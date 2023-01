IPsec vs OpenVPN : quel est le meilleur protocole VPN ?

En se penchant vers les réseaux privés virtuels, vous souhaitez assurer la sécurité de votre connexion, de votre historique de navigation, ou tout simplement de vos données. Mais pour que ces VPN fonctionnent, ils utilisent divers protocoles et nous allons nous pencher sur deux d’entre eux : OpenVPN et IPsec.

Les VPN exploitent des protocoles permettant de mettre en place un tunnel – entre votre appareil et le serveur sur lequel vous allez vous connecter – dans lequel vont transiter vos informations. Ce tunnel permet d’anonymiser vos données et votre identité sur internet. Chaque protocole fonctionne différemment, utilise des méthodes de chiffrement qui lui sont propres, des ports différents, peut contourner ou non des pare-feu, des antivirus, et propose une bande passante plus ou moins intéressante.

Deux de ces protocoles sont OpenVPN et IPsec. Ils ont chacun leurs petites subtilités, leurs spécificités qui les différencient et rendent leur utilisation plus intéressante dans certains cas. Découvrons ensemble leurs points forts, leurs points faibles et leurs principales caractéristiques.

Quelles sont les principales différences entre OpenVPN et IPsec ?

En réalité, ces deux protocoles n’ont en commun que d’être des protocoles VPN. Ils sont différents en tout point puisque OpenVPN est accessible en open source et nécessite d’être installé sur le système d’exploitation sur lequel vous voulez le mettre en place (sauf si vous passez par un fournisseur VPN comme SurfShark). IPsec, lui, est déjà préconfiguré sur la plupart des systèmes d’exploitations : Windows, Linux, Ubuntu, iOS, et peut être utilisé immédiatement.

IPSec vs OpenVPN : présentations

Le protocole OpenVPN a été développé en 2001 par James Yoann. Il a la particularité d’être open source, ce qui fait qu’il est utilisé par de nombreux fournisseurs VPN, des entreprises, mais aussi par des particuliers. Tous peuvent avoir accès à son code source afin de le modifier et de l’adapter à tout type de besoin. Il est connu pour pouvoir contourner les pare-feux, les antivirus et les network adress translation permettant de cacher au mieux son adresse IP.

IPsec pour Internet Protocol Security n’est pas un uniquement un protocole VPN, il s’agit en réalité d’un groupe de protocoles qui sont utilisés pour établir des connexions cryptées entre appareil. Il peut donc être utilisé pour la mise en place d’un proxy par exemple. Au vu de sa fiabilité, il est également utilisé pour mettre en place des réseaux privés virtuels : il chiffre les paquets de données en lien avec une adresse IP ce qui sécurise la connexion. Généralement, IPsec est couplé à un autre protocole VPN pour assurer l’authentification, car son protocole n’est pas fiable à 100 % à ce niveau-là.

IPsec vs OpenVPN : chiffrement des données

Débutons par la façon dont les données sont chiffrées sur le protocole OpenVPN. Il est bien connu que le tunnel VPN s’appuie sur la bibliothèque OpenSSL composé d’un grand nombre d’algorithmes cryptographiques. Selon les versions développées par les différents fournisseurs, il est possible de retrouver différentes combinaisons d’algorithmes pour ce qui est du hachage cryptographique, de la protection des données ou de leur cryptage. Vous pourrez retrouver Blowfish, Camellia ou AES-256 qui sont les algorithmes cryptographiques les plus fiables du moment.

Pour IPsec, le protocole établit des clés en les échangeant entre les appareils connectés à un serveur afin que chaque utilisateur puisse décrypter un message envoyé par un autre utilisateur. Toutes les données sont décomposées en paquets qui contiennent des informations d’authentification et de cryptage qui garantissent la sécurité de vos données.

IPsec peut fonctionner sous deux modes différents :

Le « mode tunnel » va relier le serveur sur lequel vous souhaitez vous connecter à votre appareil en passant par leur routeur dédié. Le paquet de données, que vous envoyez, sera alors associé à un en-tête IP permettant d’informer les routeurs sur la bonne destination à prendre.

