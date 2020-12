Promotions sur des jeux Oculus Quest et Quest 2 seuls

Aujourd’hui, et jusqu’au 27 décembre, vous pouvez profiter de promotions sur de très nombreux jeux pour Oculus Quest ou Quest 2. Des packs sont en réduction ainsi que des jeux seuls.

L’Oculus Quest 2 sera certainement au pied du sapin de nombreux gamers. Le Quest première génération a connu un très gros succès commercial auquel semble aussi être promis son successeur. Cependant, un casque de réalité virtuelle (cf : comparatif des casques VR 2020) n’est rien sans contenus. Aussi, pour Noël, Oculus lance de nombreuses offres de packs et de jeux seul pour vous aider à constituer votre ludothèque à moindre prix et profiter au mieux de votre casque de réalité virtuelle autonome. Voici les promotions Oculus à profiter, dès aujourd’hui 19 heures, et qui prendra fin le 27 décembre à 22 h en France.

Quest Essential : les grands succès de la VR

Ce premier pack propose des jeux très connus des gamers en réalité virtuelle. Des jeux indispensables pour découvrir le potentiel de la VR et s’amuser. Il comprend les jeux :

Onward

SUPERHOT VR

Job Simulator

Pistol Whip

Eleven Table Tennis

Vendu individuellement, le total de ces jeux grimpe à 94,96 dollars. Le pack Quest Essentials est vendu à 79,99 dollars soit 32 % de remise.

Fan Favorites : un mix de grands noms de la réalité virtuelle

Ce second pack comprend, lui aussi des jeux très connus. Un pack très complet et varié. Il comprend :

Arizona Sunshine

Vacation Simulator

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted

The Room VR

Red Matter

Wander

In Death: Unchained

Waltz of the Wizard: Extended Edition

The Thrill of the Fight

Vendu normalement à 214.91 dollars, la remise de 35 % abaisse le prix de ce lot complet à seulement 144.99 dollars.

Winter Adventures : de l’aventure et de l’action sur Oculus Quest

Ce troisième pack ne propose que 3 jeux mais qui sont très appréciés par tout le monde. Un pack familial qui comprend les jeux :

Moss

Down the Rabbit Hole

Fishmermans Tale

Le tarif normal est de 64,97 dollars mais avec 30 % de promotion, il chute à seulement 44,99 dollars.

Vader Immortal: A Star Wars VR Series Pack, pour les fans de Star Wars

Voici une idée de cadeau indispensable pour les fans de Star Wars équipés d’un Oculus Quest ou Quest 2. Les trois épisodes de la saga Vader Inmortal :

Vader Immortal: Episode 1

Vader Immortal: Episode 2

Vader Immortal: Episode 3

L’offre pour ce pack est à 19,99 dollars alors que son prix normal est de 29,97 dollars soit le tiers de son tarif normal.

Promotions sur des jeux Oculus Quest et Quest 2 seuls

Enfin, pour ceux qui recherchent un titre en particulier ou qui ne sont pas tentés par les packs, la filiale de Facebook propose aussi des remises sur de très nombreux jeux pour Oculus Quest et Quest 2 tels que :