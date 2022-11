Voilà maintenant 15 ans que l’iPhone est la star des smartphones. Alliant qualité de fabrication, performances et facilité d’utilisation, il est une référence absolue. Mais si ses performances s’envolent année après année, son prix aussi. Alors pour vous permettre de vous équiper à prix raisonnable, nous avons repéré pour vous les meilleures promotions du moment.

L’iPhone est une référence depuis de nombreuses années et a un grand succès. Pourtant, les promotions qui le concernent sont rares. Pour vous faciliter la tâche, nous avons fouillé le web pour vous dénicher les meilleures offres du moment. Cette sélection vous permettra de goûter aux joies de l’iPhone à moindre coût.

Apple iPhone 12 Mini Blanc à 649€ seulement

Sorti en 2020, l’iPhone 12 fait encore des miracles 2 ans plus tard. Sa puce A14 Bionic lui confère des performances bien actuelles et ses 128 Go vous permettront de voir venir. Véritable photophone, il est équipé d’un capteur photo principal de 12 mpx et d’un capteur grand angle de même résolution. Un combo suffisant dans la majorité des situations.

Enfin, son principal intérêt réside dans sa taille contenue qui le rend utilisable à une main. Un spécimen en voie de disparition dans un marché dominé par des smartphones s’approchant toujours plus des tablettes. Normalement vendu au tarif de 679€, il passe ici à 649€. Mais dépêchez-vous, car l’iPhone 12 n’est plus produit. Il n’y en aura donc pas pour tout le monde !

Malgré une sortie en 2020, le design réussi du iPhone le rend intemporel

Les plus Performances encore excellentes

Design indémodable

Taille réduite Les moins Pas de téléobjectif

Apple iPhone 13 Pro 1 To : 120€ de remise sur la configuration ultime du modèle 2021

Sur les iPhones récents, les promotions se font extrêmement rares. Alors quand une remise apparaît, il s’agit de ne pas la louper. Ici, Amazon vous offre 120€ de réduction sur la configuration ultime de l’iPhone 13 avec le coloris Or. Ce modèle aux performances exceptionnelles dispose d’une capacité de stockage de 1 To ! Un chiffre impressionnant pour un appareil de cette taille. Outre le stockage, les capteurs photo de ce modèle sont également de très haute facture. Complémentaires, ils permettent de réaliser des clichés à la fois fidèles et détaillés. Enfin, cet iPhone dispose d’un écran haute définition ultra-lumineux.

Si vous n’êtes pas convaincus par ce coloris, sachez que l’iPhone 13 Pro 1 To dispose tout de même de 50€ de remise en bleu Alpin, vert Alpine ou Graphite.

Les plus Capteurs photos d’exception

Stockage 1 To

Performances de haute volée Les moins Le prix

Apple iPhone 14 128 Go : des AirPods 2 offerts chez CDiscount

Enfin, nous nous tournons du côté de Cdiscount avec une offre très intéressante : pour l’achat d’un iPhone 14 de 128 Go à 1019€, le site d’e-commerce vous offre une paire de AirPods 2. Malgré la sortie récente des AirPods 3, la 2e génération d’écouteurs sans-fil de la marque à la pomme reste une valeur sûre avec une excellente qualité de son et une parfaite intégration à l’écosystème Apple.

Avec cette nouvelle génération d’iPhone, vous avez accès à un écran plus lumineux que jamais, à un capteur photo de 12 Mpx et à une batterie pouvant atteindre 26 heures d’autonomie. Enfin, la grande nouveauté réside dans la couverture satellite de ce modèle qui vous permet de joindre les secours en cas d’urgence.

Avec cette offre, vous pourrez pleinement profiter des qualités de votre nouvel iPhone.

Les plus Design réussi

Ecosystème Apple très intuitif

Performances grâce à la puce A16 Bionic Les moins Stockage limité pour certains usages

