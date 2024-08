Le ventilateur Philips voit son prix chuter chez Boulanger cet été

Philips vient à votre rescousse pour survivre aux canicules à venir. Mais pas que. Son AMF870/15 purifie l’air et réchauffe votre intérieur en hiver. Un trio gagnant à -130€ sur Boulanger.

Une vague de canicule est déjà passée, mais une autre semble pointer le bout de son nez. Rester au frais tout en respirant un air purifié est donc plus important que jamais. Et c’est là que Philips rentre en jeu.

La marque vous propose une réduction de 130€ sur son purificateur d’air, ventilateur et chauffage AMF870/15, une solution complète pour améliorer la qualité de l’air de votre maison tout en maintenant une température agréable.

Philips, avec l’aide de Boulanger, vous offre une opportunité exceptionnelle de vous équiper pour la canicule avec une réduction de 130€ sur son purificateur d’air, ventilateur et chauffage AMF870/15. Initialement proposé à 529,99€, il est désormais disponible à seulement 399,99€.

Cet appareil polyvalent combine trois fonctions essentielles : purification de l’air, ventilation et chauffage, pour une solution tout-en-un.

Sur Boulanger vous avez la possibilité de profiter non seulement de la réduction mais également :

De la livraison gratuite sur rendez-vous chez vous,

sur rendez-vous chez vous, D’un paiement en plusieurs fois ,

, D’une garantie de deux ans ,

, D’un retrait directement en magasin.

Pourquoi choisir le purificateur d’air, ventilateur, chauffage Philips ?

Avec une capacité de couvrir jusqu’à 70 m² et un niveau sonore de seulement 46 dB, ce purificateur est idéal pour les grands espaces sans compromettre le silence. La technologie de filtration HEPA H13 intégrée élimine 99,97% des particules fines, allergènes et autres polluants, vous garantissant un air pur et sain à tout moment.

Si son prix peut paraître au premier abord un peu onéreux, sachez que c’est un appareil prévu pour durer. De plus, il s’adapte à toutes les saisons.

Purification d’air : équipé d’un filtre HEPA H13, cet appareil capture les particules ultrafines, y compris les allergènes, la poussière et les polluants. Respirer un air propre n’a jamais été aussi simple.

Ventilation efficace : Pendant les jours chauds, le mode ventilateur offre une brise rafraîchissante, vous aidant à rester au frais sans avoir besoin de multiples appareils.

Chauffage performant : Lorsque les températures chutent, la fonction de chauffage assure une chaleur confortable, vous permettant de l’utiliser toute l’année.

Fonctionnalités connectées : L’appareil est doté de capteurs intelligents qui analysent en continu la qualité de l’air et ajustent automatiquement le mode de fonctionnement pour un confort optimal. De plus, il est contrôlable via une application mobile pour une gestion facile et pratique à distance.

Design et ergonomie : Son design moderne et élégant s’intègre parfaitement dans tout type d’intérieur.

Les plus Polyvalence 3 en 1,

Élimine 99,97% des particules fines,

Silencieux,

Efficace jusqu’à 70 m²,

Connecté,

Design. Les moins Prix,

Consommation énergétique.