cet aspect-là de la console, car il semble dommage de dépendre d’internet pour jouer à une console portable – le réseau n’étant pas uniforme sur l’ensemble du territoire, l’expérience de jeu pourrait être coupée fréquemment.

Comme indiqué par Jeff Grubb, un autre insider, Sony serait rentré dans sa « seconde phase de la PS5 ». Cette appellation concerne autant les nouveaux jeux qui sortiront que les futurs équipements : lecteur de disque amovible, les Projects Nomad (écouteurs sans-fil) ou Voyager (casque sans-fil) et la Q Lite. Selon Jeff Grubb tous ses appareils pourraient être commercialisés très rapidement – avant la PlayStation 5 Pro qui est attendue en fin d’année 2024.

Comme la PS Q Lite ne serait pas réellement une console à part entière, mais dépendrait d’une PlayStation 5, le prix devrait – en principe – ressembler à celui d’un accessoire et non à une console. Les différentes rumeurs semblent indiquer un tarif autour des 200 $, mais cela reste à prendre avec des pincettes pour le moment.

Il n’y a pour le moment que peu d’informations concrètes autour de la PlayStation Q Lite, on ne manquera pas de vous tenir informé des dernières informations la concernant – probablement lors du prochain PlayStation Showcase attendu au mois de juin.

Questions Fréquentes