La manette Xbox passe enfin sous les 60€ grâce à cette promo immanquable !

Jouer à la Xbox, c’est bien. Jouer à deux, c’est encore mieux ! Mais pour cela, il faut bien sûr une deuxième manette. Ça tombe bien, CDiscount a décidé de baisser le prix de la manette de Xbox nouvelle génération.

Les manettes de chez Microsoft ont toujours eu les faveurs d’un grand nombre de gamers. Et pour cause, avec leur ergonomie remarquable et leur large compatibilité, elles trustent le haut des classements des meilleures manettes du marché depuis de nombreuses années. Le nouveau modèle qui accompagne la Xbox Series S et Series X n’est pas en reste. Si vous voulez profiter de tout le savoir-faire de Microsoft en la matière, c’est le moment de craquer puisque ce dernier modèle est actuellement en promo à seulement 59,99€ chez CDiscount !

La dernière manette de Microsoft à moins de 60€

CDiscount propose en ce moment une remise de 16% sur la manette de Xbox en version Carbon Black. La manette est livrée avec son câble USB-C de 2,70 mètres de long qui vous permettra de continuer à jouer, même si vous n’avez plus de batterie.

Pour profiter de la promo, rendez-vous sur le site de CDiscount et ajoutez la manette à votre panier. Vous pourrez même bénéficier de la livraison gratuite.

Manette Xbox nouvelle génération : un modèle d’ergonomie

Avec la manette de ses Xbox Series S et Series X, Microsoft a joué la carte de la continuité en proposant un design quasiment identique à la précédente version, et on les comprend. A quoi bon changer une formule gagnante ? Réputée pour son excellente prise en main, cette nouvelle manette gagne en finesse grâce à de subtils changements et des textures plus travaillées.

Le design des gâchettes a également été revu pour mieux tomber sous les doigts. Enfin, changement notable, la croix directionnelle a été modifiée et est directement inspirée du modèle Elite.

Microsoft a apporté un soin particulier aux textures des commandes

Un temps de latence réduit

Côté technique, Microsoft a particulièrement travaillé sur le temps de latence de la manette. Un paramètre qui revêt une importance de plus en plus importante avec l’amélioration du taux de rafraîchissement des jeux récents. Pour y parvenir, le fabricant américain a ajouté une nouvelle technologie sans fil plus rapide qui améliore la réactivité avec ses consoles XBox Series S et X. Ce changement est accompagné d’une optimisation de l’électronique de la manette. En résulte une expérience de jeu nettement améliorée. Le Bluetooth reste disponible pour la connexion avec d’autres équipements.

Une compatibilité à toute épreuve

C’est l’un des éléments qui a fait le succès de la manette Xbox : sa large compatibilité. Vous pourrez en effet l’utiliser pour votre console Microsoft, mais également pour votre PC, votre tablette… Et même votre PS5 ! Attention toutefois, jouer à la PS5 avec une manette de Xbox reste tout de même assez complexe et peu pratique.

Les plus Prise en main,

Qualité de fabrication,

Temps de latence réduit,

Nouvelle croix directionnelle. Les moins Fonctionne avec des piles.

