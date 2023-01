Le géant chinois du smartphone, Xiaomi, s’est lancé depuis plusieurs années dans le marché des smart TV. La marque propose son téléviseur Android TV d’entrée de gamme avec une image Ultra HD et une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision pour une expérience télévisuelle de qualité. Grâce à une promotion proposée par Aliexpress, vous allez pouvoir acquérir cette smart TV pour moins de 400 euros.

La Xiaomi Mi TV P1 en réduction sur Aliexpress

Initialement vendu au prix de 599 euros sous son format 50 pouces (127 centimètres), AliExpress propose une offre défiant toute concurrence. Notons qu’à la différence de nombreux produits sur la marketplace, la télévision est expédiée depuis un entrepôt en France, avec un temps de livraison ne dépassant pas les 2 semaines.

Avec la promotion appliqué par la marque, il vous sera possible d’acheter le téléviseur Xiaomi Mi TV P1 50″ au prix de 369 euros, soit une réduction de 38 %.

Après l’achat de la télévision, vous bénéficierez de la « protection acheteur » qui vous permettra d’être remboursés en cas de pépin au cours de livraison ou si le produit est défaillant (et dans les 10 jours suivant la commande). De plus, votre produit sera garanti deux ans.

Xiaomi Mi TV P1 : la smart TV 4K la moins chère du marché

Après son modèle Mi TV 4S, la marque chinoise nous propose le Mi TV P1 et notamment son modèle 50 pouces pour contenter les adeptes de grand écran.

Cette smart TV propose une image 4K (3840×2160), ainsi qu’une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Côté performance, le modèle P1 délivre un rafraichissement de 60 Hz. Enfin, le système Direct-Led inclus garanti une luminosité maximale de 300 cd/m², une valeur tout ce qui a de plus classique pour un téléviseur à écran plat d’entrée de gamme.

Petit bémol néanmoins : la partie audio est sans grand intérêt sonore avec deux enceintes de 10 W. Il vous sera possible de combler ses lacunes en connectant votre téléviseur à une barre son ou une enceinte bluetooth (car la télé intègre cette technologie).

La smart TV Xiaomi Mi TV P1 50 pouces.

Android TV 10 pour un très bon rapport qualité/prix

Pour ce qui est du système d’exploitation, Xiaomi s’est tourné vers Android TV 10. L’OS est associé à un processeur plus que correct pour son prix, loin du haut de gamme, mais largement suffisant pour une utilisation classique de Netflix, YouTube ou de jeux vidéos. En effet, la télé intègre les fonctionnalités d’Android TV telles que :

Chromecast intégré

Google Assistant / Alexa

Play Store et toutes les applications qui vont avec

Pour ce qui est de la connectique, Xiaomi sait y faire : deux ports USB 2.0, une entrée composite, une sortie audio numérique, une sortie casque et un port Ethernet. On retrouve aussi 3 entrées HDMI dont une compatible eARC. On retrouve également un tuner TNT/câble/satellite pour relier sa smart TV à son antenne, le wifi 2,4 et 5 GHz, mais aussi du Bluetooth 5.0 pour connecter son smartphone, sa tablette ou son ordinateur à sa télévision et partager des fichiers dessus.

