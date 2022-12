Utilisé depuis longtemps, le proxy permet à un utilisateur de masquer son adresse IP et de rester anonyme. Mais quels sont ses avantages face aux VPN ? Retour sur les similitudes et les différences entre ces deux outils de sécurité. Grâce à cet article, découvrez comment fonctionnent les proxys et les VPN.

Avec l’avènement d’internet dans notre quotidien, la sécurité de nos données devient un enjeu incontournable. C’est pour cela qu’il est nécessaire de mettre en place des outils fiables et sécurisés qui permettent la protection de ces données qui transitent quotidiennement. Aujourd’hui, voyons ensemble les avantages et les inconvénients des proxys et des VPN.

Proxy et VPN : des points communs mais aussi des différences

Proxy et VPN disposent de similitudes notables, notamment au point de vue du fonctionnement. Cependant leurs applications diffèrent grandement.

Un principe de fonctionnement similaire..

Lorsque vous souhaitez accéder au serveur d’un site internet, ce dernier peut vous identifier par le biais de votre adresse IP qui contient certaines informations comme votre localisation géographique approximative ou votre fournisseur d’accès à internet. Pour garantir votre anonymat, le fonctionnement d’un VPN ou d’un proxy consiste à intercaler un serveur intermédiaire appelé passerelle entre vous et le serveur que vous consultez. De cette manière, le service consulté ne vous verra plus, il verra les informations de ce serveur intermédiaire.

.. Mais des différences fondamentales

Mais voilà. Malgré un principe de fonctionnement similaire, la protection du proxy est beaucoup plus limitée que celle du VPN. Là où le proxy ne fait que masquer l’adresse IP de l’utilisateur, le VPN propose un ensemble de fonctions de sécurité qui permettent une véritable navigation sécurisée grâce notamment au chiffrement de vos données.

Le proxy, un service pratique pour la navigation internet

De par son fonctionnement, le proxy vous permet d’être anonyme pendant votre navigation web mais souffre d’un degré de sécurité et de protection bien inférieur à son homologue VPN. Voici ses principales caractéristiques.

Usages et fonctionnalités

Facile à utiliser depuis un ordinateur, le proxy permet de masquer rapidement votre adresse IP et donc de contourner les filtres et les restrictions géographiques de certains sites internet. Il est idéal pour les tâches simples demandant peu de bande passante comme la navigation web.

L’utilisation d’un proxy permet de contourner les restrictions géographiques de certains sites internet

Sécurité des données

Si le proxy permet de masquer votre adresse IP pour les sites que vous consultez, il n’est pas pour autant un outil de protection de vos données. En effet, il ne dispose d’aucun protocole de chiffrement et ne protège donc pas vos données.

Politique de confidentialité

Aucun cadre légal ne régit la conservation des données qui transitent par les serveurs proxy. De ce fait, les propriétaires de ces serveurs peuvent en faire ce qu’ils veulent. C’est pourquoi il est recommandé de ne jamais transmettre d’informations personnelles à travers un serveur proxy, car ceux-ci ne disposent d’aucune garantie en termes de sécurité.

Prix

C’est l’un des principaux avantages des serveurs proxy : ils sont généralement gratuits.

Attention cependant, leur gratuité a un coût. Pour maintenir ce fonctionnement gratuit, les propriétaires des serveurs proxy peuvent revendre certaines données qui transitent sur leurs serveurs à des fins publicitaires notamment.

Le VPN, une solution complète et sécurisée

Usages et fonctionnalités

Les VPN bénéficient d’un fonctionnement beaucoup plus large et étendu que les proxys. Pour utiliser un VPN, il suffit d’installer l’application correspondante sur votre ordinateur ou votre smartphone. Une fois l’application lancée, l’ensemble de votre trafic internet transite via le serveur intermédiaire de votre choix.

Vous disposez alors d’une adresse IP masquée et vous pouvez simuler votre localisation géographique comme bon vous semble en choisissant le pays de votre choix.

Le VPN a l’avantage considérable de pouvoir être installé sur une grande variété de supports comme un PC, un Mac, un smartphone iOS ou Android. Mieux encore, en installant un VPN sur votre routeur, vous protégez chaque appareil connecté de votre maison. Vous pouvez par exemple avoir accès aux catalogues étrangers des plateformes de streaming depuis votre console de salon ou votre Smart TV.

Retrouvez ici comment installer un VPN sur votre routeur.

Installer un VPN sur votre routeur vous permet de protéger tous les appareils connectés de votre maison

Sécurité des données

C’est la différence la plus notable avec le proxy. Contrairement à celui-ci, le réseau privé virtuel va protéger vos données entre votre appareil et le serveur intermédiaire par le biais d’un tunnel VPN. Ce tunnel est réalisé par un protocole de chiffrement qui vise à isoler vos données personnelles du reste du trafic internet. Elles sont ainsi entièrement protégées.

Politique de confidentialité

Contrairement au proxy, la gestion des données qui transitent sur les serveurs d’un VPN est notifiée dans la politique de confidentialité de l’entreprise. Celle-ci indique si des données sont sauvegardées, et pendant combien de temps.

Attention, tous les VPN ne se valent pas. Nous vous conseillons de toujours opter pour un VPN dit No-Log. Cela signifie qu’il ne sauvegarde aucune de vos données de navigation et vous assure une plus grande confidentialité.

Prix

On trouve des VPN gratuits comme des VPN payants. Les VPN gratuits ont généralement un fonctionnement plus limité et n’offrent que des niveaux de protection très restreints.

Le tarif d’un VPN payant oscille entre 2€/mois et 10€/mois en fonction de celui choisi et des options proposées. Les grands noms du marché proposent régulièrement des offres commerciales très avantageuses.

Conclusion : le VPN en grand vainqueur

Le proxy est une solution gratuite et facile à utiliser pour accéder ponctuellement à un site internet en particulier. Il permet de contourner avec rapidité certaines restrictions géographiques et de masquer votre adresse IP. En revanche, il n’apporte aucune protection à vos données au quotidien.

À l’inverse, le VPN est une option un peu plus longue à mettre en place mais qui assure une protection solide de vos données. Une fois l’application installée sur votre ordinateur ou sur votre smartphone iOS ou Android, vous pouvez naviguer avec rapidité et en étant protégé à tout instant. Le plus dur reste de trouver lequel correspondra le plus à vos besoins. Mais pour cela, vous pouvez consulter notre guide des 10 critères à connaître pour choisir un VPN.