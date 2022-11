Principal rival d’Apple, Samsung propose depuis plusieurs années les meilleurs smartphones Android du marché. Le géant coréen propose une gamme de smartphone si large qu’il est parfois difficile de s’y retrouver. Pour cette raison, nous avons cherché et sélectionné pour vous les meilleures offres du moment. Vous pourrez ainsi bénéficier du meilleur de chez Android à un prix intéressant.

Samsung est un leader incontestable du marché des smartphones. La marque propose une large variété de téléphones allant de l’entrée de gamme au très haut de gamme. On pense notamment au Galaxy Z Fold et au Galaxy Z Flip. L’entreprise met notamment un point d’honneur à équiper ses téléphones d’écrans de très bonne qualité, en particulier avec la technologie AMOLED. Voici une sélection des meilleures promotions que l’on a repéré sur la toile.

A lire aussi : Samsung : comprendre et connaître les gammes Galaxy de A à Z !

Samsung Galaxy S22 avec Galaxy Watch 5 : une remise de 400€ chez SFR !

Pour le Black Friday, RED by SFR a décidé de vous gâter en vous proposant le Samsung Galaxy S22 noir en version 128 Go associé à la dernière Galaxy Watch5. Ce combo gagnant perd en effet 400€ pour passer à 699€ !

Vous aurez donc accès aux dernières avancées techniques de chez Samsung. Le Galaxy S22 brille en effet par son très bel écran à la technologie AMOLED, son format plutôt compact et son chargement rapide. Côté photo, on retrouve le fameux capteur 50 Mpx qui permet de réaliser des clichés fourmillant de détails. Il dispose aussi d’un capteur ultra grand angle et d’un télé objectif x3.

Quant à la montre connectée Galaxy Watch5, il s’agit tout simplement de l’un des modèles les plus polyvalents du marché. Aussi efficace au quotidien que pendant vos activités sportives, elle vous deviendra vite indispensable !

Les deux produits de la promo sont livrés en noir, idéal pour associé style et discrétion

Les plus Capteurs photo

Format plus compact que la moyenne

Autonomie satisfaisante Les moins Processeur Exynos un peu décevant

PROMOTION Galaxy S22 + Galaxy Watch5 à 699€ seulement sur RED by SFR Acheter

Sur le même sujet : Samsung Galaxy S23 : Tout ce que l’on sait du futur smartphone

Samsung M33 5G : -70€ chez Amazon pour ce smartphone à grosse autonomie

Vous recherchez désespérément un smartphone disposant d’une grosse batterie, d’une prise Jack et d’un capteur photo de 50 Mpx ? Arrêtez tout, nous l’avons trouvé, et il est en promotion !

Le M33 5G est un smartphone de chez Samsung peu connu en France. Pourtant, il dispose de sérieux arguments. Il est en effet équipé de 4 capteurs photos dont le principal a une résolution de 50 Mpx. Côté connectivité, il est compatible 5G. Son principal point fort réside dans sa batterie de près de 6000 mAh : celle-ci lui permet de tenir 2 jours en utilisation normale.

Habituellement disponible aux alentours de 300€ sur Amazon, il bénéficie en ce moment de 70€ de remise. Pour 229€, difficile de trouver mieux !

Les plus Excellente autonomie

Rapport qualité prix

Capteurs photos

Ecran de bonne qualité Les moins Un peu lourd

PROMOTION Samsung M33 à 229€ seulement sur Amazon Acheter

À lire aussi : Top 6 des meilleurs smartphones Samsung 5G

Samsung Galaxy A13 : le sérieux de Samsung à moins de 160€ chez Amazon

Si le Samsung Galaxy A13 constitue l’entrée de gamme du fabricant coréen, il reste néanmoins un smartphone aux caractéristiques solides et à l’excellent rapport qualité prix.

Sorti en Mars 2022, ce modèle dispose d’un écran LCD Full HD, d’un double emplacement pour carte SIM et d’un port micro SD. Si ses performances sont loin des références du marché comme le Galaxy S22, elles sont néanmoins suffisantes pour les usages du quotidien. Il est même équipé d’un capteur photo de 50 Mpx ! On apprécie également la présence d’une prise Jack.

Habituellement commercialisé à 199€, le Galaxy A13 est en ce moment disponible à 159€ pour la version 64 Go. Une offre à ne pas louper !

Les plus Rapport qualité prix

Capteur photo 50 Mpx

Prise Jack Les moins Puissance limitée

PROMOTION Samsung Galaxy A13 à 159€ sur Amazon Voir la promo