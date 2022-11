Le vélo électrique ENGWE EP-2 Pro en promo à -37%, ce fat bike est prêt à rouler sur la concurrence

Où acheter le Engwe EP-2 Pro au meilleur prix ? PROMO SPECIALE sur Geekbuying.com Voir l’offre

Que vaut le vélo électrique ENGWE EP-2 Pro ?

Le fat bike ENGWE EP-2 Pro est généralement reconnu pour son confort de sa selle, la puissance de son moteur et sa practicité (tout terrain et pliable). Bien plus qu’un simple VTT, ce fat bike permet aux cyclistes de rouler sous la pluie, sous la neige, da la boue, bref sous toutes les conditions climatiques et sur tout type de sol sans problème de pédalage !

Côté performance, le vélo électrique tout terrain propose 5 niveaux de vitesses permettant d’atteindre les 45km/h pour une autonomie moyenne de 50 km. Vous l’aurez compris, ce fat bike chinois n’est pas bridé… Conséquence ? Soit vous le bridez pour qu’il ne puisse pas dépasser les 25km/h, soit vous ne l’utiliser que sur votre terrain privé.

Avertissement aux utilisateurs qui souhaiteront aller plus vite que 25km/h : les freins ne sont pas prévus pour les grandes vitesses et peuvent être légers en vitesse 5.

Voir également notre test du Fat bike Fiido M1 Pro version 2022

Sa poignée d’accélération attire également l’attention. Pour rappel, l’accélérateur sur un vélo électrique n’est pas interdit par la réglementation… tant qu’elle ne dépasse pas les 6km/h. Ainsi, avec l’ENGWE EP-2 Pro, vous disposerez d’une sorte d’aide au démarrage.

Enfin, le prix de l’ENGWE EP-2 Pro peut sembler élever à 1488,61 euros mais devient tout de suite beaucoup plus intéressant grâce à la promo sur Geekbuying.com !

Les plus Vélo pliant

Tout-Terrain

Confort (suspension, gros pneus) Les moins Lourd : 30 kilos

Attention à la règlementation

La qualité des freins à grande vitesse

PROMOTION -37% avec le code « NNNEP2PROBEFR » Acheter