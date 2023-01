Si vous souhaitez investir dans un multicuiseur Cookeo mais que son prix vous refroidit, vous êtes au bon endroit. On vous a en effet sélectionné les meilleures réductions pour enfin pouvoir acheter cet excellent multicuiseur qui facilite la cuisine au quotidien.

Si vous avez déjà utilisé un Cookeo pour cuisiner, vous savez pourquoi ses utilisateurs l’aiment autant. Si vous n’en avez jamais entendu parler, cet article risque bien de bouleverser votre vision de la cuisine au quotidien. Le Cookeo est un multicuiseur intelligent qui vous permet de préparer à peu près tous les plats possibles et imaginables. Son secret tient à ses nombreux programmes de cuisson et à son écran qui cache une multitude de recettes préprogrammées.

La gamme de produits Cookeo est vaste, du modèle standard à la version mini en passant par le modèle Wifi, il y en a pour tous les goûts ! Dans cet article, nous vous dévoilons les meilleures offres du moment. Suivez le guide !

Le Cookeo Touch 6L perd 100€ à l’occasion des soldes !

On commence tout de suite par l’affaire à saisir : le Cookeo Touch d’une capacité de 6 litres passe sous la barre des 300 euros à l’occasion de ces soldes d’hiver. Pour en bénéficier, pas besoin de code promo. Mais il faudra faire vite, car la promotion n’est valable que pour quelques jours.

Ce modèle non connecté intègre dans sa mémoire un catalogue gigantesque de 250 recettes. Pour les suivre, l’écran tactile de 4,3 pouces fait un travail remarquable. Côté cuisson, malgré un temps de préchauffage assez long, le Cookeo fait des miracles au quotidien. Grâce à sa cuve de 6 litres, ses 13 modes de cuisson et sa facilité d’usage, vous pourrez surprendre vos proches en permanence.

Les plus Taille de la cuve

Facilité d’utilisation

13 modes de cuisson

Ecran tactile Les moins Encombrement

N’est-il pas mignon, ce Cookeo Touch, avec son bel écran tactile et ses petites oreilles ?

Le Cookeo standard de 6 litres à moins de 200€ chez Darty

Ce Cookeo est le modèle le plus simple, mais aussi le plus universel. Il conviendra aux vrais cordons bleus comme aux étudiants spécialistes des pâtes au pesto. En particulier quand il passe sous les 200€. Et parce qu’on vous aime bien, on vous a trouvé cette offre qui comprend une louche et un économe.

Malgré un prix inférieur et l’absence d’écran tactile, ce modèle conserve la même puissance que le modèle Touch. Capable d’assurer 6 modes de cuisson différents, il comprend également une centaine de recettes préprogrammées. Avec un tel choix, impossible de manger deux fois la même chose avant un bon moment !

Les plus Prix attractif

100 recettes incluses

1600W de puissance Les moins Encombrant (surtout sur un bureau d’étudiant)

Rivalisez avec les plus grands chefs cuisiniers avec ce Cookeo de 1600 watts

Cookeo Touch WiFi en Edition limitée Silver à moins de 400 euros

Vous avez toujours rêvé d’avoir une voiture gris métallisé ? On vous propose encore mieux : un Cookeo gris métallisé, et en édition limitée. Oui Monsieur (ou Madame). Avec ce pack édition limitée célébrant les 10 ans de l’autocuiseur, vous obtenez le Cookeo Touch Wifi en Silver avec le livre d’or des utilisateurs. L’ensemble est disponible à 80 euros de moins que le Cookeo Touch Wifi habituel.

Pour en bénéficier, il va falloir faire vite. Il n’en reste que chez Boulanger.

Les plus Nombre de recettes illimité grâce à l’application Moulinex

Connexion Wifi et écran tactile

Modes de cuisson

Badge numéroté qui fait son petit effet Les moins RAS

Impossible de manquer d’inspiration avec l’application et le livre d’or !

Pourquoi acheter un Moulinex Cookeo ?

Sorti en 2012, le tout premier Cookeo de chez Moulinex a contribué à faciliter la cuisine en permettant l’automatisation de certaines tâches comme la cuisson. Outre ses recettes intégrées à l’écran désormais tactile, il est facile d’utilisation et d’entretien.

Le multicuiseur aux 13 modes de cuisson différents

Le célèbre multicuiseur de chez Moulinex se distingue par ses nombreux modes de cuisson. Si les premiers modèles proposaient 6 modes différents, les dernières versions en intègrent 13. On retrouve par exemple les modes vapeur, cuisson sous pression mais aussi le maintien au chaud.

Un autocuiseur intelligent grâce au wifi et à son écran tactile

En constante évolution, l’autocuiseur intelligent dispose désormais d’un écran tactile ainsi que du Wifi dans sa version la plus élaborée. Ces fonctions permettent d’avoir un accès rapide aux différents programmes et de télécharger de nombreux menus et recettes supplémentaires au gré de vos envies.

Le Cookeo est aussi pratique que facile à nettoyer

Avec le Moulinex Cookeo, fini la vaisselle interminable de toutes vos poêles et casseroles. La cuve du multicuiseur est recouverte d’un revêtement anti adhésif pour un nettoyage facilité. Pour rendre le Cookeo encore plus complet et performant, Moulinex propose une série d’accessoires comme une machine de mise sous vide et un kit de réparabilité qui vous permettra une utilisation pendant 15 ans !