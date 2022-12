Protocole VPN : lequel choisir ?

Une des principales utilisations des réseaux privés virtuels est leur capacité à sécuriser une connexion internet et à limiter les diverses menaces présentes en ligne. Grâce aux VPN, un tunnel sécurisé d’échanges de données est mis en place entre un appareil et un serveur. Les applications utilisent alors un protocole informatique ou protocole VPN pour emprunter ce « tunnel ». Mais concrètement, de quoi s’agit-il ?

Qu’est-ce qu’un protocole VPN ?

Avant toute chose, essayons de comprendre ensemble ce qu’est un protocole VPN. Dans le monde informatique, un protocole permet de définir toutes les règles et instructions qui régissent l’échange et le traitement de données : par exemple, un processus comme une connexion à un réseau.

Dans le cas du protocole VPN, celui-ci va permettre de connecter votre ordinateur, tablette ou smartphone à un serveur situé quelque part sur Terre. Votre adresse IP sera modifiée en conséquence et vos données seront également chiffrées afin qu’il ne soit pas possible de remontrer jusqu’à votre serveur initial, et donc jusqu’à vous. En quelques mots, le protocole VPN est la base de n’importe quel service proposant des réseaux virtuels privés.

Quels sont les principaux protocoles VPN ?

Bien entendu, le choix du protocole aura une incidence sur la sécurité de votre connexion, sur la vitesse du débit de transfert de données et sur l’autonomie de votre appareil. Voilà pourquoi il est important de savoir quel protocole sera le plus adapté à vos besoins. Voici la liste des cinq principaux protocoles VPN utilisés à l’heure actuelle :

PPTP , le plus ancien des protocoles VPN ;

, le plus ancien des protocoles VPN ; SSTP , axé sur la sécurité ;

, axé sur la sécurité ; L2TP/IPSec , les deux inséparables ;

, les deux inséparables ; IKEv2 , le plus utilisé sur les smartphones ;

, le plus utilisé sur les smartphones ; OpenVPN, l’un des plus utilisés aujourd’hui ;

Tous ont leurs avantages, leurs inconvénients et sont adaptés à une situation ou à une utilisation précise. Ci-dessous, découvrez la présentation de ces cinq protocoles VPN, qui vous permettra d’avoir une idée précise de ce qui vous attend et de vous aider dans votre choix.

Le protocole VPN PPTP

PPTP pour Point-to-Point Tunneling Protocol est le plus ancien des protocoles VPN encore utilisés à l’heure actuelle. Conçu par Microsoft à la fin des années 1990, et compatible avec tous les systèmes d’exploitation, smartphones, tablettes, routeurs, etc. il est intégré dans toutes les versions de Windows depuis Windows 95. Ce protocole est donc le plus répandu malgré lui.

Pourquoi malgré lui ? Parce qu’il est considéré comme obsolète et facilement contournable par des cybercriminels expérimentés. Pire encore, les fournisseurs d’accès à internet peuvent le bloquer. Conséquence ? Vous n’aurez parfois pas la possibilité d’utiliser ce protocole pour vous connecter à un réseau privé virtuel.

Toutefois, PPTP est rapide et simple d’utilisation même si son niveau de sécurité est très faible. Il crypte les informations en 128 bits et encapsule les paquets de données avec un protocole encore plus ancien, PPP (Point-to-Point Protocol). Le PPTP n’a besoin que de l’adresse du serveur, d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe pour fonctionner.

Quand faut-il l’utiliser ?

En réalité, il n’est pas très recommandé d’utiliser PPTP. D’autres protocoles sont plus à même de vous satisfaire. PPTP doit être utilisé seulement si c’est le seul protocole à votre disposition ou que l’appareil avec lequel vous voulez vous connecter à un VPN ne supporte que lui.

Le protocole VPN SSTP

SSTP pour Secure Socket Tunneling Protocol est un nouveau tunnel VPN mis au point par Microsoft lors de la sortie de Windows Vista en 2007. Le protocole se présentait comme le successeur de PPTP huit ans après sa sortie. Contrairement à PPTP, Microsoft a immédiatement mis le paquet sur la sécurité – rendant le protocole très populaire. Il était l’un des premiers à chiffrer les données en AES-256 bits, l’un des protocoles de chiffrement les plus utilisés encore aujourd’hui.

Il est très utilisé sur Windows, mais peu de personnes savent qu’il est totalement exploitable sur Mac ainsi que sur Linux. Il offre également la possibilité de contourner presque tous les pare-feux qui sont souvent à l’origine d’erreurs VPN et ne renforce pas la sécurité de l’appareil.

