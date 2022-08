Aliexpress est en train, petit à petit, de se tailler une part de roi dans le domaine de la vente en ligne, grâce à des tarifs agressifs, une grande diversité et, par-dessus le marché, des promotions complètement folles. Nous vous présentons ici les meilleures promos Aliexpress du mois.

En août, pour préparer la rentrée, Aliexpress a mis le paquet. Avec de multiples codes promos (voir notre article des codes promo Aliexpress) et des articles directement en promotion, difficile de savoir où donner de la tête en naviguant entre différents prix tous plus bas les uns que les autres. Heureusement, nous sommes là pour vous guider. Spécialement pour ce mois, nous vous avons dénicher les 10 meilleures promos Aliexpress du moment.

Quand l’équipe de Meilleure Innovation a opposé le Roborock S7 au Yeedi Vac 2 Pro et au Roomba i3, il en est ressorti vainqueur sur le papier, avec pour principal défaut son prix : autant vous dire qu’avec cette promo, il est désormais clairement au-dessus du lot. C’est sa technologie qui fait de lui un des meilleurs aspirateurs robots du marché en embarquant rayons infrarouges pour se déplacer, vibrations ultrasoniques pour enlever les tâches, ultrasons pour une meilleure détection…

Du 10 août à 9h au 12 août à 8h59 , le Roborock S7 est affiché à 362,73€ au lieu de 499€ grâce à deux codes promos Aliexpress et à un prix de base déjà en promo.

Une promotion permet de baisser le prix du Roborock à 403,63€. À cela s’ajoute un coupon vendeur de 19,40€ sur le prix de base, et le code SDFR859 qui vous permettra de gagner 21,50€ supplémentaires, pour arriver à un total de 362,73€.

Désincrustation de la saleté et les tâches

Les plus

En ce moment durant les promos Aliexpress, deux offres s’ajoutent à la promotion de base : un coupon vendeur de 29,10€ et le code promo SDFR841 de 26,50€, ce qui permet au produit de passer de 550€ à un total de 457,15 €, soit une réduction de 17%.

Le Robotrock Q7 Max+ n’a rien à voir avec son petit frère, le Q7 Max. Même si la série Q de la marque est censée être plus abordable que la série S (haut de gamme), les caractéristiques proposées par le Q7 Max+ sont impressionnantes . Pour faire simple, le Roborock Q7 Max+ n’a pas de défaut : vidange automatique, système de cartographie précise, programmations multiples, efficacité redoutable…

Durant ces promos Aliexpress, le Roborock Dyad dispose déjà d’un prix réduit de 266,63€ au lieu du prix généralement affiché de 319€. Pour couronner le tout, un coupon vendeur de 29,10€ viendra faire chuter le prix à 238,07€ , soit une réduction de plus de 25% !

Ici, il ne s’agit pas d’un aspirateur robot, mais d’un aspirateur balai , le Roborock Dyad. Pour faire court, ce dernier se démarque par sa fonction lavage et son autonettoyage de sa serpillère. Notons aussi l’intégration de la technologie Dyad Power qui lui permet d’ éliminer les saletés, les liquides et autres tâches de façon efficace , net et sans bavure, avec une autonomie de 35 minutes .

Grâce à un prix de base intéressant et à un coupon vendeur d’une valeur de 4€ environ, la promo Aliexpress sur le prix de la Amazfit Stratos passe de 90€ (prix généralement constaté ces 3 derniers mois) à seulement 51,30€ , soit 43% de remise !

Amazfit est une marque connue pour ses montres connectées à un prix agressif. Vous vous doutez bien qu’en combinant cette caractéristique à la réputation d’Aliexpress, on arrive à un prix fou. La Amazfit Stratos est une montre conçue d’abord pour le sport, avec des caractéristiques très intéressantes comme les nombreux modes de sport , l’ étanchéité 5ATM ou encore une autonomie allant jusqu’à 5 jours .

La qualité du son et de l’image

Les plus

Ainsi, la version 128Go passe à 312,80€ au lieu de 369,90€ (prix de vente par Xiaomi) et la version 256Go chute à 334,78€ au lieu de 419,90€ .

La Xiaomi Pad 5 est clairement un concurrent direct aux iPads d’Apple et aux Galaxy Tabs de Samsung. En effet, fidèle aux principes de Xiaomi, elle propose de très bonnes caractéristiques à un prix très accessible (et d’autant plus avec la promo du moment) : 6Go de RAM, 128Go ou 256Go de stockage, écran WQHD+ utilisable à une fréquence de rafraichissement de 120Hz ou encore une prise en charge de Dolby Audio et de High Res sur ses 4 enceintes.

Grosse batterie et recharge rapide

Les plus

Alors que son prix de lancement était de 249€ pour la version 4Go/64Go, une promo Aliexpress le fait passer à seulement 179,90€, soit une réduction de 28% ! C’est une occasion en or pour se procurer un bon smartphone à petit prix.

Xiaomi fait ici une seconde apparition grâce à son Poco M4 Pro 5G , un smartphone au très bon rapport qualité/prix sorti en octobre 2021. Il est destiné à un usage simple, il est donc qualifié d’entrée de gamme. Cependant, il affiche des caractéristiques intéressantes, à savoir une autonomie plus que confortable de 22h, un bel écran (FDH et 90Hz) ou encore une bonne qualité de finition .

