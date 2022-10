Les écouteurs sans fil sont devenus nos meilleurs amis du quotidien, en particulier dans les transports en commun ou pendant nos séances de sport. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les meilleures promos du moment sur les écouteurs sans fil.

Huawei Freebuds i4 à -21%

Dernièrement vendus au prix de 69€, les Huawei Freebuds i4 voient leur prix baisser à 58,99€. Une affaire intéressante quand on connait la qualité de ces écouteurs intra auriculaires.

Disposant de la réduction de bruit, et surtout d’une excellente restitution sonore, ces écouteurs sont un concurrent sérieux aux AirPods Pro. On notera également un confort admirable pour le prix.

Les plus Son d’excellente qualité

Bonne autonomie

Confort d’usage Les moins Réduction de bruit moins performante que les AirPods

Les Huawei Freebuds i4 à 58,99€ seulement

Les JBL Wave 200TWS n’ont jamais été aussi peu cher

Les écouteurs sans fil JBL sont un incontournable du marché grâce à leur excellent rapport qualité prix. Les écouteurs Bluetooth Wave 200TWS ne sont pas en reste grâce à un son riche et équilibré, et un bon confort d’usage. On apprécie la résistance à la pluie et à la transpiration qui les rend utilisables dans toutes les conditions.

Grâce au boîtier de transport, les 5 heures d’autonomie des écouteurs sont portées à 20 heures ! Les écouteurs sont en outre livrés avec 3 tailles d’embouts afin de les ajuster au mieux à la forme de vos oreilles.

Commercialisés au prix de 79,99€, ils sont en ce moment disponibles sur Amazon au prix de 36,99€, soit une réduction de plus de -52%.

Les plus Son de qualité

Prix attractif

Boitier de transport Les moins Basse légèrement en retrait par rapport à certaines marques

JBL Wave 200TWS à 36,99€ au lieu de 79,99€

Les Samsung Galaxy Buds2 à moins de 70€

Les écouteurs sans fil Samsung, en plus de fournir une qualité de son remarquable, proposent une excellente intégration à l’écosystème Android. Les Galaxy Buds2 disposent d’un rapport qualité prix attractif grâce à leur réduction active du bruit, leur grande autonomie et la qualité de leurs micros pour habituellement 120€.

Ils font ces jours-ci l’objet d’une offre inédite sur le site de la Fnac. En effet, pour l’achat d’une paire de ces écouteurs, Samsung vous rembourse 50€ et vous offre 4 mois d’écoute gratuite sur Deezer. Cela fait tomber le prix des Galaxy Buds2 à 69,99€, soit une remise de plus de 40%.

Les plus Son de qualité

ANC de qualité

Confort d’usage

Bonne autonomie Les moins RAS