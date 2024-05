Ce magnifique vélo électrique ultra léger est à un prix jamais vu pour le début de l’été

Vélo électrique polyvalent ultra-léger, au cadre et composants en carbone, le Fiido Air débute à un prix de lancement agressif défiant toute concurrence.

Le catalogue Fiido possède déjà des vélos électriques urbains légers. Le C21 et le C22 sont des VAE très abordables et au design élégant, parfaits pour les trajets en ville. Or, pour les plus exigeants désireux d’un VAE aux sensations de vélo musculaire, et en recharge de polyvalence, le Fiido Air est idéal.

Un vélo de 13,75 kg, la concurrence ne fait pas le poids

Jusqu’au 1er juin, ce vélo électrique coûte 1 799€ au lieu de 2 199€ sur le site officiel de Fiido. Une belle réduction de 400€ pour alléger un vélo déjà extrêmement léger !

Le cadre de ce vélo électrique est intégralement en fibre de carbone. Original, il est récompensé par le prix Red Dot Award, prouvant la reconnaissance importante dans l’industrie du cycle. En complément, la fourche, le tube de selle et le cintre sont également en carbone, afin de réduire le poids à 13,75 kg. C’est une prouesse que seuls des vélos de courses très haut de gamme réussissent à atteindre.

Le poids plume comprend la batterie. Fixée dans le tube diagonal, elle est de capacité 208,8 Wh, une énergie suffisante selon la marque pour parcourir 80 km.

L’autonomie dépend bien entendu des conditions de conduite, comme le niveau d’assistance, le poids embarqué et la météo. Car avec ses pneus larges Kenda type gravel, le Fiido Air est capable de fouler les sentiers autant que le bitume.

Un moteur et des freins de renommée mondiale

Pour arrêter le VAE, Fiido fait confiance à Shimano, un des plus grands constructeurs de composants au monde. Ses freins hydrauliques BR-MT410 comportent des disques de 160 mm et des étriers 2 pistons, pour une immobilisation en toute sécurité.

La selle Velo est également un composant répandu dans le domaine du cycle, visant un bon confort lors des trajets. Le vélo électrique est propulsé par un moteur 250 W logeant dans la roue arrière : un Mivice M070 doté d’une assistance électrique réputée.

De plus, le capteur de couple permet d’atteindre les 25 km/h avec un pédalage naturel. Le moteur délivre un couple maximal de 35 Nm, au travers de 3 ou 5 niveaux à choisir sur l’application.

Puissance du moteur : 250 W,

Couple maximal : 35 Nm,

Vitesse max : 25 km/h,

Poids : 13,75 kg

Capacité batterie : environ 80 km,

Prix actuel : 1799€

Un lecteur d’empreinte pour déverrouiller le vélo

Le Fiido Air est un vélo connecté. L’appli Fiido APP fonctionne en Bluetooth, offrant un compteur à plusieurs informations et permettant réglages. Tout comme le smartphone associé, la montre connectée Fiido Mate peut également servir d’outil de déverrouillage du vélo.

Mais l’empreinte digitale est probablement la fonction la plus sympathique de ce Fiido Air, située sur le tube supérieur.

Un vélo électrique carbone à prix bas

Malgré la structure et des composants de renommée, le Fiido Air est un vélo carbone électrique pas cher. Son prix de départ est de seulement 1 799 €, avec montre Fiido Mate offerte, une remise limitée dans le temps et sans aucune concurrence. Il faudra donc faire vite, puisque le tarif grimpe ensuite à 2 199 € après le 1er juin 2024.

Cette somme est ensuite valable en précommande jusqu’aux premières livraisons (gratuites) intervenant en août prochain.