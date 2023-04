5 promotions VPN à saisir d’urgence : sécurité & économies garanties !

Avec la digitalisation massive de notre société, il devient important de protéger nos données contre tout piratage. Dans ce cadre, l’abonnement à un service de VPN est un incontournable. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres disponibles en ce moment.

Nous avons sillonné le vaste monde des meilleurs VPN pour vous trouver les 5 meilleures offres du moment. Attention, elles sont limitées dans le temps alors dépêchez-vous !

Privado VPN, la sécurité avant tout Privado VPN a fait récemment son apparition dans le monde des réseaux privés virtuels. Arrivé fin 2019, le service suisse s’est vite imposé grâce à une offre complète et un tarif agressif. Il se place aujourd’hui parmi les meilleurs VPN du marché. Sa force : avoir été dans un premier temps une solution de confidentialité avant de devenir un VPN, d’où une sécurité accrue lors de son utilisation. Affiché habituellement à 10€/mois, Privado VPN propose une réduction particulièrement intéressante, puisque le VPN bénéficie d’une énorme promo. En effet, pendant une durée limitée, si vous souscrivez par exemple à un engagement de 12 mois, Privado VPN vous propose 3 mois offerts. Un bon plan à ne pas louper. Pour en savoir plus, voici notre test de Privado PROMOTION Privado VPN à saisir maintenant Voir l’offre Les plus Nombre de serveurs

Fonctionnalités avancées

Confidentialité

Un SAV réactif Les moins L’absence de connexion au démarrage et de killswitch sur iPhone et Android Surfshark, le VPN le plus complet

Lancé en 2018, il fait déjà partie des références absolues du marché des VPN. Et pour cause, il propose à ses utilisateurs plus de 3200 serveurs répartis dans 65 pays. Il se distingue également par son excellente politique de confidentialité et sa grande fluidité d’utilisation.

Enfin, son rapport qualité prix est imbattable, en particulier avec l’offre du moment qui vous permet d’obtenir une remise de folie. Pour en profiter, vous devez saisir le code promo surfsharkdeal lors du paiement (coupon qui expire rapidement).

Pour en savoir plus, voici notre test de Surfshark

PROMOTION ne rater pas la promo Surfshark Voir l’offre

Les plus Facilité d’utilisation

Tarif

Grande fluidité

Nombre de connexions simultanées illimité Les moins Connexion automatique « emplacement le plus rapide » parfois peu efficace

NordVPN, la référence mondiale

Nord VPN est sans aucun doute le VPN le plus connu, et un des plus performants. Grâce à ses 5000 serveurs répartis dans 59 pays, il se révèle rapide, polyvalent et efficace tant en téléchargement qu’en jeu ou en streaming. Fonctionnant avec la quasi-totalité des systèmes existants et il ne posera aucun problème de compatibilité.

Une offre limitée dans le temps permet de bénéficier d’une réduction sur un abonnement Ultime de 2 ans. Et ce n’est pas tout. Avec cette offre, NordVPN vous offre 3 mois d’abonnement supplémentaires. Cet abonnement donne accès non seulement au VPN mais aussi au gestionnaire de mots de passe développé par NordVPN ainsi qu’au scanner de vulnérabilité qui vous permettra de contrôler votre niveau de sécurité. Enfin, cet abonnement comprend pas moins de 1 To de stockage en ligne ! Si vous êtes déçu, vous pouvez obtenir un remboursement complet grâce à la garantie satisfait ou remboursé. Pour en profiter, pas de code promo, vous n’avez qu’à sélectionner le forfait correspondant sur le site de NordVPN.

Pour en savoir plus, retrouvez notre test de NordVPN

PROMOTION Obtenez NordVPN au meilleur prix Voir l’offre

Les plus Rapidité de connexion

Nombre de serveurs

Niveau de confidentialité élevé

Rapport qualité/prix

6 appareils en simultanné Les moins SAV peu réactif

ExpressVPN, la Rolls des VPN

ExpressVPN est considéré par beaucoup comme le meilleur VPN actuel. Comme en témoigne notre test d’ExpressVPN, il fait partie du top des VPN les plus rapides. Sa facilité d’utilisation est également un réel avantage qui le rend presque transparent au quotidien. Quant au niveau de sécurité qu’il propose, il est tout à fait satisfaisant et certifié par un cabinet d’audit extérieur.

