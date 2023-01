La version Pro du smartphone d’entrée de gamme du Xiaomi Redmi Note 11E est un incontournable. Avec sa grande autonomie, sa capacité de recharge rapide et son écran AMOLED, ce smartphone est parfait pour vous qui souhaitez acquérir un téléphone à petit prix. En plus, bénéficiez d’une réduction de 40 % sur son prix initial grâce à AliExpress.

Si vous souhaitez acquérir ce téléphone avec un excellent rapport qualité / prix, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée sur AliExpress. Avec les 35 % appliqués sur le prix de base, le Xiaomi Redmi Note 11E Pro est disponible au prix de 219 euros. Un prix tout simplement imbattable, quand on sait que son prix d’appel est de 369 euros.

Imbattable, dites-vous ? Nous allons encore plus loin puisqu’avec le code FRLOVE24, nous vous proposons de baisser le prix de 24 euros supplémentaires. Il vous sera ainsi possible d’acheter ce smartphone pour la somme de 195 euros, soit une réduction finale de 47%.

Xiaomi Redmi Note 11E Pro : une belle alternative au Samsung Galaxy A53

Si le Xiaomi Red Note 11E Pro est initialement vendu sous la barre des 400 euros, l’offre d’Aliexpress lui permet d’atteindre un prix défiant toute concurrence.

Face à son rival coréen Samsung et à son Samsung Galaxy A53, la marque chinoise ne manque pas d’imagination. Elle propose un smartphone compatible 5G doté d’une dalle AMOLED 6,67 pouces proposant une fréquence d’affichage de 120 Hz. La version que nous vous proposons est dotée une RAM de 8Go et d’un processeur Snapdragon 695 offrants de belles performances. La capacité de stockage est de 128 Go et celle-ci est extensible grâce à une microSD.

L’autre point fort du grand frère du Redmi Note 11E est sa batterie lui permettant de tenir plus de 20 heures sans le rebrancher. Cela est possible grâce à la batterie de 5000 mAh contenu au sein du téléphone. Avec sa puissance de charge rapide de 67 W, il est possible de charger complètement son téléphone en moins d’une heure. Il est même possible de gagner en autonomie en basculant l’écran en mode 60 ou 90 Hz.

Le Xiaomi Redmi Note 11E Pro propose un design très épuré.

Un smartphone fait pour les gamers, mais aussi pour les photographes

Avec toutes ces caractéristiques, le smartphone est clairement conçu pour une utilisation poussée qui pourrait satisfaire votre âme de gameur. Alors que son petit frère, le Xiaomi Redmi Note 11E décevait au niveau de l’appareil photo, il semblerait que la marque chinoise ait compris la leçon.

Pour les plus photographes d’entre vous, Xiaomi propose un appareil photo grand-angle de 108 Mpx, deux fois plus que le Redmi Note 11. Entre les deux modèles, le traitement logiciel des photos prises par des smartphones Xiaomi a été revu et le niveau de détails est plus important pour un appareil de ce prix. Petite déception pour l’ultra grand-angle de 8 mégapixels et le mode nuit qui ne sont pas à la hauteur…

Les plus Grande autonomie

Charge complète en moins d’une heure

Un écran AMOLED 120 Hz

Un CPU de qualité

Un design épuré Les moins Un appareil photo pas à la hauteur pour l’ultra grand-angle et les photos de nuit

Calibration de l’écran à revoir