Quand faut-il l’utiliser ?

Bien entendu, ce protocole est vivement recommandé si vous souhaitez avoir accès à un réseau privé virtuel en toute sécurité. Néanmoins, ce haut niveau de sécurité contrebalance avec son principal défaut : la limitation de la bande passante. En effet, ce protocole ne fonctionne parfaitement que si vous disposez d’une très bonne connexion internet, en fibre optique.

S’il n’y a pas assez de bande passante, le tunnel TCP utilisé dans le cadre de ce protocole peut expirer, ce qui fait chuter les performances du VPN en un instant. Cette erreur est la principale que vous pourriez retrouver en exploitant le protocole SSTP. Si elle ne se produit pas, les connexions VPN en SSTP assurent une excellente confidentialité et protègent l’intégrité de vos données.

Le protocole VPN L2TP/IPSec

L2TP pour Layer 2 Tunneling Protocol est un autre protocole conçu par Microsoft. Il fonctionne par-dessus le protocole IPSec (Internet Protocol Security), ce qui fait que ces deux là sont inséparables. Ce protocole est connu pour assurer une grande confidentialité des données grâce à la multi-authentification que propose L2TP, tandis que IPSec s’assure du chiffrement des données et de leur sécurité.

Plus simplement, Microsoft a combiné deux protocoles avec leurs propres caractéristiques afin d’en proposer un complet. Ce protocole reste facile à installer sur les ordinateurs et est compatible avec tous les systèmes d’exploitations, même ceux des smartphones.

Quand faut-il l’utiliser ?

Tout comme SSTS, le protocole L2TP/IPSec propose un haut niveau de sécurité et de confidentialité grâce au couplage des avantages des deux protocoles en un. Toutefois, le fait d’associer L2TP et IPSec ensemble rend le tout plus lent qu’un protocole unique. La multi-authentification sécurise la connexion, mais la rend un peu plus lente.

Les plus malins en informatique peuvent faire en sorte d’exécuter plusieurs tâches de sécurités en simultané en mettant en place un « tunneling en multi-threading« . Cela compense les pertes de vitesse liées à la sécurisation du réseau en lui-même et le rend plus rapide. Cependant, ce protocole reste plus lent que ceux qui vont être abordés par la suite.

Le protocole VPN IKEv2

IKEv2 pour Internet Key Exchange version 2 est également basé sur IPSec et une nouvelle fois conçu par Microsoft avec l’aide de Cisco. Il est notamment présent sur tous les ordinateurs Windows depuis Windows 7. Ce protocole cherche à authentifier les deux bouts du tunnel sécurisé créé par le VPN et s’appuie sur IPSec pour tout ce qui est chiffrement et cryptage des données.

Ce protocole présente un argument de taille. Il est très efficace pour rétablir une connexion avec un VPN après que vous ayez perdu votre connexion internet. Au lieu de vous redemander une authentification, IKEv2 se rappelle instantanément de toutes les informations et vous reconnecte automatiquement.

Quand faut-il l’utiliser ?

Le protocole IKEv2 est compatible avec le protocole MOBIKE, une solution recommandée pour établir une connexion sécurisée sur smartphone ou tablette. Il a la particularité de sécuriser le passage d’un réseau Wi-Fi peu sécurisé, comme un Wi-Fi public, vers un réseau virtuel privé. En outre, le tunnel VPN proposé par IKEv2 est très stable et permet le rétablissement rapide de connexions VPN perdues après la perte d’une connexion internet.

Le protocole VPN OpenVPN

Voici le plus récent des protocoles VPN de cette liste et sans nul doute, le plus complet. OpenVPN prend en compte et s’adapte à toutes les méthodes de chiffrements choisies par les différents réseaux privés virtuels pour crypter leurs données. Bien généralement, les applications VPN comme Surfshark s’adaptent à ce protocole en mettent en place de nombreux outils facilitant l’utilisation d’OpenVPN.

Ce protocole est open source, ce qui signifie que son code est rendu public et que son fonctionnement peut être connu de tous. De plus, les développeurs les plus aguerris peuvent le modifier afin d’améliorer le protocole et le rendre encore plus sécurisant.

Quand faut-il l’utiliser ?

OpenVPN est le protocole VPN le plus recommandé à l’heure actuelle. Il est très fiable, très rapide, utilisé par les principaux VPN. Même s’il est complexe à paramétrer seul, il est très facile d’accès si vous passez par une application VPN. Il contourne les pare-feux et fonctionne avec les meilleurs algorithmes de sécurité.