Le « mode transport » va seulement permettre de chiffrer les données sans qu’il n’y ait d’en-tête IP, les routeurs sont donc déjà informés de la destination finale du paquet de données.

Verdict sur le chiffrement des données

Les deux protocoles VPN se valent à ce niveau-là. OpenVPN propose de combiner les algorithmes cryptographiques afin d’obtenir l’association qui vous intéresse. IPsec propose deux modes de chiffrements des données : le mode transport, plus confidentiel, et le mode tunnel qui privilégie la sécurité, mais ne garantissant pas la confidentialité des données de l’utilisateur à 100 %.

IPsec vs OpenVPN : niveau de sécurité

Au niveau de la sécurité, OpenVPN n’a aucune vulnérabilité connue. Le code a été audité à de nombreuses reprises et les spécialistes en cybersécurité n’ont pas hésité à l’encenser. Toutefois, en cas de modification profonde du code, rien n’indique que celui-ci conserve son haut niveau de sécurité.

Pour ce qui est d’IPsec, il est possible de l’associer à d’autres protocoles, ce qui permet d’augmenter le nombre de possibilités au niveau du chiffrement. Malheureusement, le spectre proposé n’est pas aussi fourni que celui d’OpenVPN.

Verdict sur le niveau de sécurité

Les deux protocoles VPN sont très sécurisés. Cependant, IPsec possède quelques défauts au niveau de la prise en charge des différents protocoles de transmission, contrairement à OpenVPN qui prend en charge bien plus de ports, ce qui offre plus de flexibilité à ce niveau-là. Pour ce qui est de la prise en charge du trafic L2, là aussi, IPsec nécessite des protocoles supplémentaires, que nous allons voir ensemble dans la partie suivante autour de la confidentialité.

IPsec vs OpenVPN : confidentialité

OpenVPN a été conçu de telle manière à ce que les données n’aient pas à être conservées sur le serveur où vous êtes connecté. Un vrai avantage par rapport à son concurrent.

Pour ce qui est d’IPsec, la situation est un peu plus complexe. En effet, le protocole se concentre principalement sur la sécurité de la connexion, le cryptage de données et sur le fait de cacher l’IP d’un utilisateur. Pour ce qui est de l’authentification et donc de la confidentialité des données, IPsec est généralement couplé à un autre protocole à l’instar de Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) ou Internet Key Exchange version 2 (IKEv2) qui garantissent une multi-authentification.

C’est en couplant IPsec avec L2TP que le protocole peut prendre en charge le trafic L2. À noter qu’IPsec prend déjà en charge le trafic L3 et qu’il n’a donc pas besoin d’être associé à un autre protocole pour le transport de L3PDU.

Verdict autour de la confidentialité des données

Avantage OpenVPN qui n’a pas besoin d’être couplé à un autre protocole pour garantir la confidentialité de vos données. IPsec le garantit également si vous le couplez avec IKEv2, L2TP ou tout autre protocole ayant un regard aguerri sur la notion de confidentialité des données personnelles.

IPsec vs OpenVPN : vitesse de connexion

Pour ce qui est de la vitesse, selon la configuration du serveur IPsec, vous pouvez atteindre une vitesse de connexion similaire à ce que vous pouvez avoir habituellement. Toutefois, le fait de coupler IPsec à un autre protocole va réduire la bande passante.

En utilisant OpenVPN, le débit sera moins conséquent que lorsque vous utilisez votre ordinateur ou votre smartphone sans VPN. Néanmoins, il reste au-dessus de ce que peut proposer IPsec lorsqu’il est couplé à L2TP ou IKEv2.

Qui est le grand vainqueur entre OpenVPN et IPsec ?

Léger avantage pour OpenVPN dans ce duel entre les deux protocoles VPN que tout oppose. En réalité, OpenVPN prend l’avantage sur son concurrent grâce à son côté complet, flexible et pour la confidentialité des données personnelles qui ne nécessite pas de manipulation supplémentaire. Néanmoins, IPsec est très intéressant, car il est plus facile à manipuler qu’OpenVPN et aussi déjà présent sur la plupart des systèmes d’exploitation utilisés à l’heure actuelle.

