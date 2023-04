Jusqu’à la fin du mois d’avril, UPDF a décidé de casser en deux le prix de son logiciel d’édition de PDF. Pour pouvoir modifier, annoter, convertir ou encore partager des PDF à votre guise, suivez le guide ! On vous dit comment en profiter.

Apparu il y a maintenant 30 ans, le PDF est devenu un format de document numérique incontournable. Pourtant, encore aujourd’hui, la modification de ce type de fichier est toujours aussi compliquée, ou onéreuse. Heureusement, avec UPDF, cette époque pourrait bientôt être révolue. Cet éditeur de PDF universel simplifie en effet grandement la consultation et la modification des fichiers PDF.

UPDF, l’éditeur PDF à tout faire

À la fois polyvalent et performant, le logiciel UPDF dispose de nombreuses fonctionnalités pour consulter, modifier, et enregistrer des fichiers PDF.

Consulter des PDF, remplir des formulaires, signer des documents

Utiliser UPDF, c’est bénéficier d’un lecteur PDF intuitif et complet. Le logiciel vous permet en effet de consulter et lire des fichiers PDF avec une grande facilité, en particulier grâce à la fonction Slideshow qui permet d’afficher le PDF en mode diaporama. Cette option rend la lecture bien plus agréable.

UPDF permet également de remplir directement des formulaires PDF sans avoir à les imprimer, mais aussi de les signer numériquement, permettant ainsi un gain de temps précieux au quotidien.

Avec UPDF, plus besoin d’imprimer un formulaire pour le remplir. Vous pouvez tout faire depuis le logiciel !

Editer et annoter librement des fichiers PDF

UPDF permet de modifier entièrement un fichier PDF. Remplacer un texte, une image ou une note de bas de page, rien n’est impossible. Le logiciel autorise également l’ajout ou la modification de liens externes (vers des pages web par exemple).

Avec UPDF, éditer un fichier PDF est un véritable jeu d’enfant

Grâce aux nombreux outils d’annotation, UPDF se montre très pratique pour la relecture d’un document. Il est en effet possible de souligner des passages, ajouter des notes ou des stickers et ainsi faire part de vos remarques à vos collègues ou amis de façon claire et lisible.

Organiser, convertir et enregistrer des PDF

Avec UPDF, organisez vos fichiers PDF comme bon vous semble !

UPDF permet de modifier l’ordre ou le nombre de pages d’un fichier PDF. Vous pouvez ainsi réorganiser chaque document en fonction de vos besoins. Une fois que le fichier vous convient, vous pouvez l’enregistrer tel quel, combiner plusieurs documents PDF ou encore le convertir dans un autre format. Voici quelques-uns des formats disponibles :

Image (PNG, JPEG, BMP, GIF, TIFF),

Word, Powerpoint, Excel, CSV,

Fichier RTF ou fichier texte,

Fichier Xml, ou Html.

Mieux encore, grâce à la fonction OCR (Reconnaissance Automatique de Caractère), UPDF est capable de reconnaître le texte d’un document scanné et de le rendre modifiable. Cette technologie prend en charge 38 langues différentes !

À l’inverse, si vous voulez que votre PDF ne soit pas modifiable, vous pouvez l’enregistrer en version « Image uniquement ».

Vous avez un document confidentiel ou important ? Grâce à UPDF, protégez le avec un mot de passe que ce soit pour l’ouverture ou la modification du fichier.

Pour éviter les fichiers volumineux, notamment dans le cadre d’un envoi par mail, UPDF propose de réduire la taille de votre document.

Utiliser UPDF sur n’importe quel support

UPDF est compatible avec les ordinateurs Windows ou MacOS, mais aussi les smartphones et tablettes, qu’ils fonctionnent avec Android ou iOS. Si toutes les fonctionnalités évoquées ne sont pour le moment pas toutes disponibles sur les versions iOS et Android, ces dernières devraient recevoir une importante mise à jour en avril.

UPDF : Encore mieux qu’Adobe Acrobat

Pendant des décennies, le logiciel Adobe Acrobat était le seul réel moyen de modifier et annoter des fichiers PDF, malgré un prix élevé. Mais avec son rapport qualité/prix imbattable et son nombre impressionnant de fonctionnalités, UPDF rend accessible au plus grand nombre la lecture, l’édition et l’organisation des fichiers PDF. Ce dernier dispose même d’un plus grand nombre de fonctions qu’Adobe Acrobat.

Quand on vous dit que c’est le logiciel PDF ultime !

L’abonnement à UPDF à -54%

Pour profiter du logiciel UPDF en version premium, vous pouvez choisir entre un abonnement annuel et un abonnement à vie. Chaque abonnement donne accès à toutes les fonctionnalités du logiciel, et vous permet de l’installer sur 2 ordinateurs de bureau (mac ou PC) et 2 appareils mobiles (smartphone ou tablette iOS ou Android) en même temps.

Jusqu’à la fin du mois d’avril, une opération spéciale vous permet de bénéficier de 54% de réduction sur les deux types d’abonnement, ce qui donne :

Seulement 29,99€ par an pour l’abonnement annuel ,

, Seulement 45,99€ par an pour l’abonnement à vie.

Attention, l’abonnement annuel donne droit à toutes les mises à jour gratuitement. Pour l’abonnement à vie, seules les mises à jour mineures sont gratuites.

Pour en bénéficier, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site UPDF et de passer commande de l’offre qui vous intéresse, puis de télécharger le logiciel ou l’application. Le paiement peut être réalisé par carte bancaire ou Paypal. Au moment de la commande, vous bénéficiez d’une garantie de 30 jours qui vous permet d’être remboursé si vous n’êtes pas satisfait.

10 Go de stockage en ligne et un logiciel offerts

Et ce n’est pas tout ! Pour tout abonnement, UPDF donne accès à 10 Go de stockage en ligne sur la plateforme UCloud. Parfait pour stocker tous vos fichiers PDF ! Enfin, en souscrivant à un abonnement, UPDF vous offre le logiciel aJoysoft PDF Password Remover. Cet outil particulièrement pratique permet de supprimer le mot de passe d’un fichier PDF pour en faciliter l’affichage et l’édition.