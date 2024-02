Le nouveau vidéoprojecteur Dangbei Atom baisse de 150€ grâce à une promo exceptionnelle

Dans la gamme des vidéoprojecteurs intelligents, la marque Dangbei a déjà prouvé qu’elle faisait partie des meilleures du marché. Son dernier modèle, le Atom, revisite le vidéoprojecteur portable en alliant petite taille et grosses performances.

Avec une offre de 150€ de réduction, il s’approche dangereusement du XGIMI Elfin, référence chez les mini vidéoprojecteurs et affiché à 200€ de moins. Sauf qu’à la différence de ce dernier, le Dangbei Atom possède une meilleure luminosité et intègre pour la première fois le système d’exploitation Google TV. De quoi mettre l’eau à la bouche.

Le premier vidéoprojecteur laser ultra-compact qui intègre Google TV

C’est une première mondiale : jamais auparavant, un vidéoprojecteur n’avait opté pour l’intégration de Google TV et tout l’écosystème qui va avec. C’est chose faite avec Dangbei qui peut se targuer d’être le premier à proposer nativement ce système d’exploitation.

Dans les faits, cela permet d’être compatible avec l’assistant vocal Google, d’avoir toutes les plateformes de streaming à disposition et de profiter de l’interface Google déjà utilisé pour un grand nombre de téléviseurs. Et cela, sans avoir besoin d’acheter un dongle supplémentaire. Quand on sait que Netflix se refuse à être intégré dans les vidéoprojecteurs sous AndroidTV, difficile de ne pas être conquis par le Dangbei Atom.

Offre Spéciale : -15O€ sur le Dangbei Atom en savoir plus

Au-delà de cette caractéristique unique du vidéoprojecteur, le Dangbei Atom possède une fiche technique assez alléchante, notamment avec sa taille et son poids plume (1,28 kg) qui lui permet de le transporter facilement avec vous. Notons également sa luminosité maximale de 1200 lumens, sa correction de l’écran automatique et le son Dolby Atmos.

A lire aussi Notre test du vidéoprojecteur Dangbei Mars Pro

Pourquoi choisir le minividéoprojecteur Dangbei Atom ?

Après avoir testé le Dangbei Atom, le résultat est sans appel. Pour un produit aussi compact que ce vidéoprojecteur, les performances sont au rendez-vous. Au niveau de l’image, on salue une très bonne qualité d’image, même si elle n’est pas en 4k. Le piqué et la colorimétrie (après calibrage manuel) en fer de lance, le rendu impressionne dans une pièce sombre.

Offre de Lancement : vidéoprojecteur Dangbei Atom J’en profite

Face à la concurrence, si son prix reste relativement élevé (999€ sans promo), le Dangbei Atom se défend sur de nombreux points. Attention, gros défaut du vidéoprojecteur : la fluidité des images, notamment pour les jeux vidéos. Un modèle à éviter donc si vous voulez le coupler à votre PS5 ou votre XBOX.

Les plus Sa petite taille et son poids plume

L’intégration de Google TV

La luminosité et le contraste des images Les moins Un prix hors promo assez élevé (999€)

Se limite à une qualité 1080p

Un manque de fluidité

Choisir Dangbei Atom ou l’alternative XGIMI Elfin ?

Parmi les concurrents du Dangbei Atom, il existe le XGIMI Halo+ que le Atom surpasse à tous les niveaux. Mais il ressort également le modèle XGIMI Elfin. Ce vidéoprojecteur, sorti en 2022, s’était distingué par son poids de moins de 1kg et sa qualité d’image (malgré un manque de contraste). Quand on compare les deux modèles, l’avantage du Atom tient dans son image projetée : plus nette, deux fois plus lumineuse et colorée. Côté Elfin, le mode « gaming » est plus adapté, avec une meilleure fluidité du rendu (MEMC).