Plaque de cuisson : évitez de les abimer grâce à cet accessoire vraiment indispensable

Pour protéger ses plaques de cuisson, il existe un moyen de protection : les protège-plaque. Ils ont pour but d’éviter de casser le verre trempé et de le salir.

Les plaques de cuisson, qu’elles soient en vitrocéramiques ou à induction, ont un point commun : elles sont en verre et peuvent se casser facilement ou se salir. Parfois, on a beau frotter, des taches tenaces peuvent rester sur les plaques ad vitam æternam. Il arrive aussi qu’on fasse tomber un objet lourd sur sa plaque à induction et qu’elle se fissure… Dommage au vu du prix d’une nouvelle pose.

Pour éviter tous ces problèmes, les protège-plaques ou couvre-plaques apparaissent comme une solution miracle. Ces panneaux (en différents matériaux) se posent sur les plaques pour les recouvrir. Mais, sont-ils réellement utiles ?

Les intérêts des protège-plaques de cuisson

Le protège-plaque présente plusieurs intérêts pour éviter les contacts avec des objets tombés sur les plaques de cuisson. Parmi ces avantages, on retrouve :

La praticité : il existe différentes tailles pour s’adapter à tous types de plaques. De même, les pieds réglables permettent de gérer la hauteur (si plaque au gaz par exemple).

: il existe différentes tailles pour s’adapter à tous types de plaques. De même, les pieds réglables permettent de gérer la hauteur (si plaque au gaz par exemple). La protection : en matériau solide comme l’inox ou le bambou, les protège-plaques résistent aux chocs les plus importants et aux rayures.

: en matériau solide comme l’inox ou le bambou, les protège-plaques résistent aux chocs les plus importants et aux rayures. La propreté : souvent vendus en deux parties, il est tout à fait possible de faire sa cuisine sur une partie et recouvrir l’autre d’un protège-plaque. Ainsi, le nettoyage des plaques n’est nécessaire que sur un côté.

: souvent vendus en deux parties, il est tout à fait possible de faire sa cuisine sur une partie et recouvrir l’autre d’un protège-plaque. Ainsi, le nettoyage des plaques n’est nécessaire que sur un côté. La prévention : si vous avez une plaque vitrocéramique ou électrique, la chaleur peut mettre du temps à descendre. Un protège-plaque permet d’éviter de se bruler en attendant que le chaud baisse.

: si vous avez une plaque vitrocéramique ou électrique, la chaleur peut mettre du temps à descendre. Un protège-plaque permet d’éviter de se bruler en attendant que le chaud baisse. Le double usage : ils peuvent aussi servir de planches à découper ou de sous-plat en fonction de ce dont vous avez besoin.

Les types de couvre-plaques de cuisson

On retrouve plusieurs types de protège-plaques, en fonction du matériau et de l’esthétique qu’on veut lui donner. Ce moyen de protection est un très bon élément de décoration dans votre cuisine. Son design revêt plusieurs choix de style : rétro avec motifs céramiques, épuré en bois ou encore plus folklorique avec des motifs colorés ou des messages inscrits dessus.

Il existe aussi des protèges-plaques à coller sur ses plaques. Mais, souvent, ce type de protection n’est pas adapté, peu protecteur et altère les performances de cuisson. Vérifiez bien les avis avant de vous en procurer un.

En fonction de vos envies, il est également possible de choisir entre plusieurs matériaux. Le plus commun est le verre trempé qui peut être choisi pour ne pas craindre l’eau ou la chaleur au cas où vous posez une casserole brulante dessus. Autre matériau très commun, le bois (pin ou bambou), à l’aspect de planche à découper. Enfin, le dernier type est l’acier, qui s’apparente plus à un design brut et industriel.

Le prix des moyens de protection des plaques

Les protège-plaques ont un avantage de taille que l’on n’a pas cité : le prix. Alors qu’une plaque peut atteindre des prix qui expliquent qu’on veuille y faire attention, ses protections ont un cout dérisoire. Comptez une vingtaine d’euros pour l’entrée de gamme de protection de plaque en bois, souvent plus petits ou avec un seul panneau à glisser d’un côté ou de l’autre de la plaque.

Les protections à coller sur les plaques sont les moins chères, mais aussi les moins performantes. Préférez les planches de protection.

Pour les modèles les plus haut-de-gamme, en un panneau et design, le prix ne dépasse que rarement les 50€, un coût raisonnable pour éviter les regrets après avoir fissuré sa plaque. En plus, avec un budget plus important, vous pouvez avoir le choix du style et du matériau.