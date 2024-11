Black Friday 2024 : Cyberghost frappe fort avec cette réduction improbable !

Cyberghost pourrait bien se voir attribuer le prix de la meilleure promo de l’édition 2024 du Black Friday. Le célèbre VPN a décidé de lancer une offre qu’on a peine à croire !

Si Cyberghost est reconnu sur le marché des VPN, c’est en grande partie grâce à un rapport qualité/prix remarquable. Mais quand vient la période du Black Friday, les tarifs affichés par le VPN pourraient carrément être considérés comme injustes pour ses concurrents.

Cyberghost détruit ses tarifs, qui descendent à -83%

À l’occasion du Black Friday, le VPN n’hésite pas à écrouler ses prix et atteindre jusqu’à 83% de réduction ! Oui, vous avez bien lu : quatre-vingt trois pour cent de réduction ! Dans ces conditions, un engagement sur deux ans vous reviendra à seulement 2,03€/mois. Pour une telle souscription, Cyberghost n’hésite pas à y ajouter 4 mois de protection offerts !

Grâce à Cyberghost, vous allez enfin pouvoir naviguer sur le web sans risque pour la protection de vos données

Cyberghost VPN : des performances hors-nomes à tout petit prix

Malgré ces tarifs hallucinants, le célèbre VPN jaune ne fait pas, pour autant, l’impasse sur la qualité et le niveau de sécurité. Il est ainsi possible de profiter de 10 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays dans le monde pour pouvoir sécuriser ses données à travers un tunnel de chiffrement que même la Nasa ne pourrait décrypter. Et ce n’est pas tout : vous pouvez protéger jusqu’à 7 appareils en simultané.

Côté protection des données, Cyberghost se veut irréprochable grâce à une politique no-log stricte, et offre de solides garanties en matière de protection de la vie privée. Cette politique de confidentialité a d’ailleurs été auditée par un organisme indépendant en 2023.

Toujours dans l’optique de garantir un confort d’utilisation, et un niveau de sécurité maximal, Cyberghost a mis en place une fonctionnalité très intéressante : l’IP dédiée. Cette fonction vous permet d’obtenir une adresse IP propre, assignée au pays de votre choix. Cette adresse IP dédiée permet, par exemple, d’accéder à vos serveurs domestiques, ou bien aux serveurs de votre entreprise. La fonction permet également d’éviter les Captcha intempestives qui peuvent être réclamées lorsque vous êtes connectés via un serveur de VPN.

10 000 serveurs répartis dans 100 pays

IP dédiée

Garantie satisfait ou remboursé 45 jours

7 connexions en simultané

Politique No-Logs

Bloqueur de publicités

Si l’adage dit « l’essayer, c’est l’adopter », rassurez-vous, Cyberghost vous laisse du temps pour vous faire un avis définitif. De nombreux VPN proposent une garantie satisfait ou remboursé d’une trentaine de jours, mais Cyberghost va plus loin en poussant cette garantie à 45 jours.

Cyberghost VPN est également un excellent compagnon de voyage et protège vos données