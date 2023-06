Les graveurs laser Creality sont à prix cassés, ne manquez pas l’occasion de révéler votre âme d’artiste !

Creality fête l’arrivée de l’été en proposant des remises exceptionnelles sur toute sa gamme de graveurs laser. De quoi réveiller votre instinct créatif juste avant les grandes vacances. Voici comment en profiter.

Le graveur est un outil idéal pour tous les bricoleurs en herbe qui veulent personnaliser leurs objets ou encore réaliser des découpes d’une très grande précision. En la matière, Creality s’est forgé une solide réputation grâce à des produits de qualité et à un prix abordable. Le fabricant propose des produits adaptés tant aux professionnels qu’aux particuliers, notamment grâce à une gamme qui s’est étoffée au fil des années et à l’arrivée du puissant Falcon2 et son laser de 40W.

A l’aube de la saison estivale, le spécialiste de la gravure propose des réductions exceptionnelles sur une grande partie de sa gamme de graveurs. Mais il faudra faire vite, car ces offres ne sont valables que pour quelques jours.

Jusqu’à -500€ de remise sur le graveur de votre choix !

Creality a décidé de proposer des remises immanquables pour l’ensemble de sa gamme : vous pouvez ainsi bénéficier de 500€ de remise sur le Falcon2 de 22W, de 240€ de remise sur le 10W CR-Laser ou encore de 160€ sur le 5W CR-Laser. Pour profiter de remises pouvant dépasser les 40%, vous n’avez qu’à vous rendre sur la boutique en ligne de Creality. Vous aurez droit à la livraison gratuite pour toute commande supérieure à 99€.

Faites vite ! Les promotions ne sont valables que du 13 au 19 juin.

Creality Falcon2 : le graveur et découpeur laser idéal

Depuis 2021, Creality propose une large gamme de graveurs lasers aussi bien destinée aux professionnels qu’aux particuliers.

Le Falcon2 de chez Creality est tout simplement une référence du marché de la gravure. Les versions 22W et 40W offrent une puissance remarquable qui permet de couper dans du bois ou de graver du métal avec une grande facilité. Le modèle de 40W est même capable de couper des pièces de bois d’une épaisseur de 20 mm !

Creality propose une fonction d’assistance à l’air qui peut être optimisée par un réglage automatique via le logiciel LightBurn. Cela permet notamment d’évacuer la poussière ainsi que la fumée pendant le fonctionnement de l’appareil pour assurer un travail irréprochable. La gravure d’objets métalliques permet d’obtenir une importante gamme de couleur qui rendra chacun de vos projets unique.

Le Falcon2 peut atteindre une vitesse de gravure de 25 000 mm/min

Des modèles également destinés aux plus novices

Si le Falcon2 offre des performances bluffantes, les modèles d’entrée de gamme et de moyenne gamme restent d’excellents choix, en particulier grâce à la précision des découpes et des gravures. Le 10W CR-Laser Falcon peut couper une planche de bois de 12 mm d’épaisseur sur une surface atteignant 400x415mm. Grâce au réhausseur disponible en accessoire, vous pourrez même personnaliser des objets d’une épaisseur conséquente comme par exemple votre guitare. Pratique !

Pour finir, le 5W CR-Falcon peut graver sur de nombreux matériaux tels que le bois, le caoutchouc, le cuir ou encore le tissu. Sa puissance permet également de couper du bois ou du papier.