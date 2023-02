Pour sa sortie et jusqu’au 26 février, le nouveau vélo électrique de la marque DYU est en réduction. Une aubaine si vous cherchez un vélo électrique compact à moins de 1 000€ avec des caractéristiques de haute volée telles que le capteur de couple délivrant 250W de puissance et 35 km d’autonomie permis par une batterie amovible.

Le nom de DYU ne vous dit rien ? C’est normal ! Cette marque de vélos électriques chinoise, créée en 2016, ne s’est implantée que récemment sur le marché européen avec la création d’un entrepôt en Pologne et un autre au Royaume-Uni. Pourtant, DYU n’en est pas à ses débuts : la marque a déjà vendu plus d’un million de vélos électrique dans le monde, modèles reconnus pour leurs qualités et leurs tarifs agressifs.

Dernier-né de la marque, le DYU T1 se place comme un vélo pliable haut-de-gamme — le plus cher de la marque, affiché sans offre à 1 500€. Pour sa sortie et pendant un mois seulement, il bénéficie d’une promotion qui en fait l’un des vélos compacts premium les moins chers du marché.

Une réduction de 40% sur ce vélo électrique pliant

Voici que qui fera pencher la balance et vous faire craquer pour ce vélo : son prix. Avant de parler de son utilisation, arrêtons-nous sur le coût très attractif du DYU T1. En effet, il bénéficie en ce moment d’une promotion assez exceptionnelle avec une réduction de 40%, passant de 1 500€ à 799€ ! L’offre est disponible pendant un mois, jusqu’au 26 février.

Mais ce n’est pas tout : avec le code promo hello20, profitez d’une remise supplémentaire de 20€, faisant descendre le prix final à 779€, soit une réduction totale de 42%. A ne pas louper !

Ayant un entrepôt en Europe (Pologne), la livraison du vélo est gratuite et rapide avec une réception entre 5 et 10 jours. De plus, une politique de retour de 2 semaines a été mis en place par la marque si le vélo ne vous plait pas — le renvoi est gratuit. La garantie court ensuite pendant un an en cas de défaillance ou casse.

DYU T1 : le vélo électrique parfait pour les sorties printanières

On ne va pas s’éterniser sur les caractéristiques du vélo puisque, ne l’ayant pas testé, nous ne pouvons pas vous dire si le T1 est le modèle idéal. Ce que l’on peut par contre vous affirmer, c’est que la marque est fiable et que ses vélos sont en général bien reçu par la critique. Voir que le modèle T1 est conçu intelligemment avec des matériaux de qualité (alliage de magnésium et cadre unique) et embarque un capteur de couple au niveau du pédalier (bien plus performant qu’un capteur de vitesse, car il s’adapte à votre cadence de pédalage) rassure, voire impressionne pour un produit à moins de 1 000€.

Ce vélo nous fait penser à l’excellent Fiido X, un vélo électrique pliable relativement similaire qui nous avait impressionné lors de notre test.

Regardez comme cette femme est heureuse, et ce, grâce au vélo DYU T1 !

Voici donc les raisons de se pencher sur le cas du T1 et les points à surveiller avant de passer le pas. Si vous êtes séduits pas ses qualités, foncez — et au pire, vous pouvez le renvoyer gratuitement dans les 2 semaines s’il ne vous plait pas.

Les points forts du vélo Le capteur de couple qui permet une expérience de conduite plus réactive et intuitive.

L’ergonomie et les matériaux utilisés qui améliorent le confort et la durabilité du vélo.

La facilité de pliage et la praticité de ce vélo compact et passe-partout. Les points à surveiller La perte de puissance dans de très forte montée.

L’utilisation pour les personnes de grande taille (plus de 1m90).

La marque, quant à elle, met l’accent sur l’expérience de conduite permise par le vélo, la conception du cadre bien pensée, le faible prix, la vitesse (25 km/h) conforme au pays et la facilité d’assemblage.

Fiche technique du vélo électrique DYU T1

Dimension 152 x54 x 111 cm Taille des roues 20 pouces Poids 22.5 kg Matériaux utilisés Alliage d’aluminium Puissance nominale 250 W Freinage à disques avant et arrière Batterie Amovible / 10Ah Autonomie 55 km Temps de charge 5-6h Étanchéité IP54 Prix (sans offre) 1 500€