Les plus

Après le Poco M4 Pro 5G, c’est le Mi 11 Lite 5G NE qui bénéficie d’une belle promo Aliexpress. Ce smartphone Xiaomi est disponible en version 8Go/128Go, ce qui est suffisant pour effectuer 95% des tâches. Il a la particularité d’être très léger et très fin , avec un design très soigné. On pourra noter la présence d’un écran AMOLED , pratique pour visionner le Dolby Vision par exemple.

En ce moment, grâce à une promo Aliexpress, le Mi Air Pump 1S est affiché à un prix de 45,49€ au lieu de 59,90€ (prix affiché par Xiaomi), soit une remise de 24% ! C’est le moment de vous procurer un compresseur à air, un accessoire plus utile que vous ne le pensez !

Le Mi Air Pump 1S de Xiaomi n’est pas un compresseur comme les autres : compact, performant, connecté, il présente de nombreux atouts. En effet,,il offre une puissance de gonflage 45% supérieure au Mi Air Pump, son prédécesseur. En plus de cela, ce compresseur d’air est doté de 5 modes de gonflage, fonctionne sur batterie, permet de prérégler une valeur de gonflage et plus encore .

Pour vaincre les chaleurs du mois d’août, il n’existe rien de mieux qu’ un bon ventilateur . Ici encore, Xiaomi rafle la mise ! Avec le Mi Standing Fan 2 , vous pouvez être assurés de passer un été au frais et à moindre coût, puisqu’il est en ce moment en réduction grâce à une promo Aliexpress. En plus, c’est un produit particulièrement réussi avec un système à 12 pales , un jeu de 5 et un jeu de 7 fonctionnant en simultané (permettant notamment d’ obtenir un effet brise par exemple).

Grâce à 13 capteurs, dont certains lasers pour cartographier de façon avancée, il pourra analyser votre domicile pour optimiser son parcours. On pourra noter, en particularités, une hausse de l’aspiration quand le Dreame Bot D9 passe sur un tapis ainsi que la désinfection des sols grâce aux serpillières antibactériennes .

Questions Fréquentes sur Aliexpress

Il existe trois types de coupons sur Aliexpress : les coupons sélection, les coupons vendeur et les coupons Aliexpress.

Les coupons Aliexpress se récupèrent en jouant aux jeux Aliexpress, en naviguant sur l’appli ou en échangeant des pièces. Ils sont valables partout, sur tous les produits.

Les coupons sélection ne sont valables que sur certains produits, mais s’obtiennent exactement de la même manière que les coupons Aliexpress.

Les coupons vendeurs ne sont valables que sur la page du vendeur en question et ne peuvent pas être cumulés entre eux. Vous les verrez sur la page vendeur, et sur la page produit.

Une fois que vous aurez récupéré vos coupons (Aliexpress, vendeur ou sélection), il vous suffira de vous rendre sur le panier et les coupons seront directement appliqués.

Les codes promos Aliexpress, eux, sont à indiquer après le panier, au dessus de « Payer maintenant ». Nous vous conseillons de télécharger une extension de cashback comme iGraal, Wanteeed, Widilo etc. Ainsi, l’extension agira et entrera automatiquement les différents codes promos Aliexpress qu’elle a en stock pour garder le meilleur.

Il est vrai que ce n’est pas toujours évident de s’y retrouver au sein de toutes ces promos Aliexpress tout au long de l’année. De plus, il arrive souvent que les codes promos ne soient pas affichés de façon claire et précise sur la page d’accueil d’Aliexpress.

Quelles sont les meilleures périodes pour les promos Aliexpress ? Aliexpress suit scrupuleusement les différentes opérations promotionnelles, au point qu’il ne se passera généralement jamais un mois sans promotions. Nous pouvons donc citer les soldes d’hiver et d’été, le Black Friday, le Cyber Monday, Noël, Pâques, Halloween, la rentrée ou encore le Nouvel An chinois.

Il ne faut surtout pas oublier la journée promotionnelle spécifique à Aliexpress : le 11/11. Cette promotion n’a en réalité pas uniquement lieu le 11 novembre mais sur toute la semaine entourant cette date.

Quel mode de livraison choisir sur Aliexpress ? Aliexpress est une marketplace et à ce titre, la livraison des articles n’est pas toujours assurée par le géant chinois. Plus particulièrement, vous pourrez généralement choisir entre différents modes de livraison, à des prix parfois exorbitants.

Aliexpress propose son propre moyen de livraison, avec les options Standard (souvent gratuit, livré en 15-20 jours), Saver (quand Standard est payant, très souvent gratuit, livré en 30 jours) et Premium (payant, livré en 8-15 jours).

À part cela, vous pouvez être livré par Cainiao (gratuit mais livraison très longue et souvent sans suivi), FedEx, UPS, DHL, EMS (10-20 jours, payant mais sécurisant) ou la « méthode d’expédition du vendeur« , généralement peu rapide. Si l’entrepôt est en France, vous serez généralement livré par Colissimo ou Chronopost en moins d’une semaine.