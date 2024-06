Ce vidéoprojecteur 4K UHD profite d’une grosse promo : l’idéal pour profiter de l’EURO 2024

Le vidéoprojecteur ViewSonic X1000-4K est actuellement en promotion chez Son-Video. Avec presque 1000€ de réduction, c’est peut-être le moment parfait pour passer de la TV traditionnelle au vidéoprojecteur.

Comment profiter de vos films et séries préférés comme au cinéma ? Comment utiliser pleinement ce grand mur blanc que vous avez derrière votre TV ? La réponse se trouve sûrement dans les vidéoprojecteurs 4K et si vous en cherchez un : Son-Video propose en ce moment une très belle réduction sur le modèle ultra-courte focale de ViewSonic : le X1000-4K.

Le vidéoprojecteur X1000-4K passe sous la barre des 1400€

Habituellement vendu à 2390€, le vidéoprojecteur ViewSonic X1000-4K chute à 1399€ sur le site de Son-Video.com. Une baisse de 991€ (-41,46%) qui tombe à pic, car entre l’EURO 2024 et les Jeux Olympiques de Paris, les occasions de profiter de grands événements sportifs en 4K ne vont pas manquer.

Côté livraison, Son-Vision expédie votre commande dans les 24h, vous assurant de recevoir votre vidéoprojecteur rapidement (et vous permet également de le retirer dans une de leurs boutiques). Petit plus non négligeable, si vous n’êtes pas satisfait de votre achat, vous disposez de 15 jours pour être remboursé intégralement : une vraie bonne garantie lorsqu’il s’agit de dépenser une telle somme.

Que vaut le vidéoprojecteur ViewSonic X1000-4K

La première qui frappe lorsque l’on regarde le ViewSonic X1000-4K est bien entendu son design épuré et moderne qui saura parfaitement s’intégrer dans tous les salons.

Maintenant, au-delà des considérations esthétiques, ce vidéoprojecteur possède bien des qualités faisant de lui une des références des modèles ultra-courte focale et cela commence par la qualité de son image.

Capable de s’étaler sur 2,5 mètres de diagonale à seulement 38 centimètres de distance du mur ou de la toile, ce vidéoprojecteur vous permettra d’avoir une belle et grande image pour tous les contenus que vous souhaitez projeter.

« Belle » car on parle ici d’une image 4K HDR projetée grâce aux 2400 lumens de l’appareil qui vous garantissent une immersion totale même dans une pièce légèrement éclairée.

Les vidéoprojecteurs sont souvent pointés du doigt pour leur manque de qualité sonore, mais le ViewSonic embarque avec lui une barre de son stéréo Harman Kardon de 40W ! Bien sûr, vous aurez une meilleure expérience en équipant votre vidéoprojecteur d’un home-cinema mais même sans, il se suffit largement à lui-même pour un usage standard.

Enfin, il possède 3 ports HDMI : l’idéal pour y connecter une console de jeux ou un Chromecast, car petit point faible, il ne possède pas Netflix nativement sur son OS…

Résolution native 3840 x 2160 pixels (UHD 4K) Compatible HDR Oui Dimensions (LxPxH) 757 x 291 x 169 mm Poids 9,4 kg Nombre de ports HDMI 3 Garantie 2 ans

Les plus Son excellente qualité d’image

Une installation rapide et intuitive

Les très belles finitions

La barre de son Harman Kardon intégrée Les moins Netflix absent…

La colorimétrie perfectible

