Prime Day : le hub USB top ventes « 4,5 étoiles » à -30% sur Amazon, l’accessoire idéal pour votre pc

Pour les Prime Days, UGREEN vous permet d’équiper votre PC.. Et votre voiture ! Le fabricant propose, en effet, un Hub USB destiné à votre ordinateur portable, mais également un adaptateur Jack-Bluetooth pour décupler les capacités de votre autoradio. Ça vous intrigue ? Alors suivez-nous !

Décidément, UGREEN a le don de proposer des produits qui améliorent grandement nos appareils du quotidien. Entre station de travail, boîtier pour SSD et désormais adaptateur Jack-Bluetooth, le fabricant basé à Hong-Kong multiplie les solutions pratiques et bien construites. A l’occasion des Prime Days, nous vous avons sélectionné deux offres qui valent le détour : un puissant Hub USB-C et un adaptateur Jack-Bluetooth.

Les Prime Days, c’est quoi ?



Il s’agit d’un évènement organisé par Amazon les 11 et 12 juillet 2023. Pendant ces deux jours, le site marchand multiplie les promos sur une large sélection d’articles.



Pour en profiter, il faudra nécessairement être abonné à l’offre Prime d’Amazon, mais si vous n’avez jamais ouvert de compte : vous pourrez y souscrire gratuitement grâce à une offre d’essai de 30 jours.

Le Hub USB-C 7 en 1 UGREEN à -30% pour les Prime Days !

Vous en avez assez de devoir jongler entre les rares ports USB de votre ordinateur portable ? Ou vous voulez pouvoir lire une carte SD depuis votre tablette ? Dans ce cas, ce Hub USB-C est fait pour vous. Il dispose de 2 prises USB classiques, 2 prises USB-C, 2 lecteurs de carte SD (SD normal et microSD) et d’un port HDMI. Cela fait de lui un complément indispensable à votre PC ou à votre Macbook !

Performant, il est capable de délivrer jusqu’à 100W de puissance en USB-C et peut gérer un affichage 4K grâce à son port HDMI. Enfin, il arbore un design sobre mais particulièrement soigné. Grâce à tous les ports qui se trouvent du même côté, son utilisation se veut à la fois simple et pratique.

A l’occasion des Prime Days, les 11 et 12 juillet prochains, UGREEN a décidé de baisser le prix de son Hub USB-C qui passe de 39,99€ à 27,99€. Une aubaine pour cet accessoire qui devrait changer votre quotidien !

Les plus Design réussi,

USB-C de 100W de puissance,

Facile à utiliser. Les moins RAS.

Un Hub USB-C discret mais performant qui devrait grandement faciliter votre quotidien

Un récepteur Bluetooth Jack façon UGREEN à seulement 13,99€

Vous rêvez d’un accessoire capable de transformer n’importe quel autoradio ou système de son équipé d’une prise Jack en appareil connecté ? Avec ce récepteur Bluetooth en promo, c’est possible. En le branchant sur une prise USB pour l’alimenter, ce petit récepteur Bluetooth vous permet de diffuser la musique de votre smartphone sur votre installation audio grâce à la prise Jack. Equipé d’un amplificateur et fonctionnant avec le protocole A2DP, il permet également d’obtenir un son de meilleure qualité.

Et ce n’est pas tout. Avec son micro intégré à la prise USB, vous pourrez également vous en servir comme d’un kit main libre.

Normalement commercialisé à 19,99€, le récepteur Bluetooth de UGREEN passe à 13,99 pour les Prime Days. Mais dépêchez-vous, cette offre n’est valable que les 11 et 12 juillet.

Les plus Pratique et facile à installer,

Câble de 1,5 mètre,

Qualité sonore améliorée,

Bonne qualité de fabrication. Les moins Nécessite une prise USB pour l’alimentation.

Vous allez enfin pouvoir écouter votre musique en voiture !