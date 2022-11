Les vélos électriques Fiido sont en promo, retrouvez les meilleures offres du Black Friday

À l’occasion du Black Friday, la marque de vélo électrique Fiido brade le prix de l’ensemble de ces modèles jusqu’au 30 novembre. Retrouvez les meilleures promotions proposées pour passer le pas de l’électrique à petit prix.

Fiido est une marque encore méconnue sur le sol français et pourtant, elle propose une offre comptant parmi les meilleurs vélos électriques, du fat bike au vélo de ville pliant. Pour en avoir testé plusieurs, on ne peut que recommander leur modèle. Et quand ils sont en promo, difficile de passer à côté. Voici les modèles les plus soldés à l’occasion de « la meilleure offre de l’année » !

Pour l’achat d’un vélo faisant partie de la période promotionnelle de Fiido, la marque vous offre une sacoche pour guidon, d’une valeur de 35€. Et ce, jusqu’au 28 novembre prochain.

Le vélo cargo électrique Fiido T1 à – 300€ avec ce code promo

Le premier vélo de ce bon plan possède tout simplement la meilleure réduction de la marque. Le vélo cargo électrique Fiido T1 est proposé avec une réduction de 300€. Ce vélo se démarque par son porte-bagage pouvant supporter 75 kg et ses gros pneux faisant du T1 un équivalent Fat Bike !

A l’occasion de la semaine de réduction de Fiido, bénéficier de 200€ d’économie sur le prix auquel s’ajoute le code promo BF100 permettant d’obtenir 100€ de rabais en plus. Finalement, le vélo passe de 1699€ à 1399€, soit une réduction de 17% sur le prix de base.

Les plus Le porte-bagage pouvant supporter 75 kg

Les grosses jantes de 20×4 pouces

Le système de batterie très intelligente Les moins Vélo bridé (obligation légale en France)

Son poids de 45 kg !

PROMO le Fiido T1 à 1399€ avec le code promo BF100 Acheter

Le fat bike électrique Fiido M1 Pro à – 200€ pendant une semaine

C’est le modèle phare de la catégorie des fat bike chez Fiido. Le Fiido M1 Pro a reçu la note de 7,8/10 lors de notre test. Plus considéré comme un tout chemin qu’un tout-terrain, ce vélo électrique pliable reste un excellent modèle de milieu de gamme. Affiché à 1299€ lors de son lancement, le M1 Pro profite d’une réduction de 200€, dont 100€ avec le code promo BF100. Le prix tombe finalement à 1099€, soit une promotion de 15%.

Les plus L’ergonomie pour s’adapter sur tous les chemins

Les finitions du vélo Les moins Difficilement transportable

Pas fait pour le tout terrain

PROMO Fiido M1 Pro à 1099€ au lieu de 1299€ Acheter

Si le sujet vous intéresse, retrouvez notre top des meilleurs vélos électriques pliables du marché.

Le vélo électrique de ville Fiido X à – 200€ dans la limite des stocks

Avec le Fiido X, on rentre dans les modèles plus haut de gamme. Primé pour son design, ce vélo est presque un sans faute, comme en témoigne notre test du Fiido X. Nous lui avions octroyé la note de 8,8/10, une des meilleures notes de notre site dans la gamme des vélos électriques. À part la transportabilité questionnable, difficile de faire mieux pour moins de 2 000€.

Pendant cette semaine de promotion, le vélo est affiché à 1599€, soit 200€ de moins que lors de son lancement. Pour bénéficier de cette remise, il faudra appliquer le code promo FX20 lors de l’achat du vélo.

Les plus Le design proche d’un vélo classique

La fluidité et la puissance du pédalage

L’autonomie très correcte Les moins L’absence de poignée de transport

PROFITEZ DU BON PLAN Fiido X à -200€ avec le code FX20 Acheter

Le vélo électrique pas cher Fiido D3 Pro Mini à 499€ seulement

On passe dans l’entrée de gamme avec le vélo électrique Fiido D3 Pro. Affiché habituellement à 699€, ce mini vélo électrique passe à 499€, soit une réduction de presque 30% ! C’est tout simplement, la meilleure réduction proposée par la marque. Le Fiido D3 Pro Mini est un vélo adapté aux petits trajets avec 250W de puissance (suffisant pour atteindre les 25 km/h sans effort).

Pour profiter de cette promo, rentrez le code promo BF100 lors de l’achat du vélo électrique Fiido.

Les plus Son prix attractif

Son rapport poids/puissance Les moins Sa taille pas adaptée à tous

La batterie peu pratique d’accès

PROFITEZ DU BON PLAN Fiido D3 Pro Mini à -30% Acheter