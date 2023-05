Êtes-vous certains que vos ordinateurs, smartphones et autres tablettes sont bien protégés contre les cyberattaques en tout genre ? Si ce n’est pas le cas, la chance est de votre côté puisque Norton lance une promotion et réduit le prix de plusieurs offres pendant quelques jours.

Une grande partie de notre vie se trouve désormais dématérialisée : photos, vidéos, documents administratifs, nous stockons tout sur nos ordinateurs et smartphones. En conséquence, il devient plus important que jamais de les protéger contre les cyberattaques qui ont augmenté de 600% depuis la crise du COVID. Pour cela, rien de mieux qu’un antivirus. Mais pas n’importe lequel : un antivirus de chez Norton ! Et ça tombe bien, le leader mondial propose actuellement des tarifs exceptionnels. Voici comment en profiter.

Une promo à durée limitée pouvant atteindre -77%

Jusqu’au 25 mai, Norton propose une réduction sur la première année d’abonnement pouvant atteindre -77%. Ces réductions concernent 4 offres d’abonnements différentes et leur porcentage de réduction est calculé à partir du prix de renouvellement annuel :

Norton AntiVirus Plus : 5 € de remise spéciale sur le prix de 19.99 € pour la 1ʳᵉ année – soit 57% d’économies par rapport au prix de renouvellement (34.99 €/an).

: 5 € de remise spéciale sur le prix de 19.99 € pour la 1ʳᵉ année – soit par rapport au prix de renouvellement (34.99 €/an). Norton 360 Standard : 10 € de remise spéciale sur le prix de 29.99 € pour la 1ʳᵉ année – soit 73% d’économies par rapport au prix de renouvellement (74.99 €/an).

: 10 € de remise spéciale sur le prix de 29.99 € pour la 1ʳᵉ année – soit par rapport au prix de renouvellement (74.99 €/an). Norton 360 Deluxe : 10 € de remise spéciale sur le prix de 34.99 € pour la 1ʳᵉ année – soit 73% d’économies par rapport au prix de renouvellement (94.99 €/an).

: 10 € de remise spéciale sur le prix de 34.99 € pour la 1ʳᵉ année – soit par rapport au prix de renouvellement (94.99 €/an). Norton 360 Advanced : 10 € de remise spéciale sur le prix de 39.99 € pour la 1ʳᵉ année – soit 77% d’économies par rapport au prix de renouvellement (134.99 €/an).

Face à un tel choix, impossible de ne pas trouver celui qui vous convient ! Pour en profiter, il vous suffit de vous rendre sur le site de Norton et de cliquer « s’abonner maintenant » sur l’offre qui vous convient.

Norton : des offres pour tous les budgets et tous les usages

Norton est l’un des leaders du marché des antivirus. Grâce à sa longue expérience et une grande expertise, il propose différents produits protégeant votre ordinateur ou votre smartphone contre les virus, malwares, ransomware et le piratage. La gamme actuelle se divise en 4 produits :

Norton AntiVirus Plus est le logiciel le plus basique. Il peut être installé sur un appareil et protège contre tout type d’attaque.

Norton 360 Standard peut également n’être installé que sur un appareil. Il dispose en plus d’un VPN intégré pour vous rendre anonyme sur internet.

Norton 360 Deluxe peut être installé sur 5 appareils différents, dispose du contrôle parental, du dark web monitoring ainsi que d’un VPN.

Norton 360 Advanced est le logiciel le plus poussé de Norton. Pouvant être installé sur 10 appareils, il peut vous aider à restaurer votre identité sur internet en plus des options du 360 Deluxe. C’est sans conteste le produit le plus efficace de la gamme.

De plus, chaque logiciel dispose d’un gestionnaire de mot de passe qui vous permettra d’éviter le casse-tête de nos trop nombreux mots de passe tout en vous permettant d’assurer un excellent niveau de sécurité.

Enfin, vous aurez droit à un pare-feu intelligent ainsi que d’un espace de stockage en ligne qui peut atteindre 200 Go pour la version 360 Advanced.