En temps normal, son principal défaut réside dans son cout plus élevé que la moyenne. Mais bénéficiant actuellement d’une promotion limitée sur l’abonnement de 12 mois, son rapport qualité/prix devient réellement intéressant. Avec cette offre, ExpressVPN vous donne accès à un an de sauvegarde illimitée sur le cloud BlackBlaze.

Pour en savoir plus, retrouvez notre test de ExpressVPN

PROMOTION ExpressVPN casse son prix Voir l’offre

Les plus Rapidité de connexion

Facilité d’utilisation

Niveau de sécurité élevé Les moins Prix plus élevé que la moyenne

CyberGhost, le VPN des experts

Cyberghost est un VPN à l’excellent rapport qualité prix qui se distingue par ses serveurs optimisés. En fonction de vos besoins et de vos activités, il vous propose en effet des serveurs dédiés. On peut citer les serveurs qui permettent une double authentification pour plus de sécurité, les serveurs qui sont paramétrés pour le gaming ou ceux spécialisés dans le streaming. Pour parfaire le tableau, le nombre de serveurs disponibles est pléthorique !

Cyberghost propose actuellement une promo canon, voir immanquable. Si vous changez d’avis dans les 45 jours, vous pourrez demander un remboursement complet. Ici ni code ni coupon, vous n’avez qu’à passer votre commande en sélectionnant le forfait de 2 ans.

Pour en savoir plus, retrouvez notre test de Cyberghost

PROMOTION Cyberghost à prix canon c’est ici Voir l’offre

Les plus Rapport qualité prix

Serveurs dédiés

Interface agréable à utiliser

7 appareils en même temps Les moins Applications pour iPhone moins complète

Un VPN, qu’est ce que c’est ?

Le VPN ou réseau virtuel privé en français est un outil permettant essentiellement de protéger vos données. En effet, ce logiciel crée un tunnel crypté dans lequel passent vos informations depuis votre mobile ou votre ordinateur jusqu’aux serveurs du service que vous utilisez comme un site internet, une plateforme de streaming ou lors d’un appel vidéo.

Outre l’amélioration de la confidentialité de vos données, le VPN à d’autres avantages puisqu’en simulant votre localisation dans un autre pays, vous pourrez par exemple accéder aux catalogues étrangers des plateformes de streaming.

A lire aussi : le guide des prix des VPN

Outre la protection de vos données, le VPN vous permet de faire des économies d’argent. Comment ? C’est simple : le coût d’un abonnement à Netflix, d’un billet d’avion ou d’une nuit d’hôtel varie en fonction du pays dans lequel vous habitez. On vous explique comment profiter de ces différences.

1. Souscrire à un abonnement en ligne

Qu’il s’agisse de Netflix, Spotify ou Youtube Premium, les abonnements auxquels vous pouvez souscrire sur les sites n’affichent pas les mêmes tarifs en fonction de votre pays. Ainsi, vous devez payer 8,99€ en France pour l’abonnement basique de Netflix. En Turquie, ce tarif n’est que de 2,49€ ! Pour en profiter, il vous suffit de vous connecter sur un serveur turque à l’aide de votre VPN. Rendez-vous ensuite sur le site de Netflix pour vous créer un compte et choisir votre abonnement. Vous ne paierez alors que 2,49€ par mois.

Pour connaître le meilleur tarif du service qui vous intéresse, n’hésitez pas à jeter un œil sur Google ou à tester les différentes localisations géographiques disponibles.

2. Payer moins cher vos billets d’avions

Comme pour les abonnements en ligne, le prix des billets d’avion varie en fonction des pays. Généralement, plus un pays est riche, plus les billets sont onéreux. Pour profiter du meilleur tarif, vous devrez faire plusieurs fois votre recherche de vol en changeant systématiquement le serveur de votre VPN. Pensez bien à fermer votre navigateur entre deux recherches.

Cette technique fonctionne également avec la réservation d’une nuit d’hôtel ou la location d’une voiture.

3. Acheter un jeu vidéo moins cher

Comme pour les deux autres cas de figure, les jeux à télécharger sur Steam par exemple ne sont pas au même tarif dans tous les pays. Il peut également y avoir des promotions dans certains pays. Pour en profiter, choisissez un serveur étranger sur votre VPN, puis connectez-vous sur Steam et comparez les tarifs.

FAQ des lecteurs