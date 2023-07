Prime Day : un SSD de 8 To à prix cassé, la promo idéale pour augmenter la mémoire de son PC

A quelques jours des Prime Days d’Amazon, on vous a sélectionné deux produits de chez UGREEN qui pourraient bien transcender les capacités de votre PC ou de votre Mac. Ça vous intrigue ? Alors suivez-nous !

Pour les Prime Days, UGREEN a vu les choses en grand en proposant des promotions canons sur plusieurs de ses produits. Deux d’entre eux nous ont particulièrement interpellé : un hub qui transforme votre PC en véritable station de travail, et un boîtier SSD pratique et performant. Une fois essayés, vous ne pourrez plus vous passer de ces deux outils aussi discrets que performants. On vous explique comment en bénéficier au meilleur prix !

Les Prime Days, c’est quoi ?



Il s’agit d’un évènement organisé par Amazon les 11 et 12 juillet 2023. Pendant ces deux jours, le site marchand multiplie les promos sur une large sélection d’articles.



Pour en profiter, il faudra nécessairement être abonné à l’offre Prime d’Amazon, mais si vous n’avez jamais ouvert de compte : vous pourrez y souscrire gratuitement grâce à une offre d’essai de 30 jours.

La station de travail UGREEN à -25% pendant les Prime Days !

Chaque année, les ordinateurs portables gagnent autant en performances qu’ils ne perdent en poids. Malheureusement, cette course à la légèreté se fait au détriment du nombre de ports disponibles. Résultat, brancher une souris en même temps qu’un disque dur et un écran externe relève désormais du casse-tête.

Heureusement, UGREEN a pensé à nous et propose une station de travail qui se branche en USB-C sur n’importe quel ordinateur. Elle dispose d’une prise Ethernet, d’une prise HDMI, de deux prises USB classiques, d’une prise USB-C ainsi que d’un lecteur de carte SD ! Que demander de plus ?

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, cette station de travail, normalement commercialisée à 39,99 euros, disposera d’une réduction de 25% pour descendre sous les 30€ pendant les Prime Days, les 11 et 12 juillet prochain.

Les plus Permet de brancher de nombreux périphériques en simultané,

Design soigné,

Léger. Les moins Un seul port USB-C.

Discrète, la station de travail UGREEN bénéficie d’une très bonne qualité de fabrication

Un boîtier pour SSD à seulement 23,89€ pour les Prime Days

Vous voulez un boîtier pratique et discret pour utiliser vos propres SSD ? Ne cherchez plus, on a exactement ce qu’il vous faut, et il est en promo jusqu’au 12 juillet. Le boitier M.2 de chez UGREEN, avec sa structure en aluminium et son ouverture facile, permet d’y intégrer de nombreux types de SSD et de les remplacer avec une grande facilité. Compatible avec de nombreux modèles, il peut gérer jusqu’à 8 To de stockage !

Et ce n’est pas tout, avec son port USB-C et ses deux câbles USB fournis, il est capable de transférer jusqu’à 10 Gb par seconde.

Pour les Prime Days, les 11 et 12 juillet, UGREEN fait baisser le prix de son boîtier de 29,99€ à 23,89€. Une affaire à ne louper sous aucun prétexte !

Les plus Vitesse de lecture et d’écriture,

Facilité d’utilisation,

Deux câbles USB fournis,

Design et finitions. Les moins RAS.

Vitesse, discrétion, modularité.. Que demander de plus ?