A peine sorti, le prix du Xiaomi 12T Pro dégringole, coup de canon dans le monde des smartphones

Darty Marketplace

Smartphone Xiaomi 12t pro 12 go ram+256 go noir xiaomi smartphone écran amoled 6,67" snapdragon 8+de 1re génération charge120w batterie5000mah

12 go ram+256 go de stockage | ram lpddr5 + stockage ufs 3.1 / Écran 6,67" amoled crystalres 120hz | des images en 200mp / Hypercharge 120w et batterie 5 000mah | système android 12 / Processeur snapdragon® 8+ de 1re génération|la technologie armv9 cortex-x2

749 €

0 €

749 €