Vous bricolez et appréciez décorer ou créer votre mobilier et vos propres objets ? Le graveur laser s’impose dans votre atelier ! Très précis dans sa façon de tracer des schémas variés, il adapte son trait à une multitude de matériaux. Malheureusement, cet appareil est en général assez cher. C’est pourquoi chaque promotion est bonne à prendre. Voici justement une sélection des meilleures offres du moment sur AliExpress.

Performant aussi bien dans le domaine du loisir, que dans des applications professionnelles, le laser offre une infinité de possibilités pour les amateurs de « fait-maison ». Ainsi, le graveur laser est tout indiqué, qu’il s’agisse de créer un porte-clés ou une plaque de boîte aux lettres, de décorer un verre ou une pièce métallique ou encore de réaliser un petit objet de décoration.

Attention : Les appareils listés ci-après sont dotés de lasers à forte puissance. L’utilisation d’équipements de protection individuelle (lunettes…) est obligatoire.

TwoTrees TTS-55 : un graveur laser d’appoint précis et accessible

Historiquement connue pour ses imprimantes 3D, la marque TwoTrees propose aussi une gamme de graveurs laser variée et adaptée à tous les budgets.

Dans le haut du panier, se trouve le TTS-55, un graveur de 5,5 W qui offre une précision de 0,1 mm. Très facile d’utilisation, il offre une connectivité WiFi et Bluetooth, tout en étant compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation et logiciels (GRBL, Lightburn). Polyvalent, il est en mesure de graver et de découper le bois, le balsa, le papier, le cuir, le bambou, l’aluminium ou encore l’acier inoxydable.

Habituellement au prix de 279 €, l’engin vaut 177 € en cas de première commande sur la page officielle de TwoTrees chez AliExpress.

Les plus Rapport qualité-prix

Bonne vitesse de 10000 mm/minute

Zone de gravure extensible en option Les moins Manques de traductions pour les exécutables

Parfois faiblard en découpe (beaucoup de passes nécessaires)

NEJE 3 Max : pour graver et découper à un rythme semi-professionnel

Compatible avec de nombreux formats de fichiers d’entrée, le graveur laser NEJE 3 Max voit son module laser délivrer une puissance de 10 W à 12 W environ. De quoi être performant en découpe comme en gravure, sur tous types de matériaux, y compris la pierre (gravure seulement). De plus, son châssis de 810 × 460 mm (extensible) offre une taille généreuse pour des réalisations multiples ou de taille importante.

L’ensemble se veut robuste et performant, tout en restant très simple à assembler et à mettre en œuvre. Son assistance à air lui offre, de plus, un meilleur contrôle des matières carbonisées lors des opérations de gravure et de découpe.

Normalement affiché à 965 €, l’engin profite d’une réduction le portant à 579 € jusqu’au 30 janvier 2023. Et ce n’est pas tout : avec le code promo 01LASERGO, une réduction supplémentaire de 10€ fait baisser le prix à 169€ ! Toujours bon à prendre.

Les plus Précision jusqu’à 0,01 mm

Produit garanti pendant 2 ans Les moins Application mobile peu travaillée

Ortur Laser Master 2 Pro S2 : à la hauteur de toutes les attentes

Affichant une vitesse qui varie entre 4000 et 10000 mm par minute, fort d’une précision allant jusqu’à 0,06 mm et d’une surface de 400 mm × 400 mm, l’Ortur Master 2 Pro S2 s’impose comme solution durable dans tout atelier. Doté d’un système de protection très abouti, il est en mesure de s’arrêter automatiquement en cas de plantage du logiciel de commande ou de problème du laser, pour ne pas endommager le produit fini.

La précision de découpe et de gravure de ce graveur laser et à la hauteur de la réputation d’Ortur dans ce domaine, considérée comme incontournable pour les amateurs de DIY de qualité.

>> À lire aussi : notre test du graveur laser Ortur Laser Master 3

Alors qu’il coûte 535 € en temps normal, ce graveur laser est en promotion jusqu’au 30 janvier 2023, pour un prix de 192 €. Notons aussi que le graveur est garanti 1 an.

Les plus Capable de faire des découpes en une passe

Globalement très abouti Les moins Prise en main un peu longue pour de bons résultats

Vous voilà désormais en possession des meilleurs bons plans AliExpress pour votre futur graveur laser. À vous de jouer (en toute sécurité) !

Où trouver des graveurs laser en promotion ? AliExpress s’impose comme leader des promotions en ligne pour tous types de produits, dont les graveurs et outils de découpe laser. Quelles sont les meilleures marques de graveurs laser ? De nombreuses marques se partagent le marché de la gravure et de la découpe au laser. Toutes ont leurs spécificités. Toutefois, parmi les plus reconnues du grand public, se trouvent : Mostics, LaserPecker, Ortur, NEJE, Sulpfun et TwoTrees.