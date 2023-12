Xbox Series : la Fnac casse les prix sur ses consoles jusqu’à Noël !

Si vous n’aviez pas encore craqué pendant le Black Friday pour une Xbox, c’est le moment où jamais de modifier votre liste au Père Noël est d’y inclure la console et ses packs actuellement en promo sur la Fnac jusqu’au 24 décembre.

Offrez-vous l’ultime promotion sur la console phare de Microsoft juste avant les fêtes. La Fnac casse les prix vous permettant de bénéficier d’une réduction significative de 140€ et des packs avantageux incluant la console avec un jeu.

Xbox Series sur la Fnac : des offres consoles jusqu’à 140€

Des promos à la pelle sur les Xbox Series en veux-tu ? En voilà. La Fnac déroule le tapis rouge avant Noël et vous présente une ribambelle d’offres pouvant aller jusqu’à 140€ de réduction. Pas mal non ? Un Noël économique, nous on achète ! Et pour tous les adhérents Fnac, vous bénéficiez d’un crédit de 40€ pour vous remercier de votre fidélité sur certains packs. Sur chaque pack acheté vous avez également 4 mois offerts à Deezer Premium ou Famille au choix. La livraison est offerte. On vous détaille toutes les offres.

Détails sur les offres Xbox Series :

-25% sur la Console Microsoft Xbox Series X Noir : la toute nouvelle Xbox de dernière génération, la plus puissante et rapide jamais créée, équipée d’un lecteur Blu-ray 4K et d’un disque dur SSD de 1 To , offrant une expérience en 4K/8K HDR exceptionnelle. Elle est au prix imbattable de 409,99€ au lieu de 549,99€ .

-23% sur la Console Xbox Series S Blanc + Game Pass Ultimate 3 mois : explorez la Xbox Series S, la console Microsoft la plus compacte jamais conçue, entièrement numérique, une plateforme de nouvelle génération au prix de 229,99€ au lieu de 299,99€, le tout accompagné de 3 mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate.

– 22% sur le Pack Console Xbox Series X Noir + Assassin's Creed Mirage Xbox : une console c'est bien mais avec un jeu c'est mieux. Ce pack vous est proposé à 429,99€ au lieu de 549,99€. Sur ce pack, la Fnac va encore plus loin. Si vous êtes adhérents, vous avez 40€ supplémentaires d'offert. La console vous revient donc à 389,99€.

-23% sur le Pack console Xbox Series X Noir + Diablo IV : même pack que le précédent avec le jeu d'action-RPG ultime. Il est proposé à 429,99€ au lieu de 559,99€.

N’oubliez pas les offres sont valables jusqu’au 24 décembre ! C’est le moment ou jamais de vous offrir ou d’offrir la console pour les fêtes de fin d’année !

Les consoles Xbox Series, ça vaut vraiment le coup ?

Console puissante nouvelle génération

Les Xbox Series X et Series S sont conçues avec une technologie de pointe, offrant des performances graphiques et de traitement exceptionnelles pour une expérience de jeu immersive.

Console silencieuse

La conception des Xbox Series intègre des fonctionnalités pour minimiser le bruit de la console pendant le jeu, assurant ainsi une expérience de jeu fluide et silencieuse.

Xbox Game Pass

L’abonnement Xbox Game Pass offre un accès à une bibliothèque étendue de jeux, y compris de nouveaux titres dès leur sortie.

Accessoires innovants

Les accessoires Xbox, tels que la manette sans fil Xbox, sont conçus pour offrir une expérience de jeu confortable et immersive.

Les plus Graphisme,

Catalogue de jeu,

Immersive,

Manettes. Les moins RAS.

N’oubliez pas l’offre sur les packs Xbox Series n’est valable que jusqu’au 24 décembre, profitez de l’offre directement sur le site de la Fnac et faites vous un joli cadeau de Noël à prix raisonnable !