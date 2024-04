Ce vélo électrique longtail, déjà pas cher, fait une offre de lancement très alléchante !

Bien que le rapport prix-prestations du vélo cargo électrique Fiido T2 soit déjà très intéressant avec une remise de 300€, la marque Fiido offre en plus des accessoires. Pour les premiers jours de lancement du vélo, 199€ de produits sont offerts.

Si vous êtes en recherche d’un vélo cargo électrique, le choix commence à être fourni sur le marché français. Parmi les différents types, le longtail semble s’imposer comme le choix préféré des parents et des amateurs de grandes charges. Le nouveau Fiido T2 répond parfaitement à ces besoins, surtout à prix très avantageux, avec actuellement un cadeau en prime.

3 cadeaux à l’achat pour les premiers clients

Rouler avec un vélo cargo électrique, c’est souvent équipé ou chargé. Les accessoires sont ainsi indispensables, ce que Fiido a compris en proposant une offre de lancement très alléchante.

Pour les premiers clients du modèle T2, un cadeau est offert avec quelques accessoires améliorant le quotidien :

Une paire de protections pour roue arrière , afin de réduire les projections d’eau sur les sacoches, ou d’éviter aux enfants à l’arrière de bloquer leurs pieds dans la roue,

, afin de réduire les projections d’eau sur les sacoches, ou d’éviter aux enfants à l’arrière de bloquer leurs pieds dans la roue, Un porte-bagages avant , sous la forme d’une plateforme tubulaire, supportant 10 kg de charge,

, sous la forme d’une plateforme tubulaire, supportant 10 kg de charge, Des repose-pieds dans le cas où l’on installerait des sièges enfants ou son partenaire à l’arrière.

Un vélo cargo au prix de lancement très bas

Ces accessoires sont donc gratuits, d‘une valeur totale de 199 euros. Une belle économie sur un vélo cargo électrique pas cher, au tarif préférentiel de 1 499 euros, 300 euros inférieur au prix de base. Cette offre de lancement n’est valable que pour les premiers clients du Fiido T2, donc il ne faudra sûrement pas trop tarder.

Et pour ceux qui veulent augmenter leur versatilité et emmener plus loin leur Fiido T2, grâce à l’autonomie de 110 km permise par la grande batterie, d’autres accessoires sont en option. Parmi eux, on peut citer une assise logeant un second adulte, un panier arrière pour transporter ses courses ou encore des sacoches arrière.

Stabilité et sécurité à bord

Le Fiido T2 est donc un cargo, plus long qu’un vélo électrique classique, taillé pour transporter davantage. On note deux qualités essentielles à ce modèle. La première est la grande plateforme arrière qui pourra s’adapter à tout scénario de transport : personnes ou charge.

La seconde est un format aux roues de 20 pouces, abaissant le centre de gravité, pour une conduite plus stable et sûre. La marque y ajoute de performants freins hydrauliques, à grands disques 230 mm aux étriers 4 pistons à l’avant, une double béquille, et un feu stop à l’arrière.

Batterie 998 Wh (autonomie estimée 110 km) Moteur (roue arrière) 750 W Vitesse maximale 25 km/h Poids 39,5 kg Charge maximale supportée 200 kg Temps de charge 7 heures

Un vélo longtail électrique puissant et confortable

Pour accompagner la suspension avant du vélo cargo électrique, les gros pneus sont en renfort. De 4 pouces de large, ils sont idéaux pour amortir toutes les chaussées en ville et permettre un roulage sur les chemins. C’est aussi un gage de confort pour le cycliste, aussi par une position droite et à selle large, et ses potentiels passagers.

Le Fiido T2 se veut donc polyvalent, grâce aussi à son dérailleur Shimano 7 vitesses et son puissant moteur arrière de 750 W. Sachant qu’il peut emmener jusqu’à 200 kg de charge, le longtail n’aura donc aucun mal à grimper des pentes soutenues avec son couple de 60 Nm, ni à atteindre sa vitesse maximale de 25 km/h.

Toutefois, rappelons que ce VAE ne peut rouler en l’état sur routes ouvertes en France, où il doit être homologué à 250 W maximum.