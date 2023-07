Prime Days : le prix des aspirateurs Yeedi s’écroule, vous allez pouvoir ranger votre serpillère !

Le fabricant Yeedi a décidé de prendre de l’avance sur les Prime Days et propose des remises exceptionnelles sur deux de ses aspirateurs robots dès aujourd’hui ! Voici comment en profiter.

En ce qui concerne les aspirateurs robots, la réputation de Yeedi n’est plus à faire, notamment grâce à un système de cartographie pointu, des aspirations performantes et une qualité de fabrication satisfaisante. Alors si vous voulez sauter le pas et vous affranchir des corvées de ménage, c’est le moment ou jamais ! Le fabricant casse le prix de ses produits pour quelques jours seulement.

220 euros de remise sur le Yeedi Floor 3 Station !

Le Yeedi Floor 3 Station est bien plus qu’un aspirateur robot. Avec son système de cartographie, ses serpillères intégrées et sa station d’accueil : il est capable d’aspirer et de laver votre sol en totale autonomie. Vous n’aurez plus qu’à vider les bacs de la station une fois de temps en temps. Pour une propreté accrue, les serpillères de l’aspirateur se nettoient automatiquement. Et pour couronner le tout, le Yeedi Floor 3 arbore un design à la fois discret et élégant.

Habituellement vendu à 799,99€, le Yeedi 3 bénéficie de 220€ de remise jusqu’au 12 juillet ! Son prix descend ainsi à 579,99€. Comme souvent sur Amazon, la livraison est gratuite.

Les plus Aspiration efficace,

Serpillères auto-nettoyantes,

Cartographie rapide et efficace. Les moins RAS.

Le Yeedi Floor 3 saura se faire discret dans votre intérieur.

Le Yeedi Vac 2 Pro à 249€ au lieu de 399€

A l’instar du Yeedi Floor 3, le Vac 2 pro est capable d’aspirer et de nettoyer les sols de votre intérieur en totale autonomie. Équipé d’un système de cartographie perfectionné, il analyse les pièces pour éviter tous les obstacles et ne pas se retrouver bloquer. Puissant et efficace, il vient à bout de la plupart des saletés présentes sur votre sol et en particulier. Seul inconvénient par rapport au Floor 3 : l’absence de station vous obligera à le vider plus souvent. Un détail qui est compensé par son tarif plus abordable.

Habituellement commercialisé à 339€, il passe à 249,99€ jusqu’à la fin des Prime Days. Il va donc falloir se décider avant qu’il ne soit trop tard. Mais entre nous, difficile de résister à une telle offre !

Les plus Aspiration performante,

Système de cartographie,

Détection des obstacles,

Lavage du sol. Les moins Pas de station d’accueil.