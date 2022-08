Bon plan Vélo électrique : jusqu’à -700 € chez Gogobest !

Gogobest, fabriquant européen de vélos électriques, a pour objectif clair de permettre à tout le monde de faire du vélo, indépendamment de son âge et de ses capacités. Aujourd’hui, en mettant en place un énorme promotion sur deux de ses VTT électriques, Gogobest s’approche un peu plus de son objectif. Panorama du Bezior XF200 et du Gogobest GF600, des vélos électriques qui donneront le sourire à n’importe qui.

Grâce à leur batterie, les vélos électriques sont plus rapides et coûtent moins d’efforts que les vélos classiques. Cependant, le compromis à faire se situe au niveau du prix, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un vélo de montagne, qui nécessite une batterie plus puissante. Pendant quelques temps, Gogobest fait taire ce cliché en faisant chuter le prix du Bezior XF200 et du Gogobest GF600 de près de 700 € et 500 € respectivement. Ainsi, ces vélos de montagne haut de gamme ont désormais un prix similaire aux vélos de même qualité sans batterie ! Cette promotion est exclusive au site de Gogobest, de quoi faire de bonnes économies en sécurité.

Bezior XF200 : un vélo électrique pour gravir de sommets !

Ce vélo électrique possède des caractéristiques excellentes, il n’y a pas débat là dessus. Il est le fruit de la marque Bezior, créée en 2018 mais qui a su imposer ses modèles dans le marché du vélo électrique très rapidement, ainsi que dans le marché de la trottinette électrique. Ici, le Bezior XF200 est affiché comme une référence dans le domaine des vélos de montagne.

Le moteur du Bezior XF200 est « brushless« , ce qui implique une optimisation de la puissance, une diminution du risque de panne mais aussi une grande fiabilité en tous points. Le vélo en lui-même possède un châssis en aluminium résistant à une charge de 200kg et est équipé d’un moniteur LCD affichant la vitesse, la batterie, le nombre de kilomètres… Enfin, ce qui fait la particularité de ce modèle, c’est qu’il peut être plié comme vous pouvez le voir ci-dessous, pour un transport compact et pratique.

Du simple aspect performance, les chiffres sont très solides. Le Bezior XF200 dispose d’une autonomie de 130 kilomètres (en assisté, 50 kilomètres en tout électrique !), se recharge en 6 à 7 heures (environ 20 kilomètres de chargement par heure), a une vitesse de pointe de 25 km/h et peut gravir des pentes de 35°. Il s’agit là de très bonnes compétences, surtout pour un VTT de montagne.

Ce vélo électrique de montagne est habituellement vendu 1 900 €. Cependant, Gogobest a récemment baissé son prix pour lui faire atteindre la somme de 1 360 €, soit déjà 540 € d’économie. Mais ce n’est pas tout ! En profitant du code promo 7WTQ99, vous aurez la chance d’économiser 150 € supplémentaires. Au final, votre Bezior XF200 ne vous reviendra qu’à seulement 1 210 € au lieu de 1 900 €, soit 690 € d’économie ! Sachez aussi qu’il existe une promotion concernant un pack comprenant le Bezior XF200 et des accessoires, que nous vous détaillons dans la suite de cet article.

GOGOBEST GF600 : Le VTT électrique le plus tout terrain Le second produit est le Gogobest GF600, un autre vélo électrique de montagne, mais conçu par Gogobest cette fois-ci. La marque a été créée en 2008 en Europe, et est désormais un des leaders du secteur. Sur leur site de vente, ils s’attachent à proposer, à côté de leurs modèles, les meilleurs vélos électriques d’autres marques. Ici, le Gogobest GF600 possède une belle remise, et vous allez voir qu’il n’a rien à envier à son cousin le Bezior XF200.

Tout comme son cousin, le Gogotech GF600 est équipé d’un moteur brushless de 1 000 W et d’un écran LCD affichant les mêmes caractéristiques et permettant de passer les vitesses de façon mécanique. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la batterie de ce vélo électrique de montagne est de forme oblongue. Elle est en fait transportable, ce qui en fait une solution de flexibilité intéressante.

Concernant les performances, cela se situe aux alentours de celles du Bezior XF200. La vitesse de pointe est la même (25km/h et 4,9 secondes pour atteindre cette vitesse), tout comme le degré d’escalade (35°). Cependant, en raison de la portabilité de la batterie, l’autonomie est réduite à 110 kilomètres, rechargeables en 5 à 6 heures (La vitesse de charge reste donc la même que pour le Bezior XF200).

En ce moment, Gogobest propose son Gogobest GF600 à un prix de seulement 1 360 € au lieu de 1 700 €. Le code 7WTQ99 fonctionne ici aussi et permet d’économiser 150 € supplémentaires. Ce vélo électrique passe donc de 1 700 € à 1 210 €, l’occasion de foncer dessus !

Des promos sur les accessoires de ces vélos électriques !

Pour couronner le tout, il est possible d’économiser 100 € supplémentaires si vous achetez des accessoires avec vos vélos, mais pas n’importe lesquels ! Il faudra pour cela acheter la batterie Bezior qui est en ce moment à 420 € au lieu de 600 €, ainsi que le porte-bagage arrière Bezior X Series, disponible à 80 € au lieu de 108 €, le tout avec le vélo électrique Bezior XF200 bien entendu.

Pour économiser 100 € en complément du Gogobest GF600, vous devrez acheter le porte-bagage arrière Gogobest, vendu actuellement à 80 € au lieu de 109 €, ainsi que le compresseur d’air Bezior au prix de 49 € (au lieu de 90 €).