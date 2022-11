Les vélos électriques pas cher ADO en promo : les meilleurs prix de l’année pour le Black Friday

Personne n’échappe au Black Friday ! En même temps, que celui qui n’a jamais fait une bonne affaire pendant cette période promotionnelle m’envoie un DM. Pour l’occasion, la marque de vélo électrique ADO à décider de brader l’ensemble de ses modèles, sans exception. Et va même plus loin !

ADO n’est plus à présenter. Malgré une entrée récente sur le marché français, la marque chinoise s’est imposée comme un acteur majeur de la mobilité électrique. Son très bon vélo électrique pliable ADO A20 ou encore son fatbike A20F sont devenus des best-sellers. Pour les avoir testés, on ne peut que vous recommander ses modèles. Et quand ils sont en promotion, difficile de résister.

TOUTES LES PROMOTIONS sur le site adobike.com

Pour en savoir plus sur ADO, on répond à toutes vos questions dans notre article dédié à la marque A Dece Oasis.

Toute la gamme de vélos de la marque ADO à -20% pour le Black Friday

« Les meilleurs prix de l’année », annonce ADO pour définir cette période promotionnelle. Du 1er au 31 novembre, la marque de vélo électrique propose tous ses vélos avec une réduction de 20%. Sur son site, vous pouvez retrouver l’ensemble de la gamme en promotion. Pour y voir plus clair, voici une liste de tous les vélos et leur nouveau prix :

On remarque qu’un produit sort du lot : le ADO A26+ est affiché à -30% et non -20%. Pour 769€, profiter de ce vélo de ville pour un prix particulièrement bas. Une offre qui ne durera pas (sûrement due à une erreur de la marque).

Accessoire : une batterie supplémentaire en promo jusqu'à -60% Ne partez pas, l'offre ne s'arrête pas là. ADO offre aussi des packs avec batteries supplémentaires en promo. Pour l'achat d'un vélo ADO A20+ ou d'un ADO A20F, bénéficiez d'une batterie en plus à -50%. Un affaire à ne pas louper quand on connait l'intérêt d'avoir deux batteries en terme de praticité. Ainsi, acheter un vélo ADO A20+ et une batterie supplémentaire revient à 918€, soit 149€ la batterie au lieu de 300€. Sur le même principe, le pack « vélo ADO A20F + batterie » est affiché à 1098€. Aussi, pendant une période plus courte, les packs ADO A20XE + batterie ainsi que A20FXE + batterie sont en promotion. Du 15 novembre à 31 novembre, la batterie supplémentaire est affichée à -60%. Elle ne coutera que 100€ au lieu de 299€ si vous achetez l'un des deux vélos. Vous avez deux semaines pour vous décidez, n'attendez pas.

Saviez-vous que ADO possède des entrepôts en Europe, permettant une livraison rapide et une prise en charge en cas de problème facilitée. Pour en savoir plus, retrouvez le service support d’ADO.

Les meilleurs prix de l’année pour des vélos électriques à un bon rapport qualité/prix

Si vous avez des doutes sur la qualité des vélos à assistance électrique ADO, on vous rassure tout de suite : ils sont fiables, durables et performants. Lors de notre test du ADO A20+, nous avons décidé de mettre la note de 8,5/10 à ce « vélo électrique très convaincant ». De même, le test du ADO A20F+ nous a prouvé la qualité des vélos de la marque avec une note de 8/10.

Ce qui a retenu notre attention est le rapport qualité/prix des modèles chez ADO et son SAV, qui apparaissent d’ailleurs dans nos 10 meilleurs vélos électriques pliables. La promotion actuelle nous conforte d’autant plus dans cette idée.