Xiaomi Pad 5 : une méga promo à ne pas manquer sur la dernière tablette tactile

Et si vous profitiez du début du printemps pour vous offrir une nouvelle tablette ? Ça tombe bien, AliExpress a décidé de faire chuter le prix de l’excellente Xiaomi Pad 5 à 345 euros seulement. Suivez-nous, on vous montre comment en profiter !

En quelques années seulement, Xiaomi s’est construit une solide réputation avec des prix attractifs pour des performances convaincantes. Sortie en septembre 2021, la Xiaomi Pad 5 ne fait pas exception en particulier grâce à cette promo sur AliExpress. Elle brille notamment pour la qualité de son écran et sa grande autonomie à prix contenu. Focus.

Une promo rafraichissante pour l’arrivée du printemps

Pour réchauffer nos cœurs face à la fin de l’hiver et l’arrivée des beaux jours, AliExpress a lancé les Winter Sales : une série de bons plans et d’offres toutes plus intéressantes les unes que les autres. À cette occasion, la Xiaomi Pad 5 habituellement vendue à 445€ tombe à 345€ seulement. C’est 100€ de remise !

La tablette est affichée sur le site à 345 euros. Pour obtenir la réduction complète, il suffit de se rendre sur le site AliExpress.

Dépêchez-vous ! L’offre n’est pas là pour toujours et vous pourriez bien passer à côté de la perle rare. La tablette est expédiée depuis la France et la livraison se fait en quelques jours seulement.

Xiaomi Pad 5 : une tablette tactile idéale pour le quotidien

Avec sa Xiaomi Pad 5, le fabricant chinois fait figure d’exception dans les tablettes de milieu de gamme côté Android. Ainsi, Xiaomi cherche à concurrencer le célèbre iPad d’Apple ainsi que l’illustre Samsung Galaxy Tab 7 avec un tarif nettement plus attractif.

Un écran redoutable

Pour allier prix, contenu et performances, Xiaomi a fait l’impasse sur la dalle OLED pour préférer un écran 11 pouces WQHD+ au ratio 16:10. Ce choix permet d’obtenir des performances satisfaisantes et une grande sensation de fluidité. Celle-ci est amplifiée par le taux de rafraîchissement de 120 Hz. La résolution FHD+ de 2560×1600 pixels est idéale pour regarder des films et séries en ligne.

Pour véritablement faire concurrence aux tablettes Apple, Xiaomi propose en option un stylet nommé Smart Pen. Capable de reconnaître plus de 4000 niveaux de pression, il vous permettra de vous adonner à vos passions comme le dessin. Il est même possible d’y ajouter un clavier !

Des performances adaptées à tous les usages

Grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 860 associé à une RAM de 6 Go, la tablette se révèle à l’aise tant pour un usage multimédia que pour de la navigation web et même du gaming. Elle permet de conserver une fréquence d’images satisfaisantes, peu importe les conditions.

L’autonomie est l’un des points forts de ce modèle. En effet, la batterie de 8720 mAh permet de tenir environ 15 heures en usage normal avec Wi-Fi activé. La tablette est disponible en version 128 Go et 256 Go. Chaque version dispose de 6 Go de RAM.

Les plus Stylet disponible…

La fluidité du 120Hz

Écran de qualité

Autonomie Les moins

Pas de lecteur d’empreintes

Retrouvez également notre comparatif des meilleures tablettes tactiles du marché, dont fait partie la Xiaomi Pad 5.

Fiche technique de la Xiaomi Pad 5