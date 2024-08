Les vélos électriques Eleglide & Touroll sont à petit prix pour la rentrée scolaire sur Amazon

Les e-bikes ou vélos électriques sont les stars de cette rentrée. Et quoi de mieux qu’une promotion pour vous en procurer pour partir vadrouiller ?

La rentrée scolaire est souvent synonyme de nouvelles résolutions, notamment en matière de mobilité. Avec la hausse des prix du carburant et la volonté croissante de préserver l’environnement, se tourner vers des solutions de transport plus écologiques devient une évidence.



C’est pourquoi les vélos électriques, ou e-bikes, s’imposent comme une alternative idéale. Pour cette rentrée, Amazon propose des offres exceptionnelles sur certains modèles phares des marques Eleglide et Touroll. Au total, ce sont quatre vélos qui profitent d’un rapport qualité-prix imbattable.

Mais attention, les offres ne sont valables que jusqu’au 4 septembre !

Eleglide M2 E-MTB : le VTT électrique tout-terrain à prix réduit

Le Eleglide M2 E-MTB est le compagnon idéal pour les amateurs de sensations fortes et les aventuriers du quotidien. Conçu pour affronter tous types de terrains, ce VTT électrique est équipé d’un moteur de 250W capable d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, tout en offrant une expérience de conduite fluide et sécurisée. Avec son cadre robuste et ses roues de 27,5″ ou 29″, il assure une stabilité et une adhérence optimales, même sur les terrains les plus ardus.

Ce modèle est actuellement en promotion pour la rentrée scolaire, une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui souhaitent allier sport et mobilité au quotidien. Habituellement proposé à 919€ (en 29″) ou 899€ (en 27,5″), ils sont maintenant aux prix de 799€ ou 779€. Que ce soit pour vos trajets domicile-travail ou pour vos escapades en pleine nature, l’Eleglide M2 répondra à toutes vos attentes.

ACHETEZ le Eleglide M2 E-MTB

A lire aussi Fat Bike Dukawey Silvertip8 1000w : notre avis sur ce vélo électrique

Eleglide T1 ST Trekking E-bike : confort et performance pour vos trajets quotidiens

Le Eleglide T1 ST Trekking E-bike est conçu pour ceux qui recherchent à la fois confort et performance lors de leurs déplacements quotidiens. Idéal pour les trajets de moyenne et longue distance, ce vélo électrique offre une excellente autonomie, ce qui en fait le choix parfait pour les trajets domicile-travail ou les sorties en week-end. Son design élégant et ses pneus légers du T1 Step-thru sont parfaits pour la ville.

Pour cette rentrée scolaire, l’Eleglide T1 ST passe de 999€ à 879€. C’est le moment ou jamais de vous offrir un vélo électrique performant qui facilitera tous vos déplacements.

PROFITEZ DE L’OFFRE sur AMAZON

Eleglide T1 Trekking E-bike : le vélo idéal pour les longues distances

Pour ceux qui ont besoin de parcourir de longues distances avec un maximum de confort, le Eleglide T1 Trekking E-bike est le modèle à adopter. Conçu spécifiquement pour les longs trajets, ce vélo électrique allie performance, robustesse et design ergonomique. Des sacs de rangement pour vélo peuvent être installés sur le porte-bagages arrière afin de stocker de la nourriture et de l’eau pour un voyage sans stress.

En cette période de rentrée, l’Eleglide T1 est proposé à 829€ au lieu de 949€. À vous les voyages épiques à vélo électrique !

ACHETEZ le Eleglide T1 sur Amazon

Touroll U1 E-MTB : un VTT électrique abordable et performant

Le Touroll U1 E-MTB est un autre modèle de VTT électrique qui se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Équipé d’une autonomie de 65 km en mode assisté et d’un couple de 45n.m, il est parfait pour ceux qui recherchent une solution de mobilité efficace sans se ruiner. Que vous l’utilisiez pour vos déplacements en ville ou pour des sorties en pleine nature, le Touroll U1 saura répondre à vos besoins.

Proposé au prix de 579€, au lieu de 649€, ce VTT électrique est l’option idéale pour les cyclistes à la recherche d’un vélo performant, abordable et polyvalent.

PROFITEZ du Touroll U1 E-MTB sur AMAZON

Touroll et Eleglide : des marques fiables en matière d’e-bikes ?

Lorsque l’on investit dans un vélo électrique, il est essentiel de choisir une marque reconnue pour sa fiabilité et la qualité de ses produits. Touroll et Eleglide se sont imposées comme des références dans le domaine des e-bikes, grâce à leur savoir-faire et à leur capacité d’innovation.

Touroll propose des vélos robustes, conçus pour durer, avec des composants de qualité qui garantissent une expérience de conduite agréable et sécurisée. Que ce soit pour un usage quotidien en ville ou pour des aventures en pleine nature, les vélos Touroll sont adaptés à tous les besoins.

Eleglide, de son côté, combine technologie avancée et design ergonomique pour offrir des vélos électriques performants et confortables. Leur gamme variée répond aussi bien aux attentes des cyclistes urbains qu’à celles des amateurs de trekking.

En choisissant un e-bike de l’une de ces marques, vous optez pour un produit fiable, durable et parfaitement adapté aux défis du quotidien. Avec les promotions actuelles, c’est l’occasion rêvée de s’équiper d’un vélo électrique de qualité à un prix imbattable. Vous avez jusqu’au 4 septembre !