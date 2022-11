Grâce à leur polyvalence et leur facilité d’utilisation, les enceintes Bluetooth complètent parfaitement nos smartphones lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique. Des modèles portables d’entrée de gamme de chez JBL aux luxueuses enceintes multiroom Sonos, il y en a pour tous les goûts et surtout tous les budgets. Voici une sélection des meilleures offres d’enceintes Bluetooth du moment.

Les ventes d’enceintes connectées ont explosé avec l’avènement des plateformes de streaming musical comme Spotify ou Deezer. Qu’elles soient sur batterie ou fixes, elles sont simples à appairer à son smartphone et proposent généralement un son stéréo de bonne qualité. Pour vous aider à faire votre choix, on a trouvé les meilleures promotions à saisir sur le marché !

L’enceinte Bluetooth ULTIMATE EARS Wonderboom 3 sous la barre des 90€

Référence du marché des enceintes connectées, Ultimate Ears propose des modèles à l’autonomie confortable tout en offrant une puissance sonore impressionnante compte tenu de leurs tailles. Le modèle Wonderboom 3 en est l’exemple parfait. Cette petite enceinte connectée pouvant être jumelée à d’autres modèles de la gamme produit un son puissant et de qualité. Elle dispose d’une autonomie de 14 heures !

Habituellement disponible aux alentours de 100€, la Wonderboom 3 est exceptionnellement vendue à 89,99€ sur CDiscount. Autant en profiter !

Ultimate Ears, c’est aussi un design soigné et des finitions impeccables

Les plus Puissance sonore

Design réussi

Manque de boutons de contrôle Les moins Connectique micro-USB

La puissante enceinte Sony SRS-XG300 à -50€ !

Elle est robuste, puissante et bien finie. L’enceinte Bluetooth Sony SRS-XG300 a tout pour plaire malgré une taille conséquente. Elle bénéficie de toute l’expertise du constructeur japonais en termes de rendu sonore et propose un son parfaitement défini et bien équilibré. En outre, elle a été conçue pour vous suivre dans toutes vos aventures. Elle est ainsi étanche et présente un excellent niveau de finition. Elle est en outre disponible en noir ou en blanc.

Habituellement vendue au prix de 290€, elle est en ce moment à seulement 230,71€ sur la Fnac. Il s’agit de ne pas louper cette affaire en or !

Les plus Qualité du son

Design et finitions

Prise en main intuitive Les moins Fonction appel peu pratique

L’enceinte Zeppelin de chez Bowers & Wilkins à -25%

Zeppelin est un nom mythique chez Bowers & Wilkins. La firme anglaise a en effet lancé ce modèle il y a 13 ans pour conquérir le marché des enceintes sans fil. En résulte une enceinte au dessin ultra soigné et aux finitions exemplaires. Le modèle actuel dispose en outre d’une connexion Bluetooth qui va de paire avec une qualité de son irréprochable. Enfin, elle se montre facile à utiliser au quotidien notamment grâce à l’application Bowers & Wilkins très réussie.

Habituellement vendue au tarif de 799€, elle a perdu 200€ sur Amazon. Autant en profiter avant l’épuisement des stocks !

Le design moderne et épuré de la Zeppelin s’accordera à tous les types d’intérieur

Les plus Finitions exceptionnelles

Design très réussi

Son d’une grande richesse Les moins Connexion Bluetooth parfois un peu lente

