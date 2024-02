Ce vidéoprojecteur ne coûte que 50€ sur Amazon grâce à une promo exceptionnelle

Le PVO YG300Pro voit son prix dégringoler de 44% pour atteindre les 55,99€ : un prix riquiqui pour un vidéoprojecteur qui l’est tout autant.

Vous cherchez un vidéoprojecteur que vous pourriez emporter en vacances ou installer facilement dans n’importe quelle pièce de votre maison ? Amazon vient peut-être de vous faire un beau cadeau avec sa promotion exceptionnelle sur un des vidéoprojecteurs les plus en vue de ces dernières semaines.

Appareil miniature, bonne qualité vidéo et petit prix sont autant d’arguments qui font du YG300Pro un bon appareil pour celles et ceux qui souhaiteraient s’équiper sans débourser une fortune.

Le vidéoprojecteur YG300Pro à seulement 55€

Habituellement vendu à 99,99€, le mini vidéoprojecteur profite actuellement d’une réduction de 44% qui le fait tomber à 55,99€ sur Amazon !

En dehors de cette réduction, il convient de préciser que le prix initial de cet appareil quelque peu élevé pour ce produit, mais cette promotion fait du YG300Pro une affaire profitable pour les débutants qui souhaiteraient tester les vidéoprojecteurs sans pour autant vider leur compte en banque.

Faut-il acheter le mini vidéoprojecteur YG300Pro ?

Côté qualité, ce vidéoprojecteur embarque :

Une qualité maximale de 1920 x 1080p (Full HD),

(Full HD), Un port USB-A,

Une prise jack pour le y placer un casque filaire ou une enceinte.

Ainsi, vous pourrez projeter un écran d’une taille maximale de 170 pouces (431 cm de diagonale) — précisons tout de même que plus la projection s’étalera et plus vous y perdrez en qualité.

Toutefois, si le prix justifie l’absence de 4K, d’autres défauts viennent entacher les belles performances de ce vidéoprojecteur.

On note par exemple l’absence de Bluetooth ou de Wi-Fi qui vous oblige à connecter un téléphone en filaire pour accéder aux différentes plateformes de streaming… L’ajustement de la projection n’est pas intégré, ce qui veut donc dire que vous devrez placer des cales en dessous si vous voulez surélever votre écran.

Les plus Le prix imbattable,

Tout de même une entrée Full HD,

Un projecteur ultra-portable. Les moins Ni Bluetooth, ni Wi-Fi,

Peu de lumens : projection dans le noir total obligatoire),

Pas d’ajustement de la projection,

Pas de 4K.

Vous l’aurez compris, cet appareil s’adresse surtout à des personnes cherchant à tester les vidéoprojecteurs pour la première fois sans dépenser une fortune ou à s’équiper d’un petit modèle portable pour les vacances.

