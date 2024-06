Cette TV 4K 75 pouces est presque à moitié prix : la promo idéale pour profiter des JO

La TV TCL MiniLED 75C89B est en très grosse promo en ce moment sur Boulanger : c’est l’occasion d’améliorer votre expérience de visionnage à prix réduit !

Envie de profiter de l’Euro 2024 (J-14) et des Jeux Olympiques de Paris (J-56) dans les meilleures conditions ? La TV TCL MiniLED 75C89B est en promotion et offre une qualité d’image 4K, parfaite pour les matchs, les séries, les films et les jeux vidéo.

Actuellement disponible sur Boulanger, la TV TCL MiniLED 75C89B, est proposé à un tarif de 1599.00€ au lieu de 2990.00€. Soit une belle réduction de 47%, et 1391€ d’économies dans votre poche !

Faut-il craquer pour cette TV TCL 4k ?

Lorsqu’on examine de près la TV TCL MiniLED 75C89B, plusieurs caractéristiques se démarquent :

Image

La TCL MiniLED 75C89B utilise la technologie QD-Mini LED pour offrir une luminosité de 3500 nits et une résolution 4K (3840 x 2160 pixels).

La fréquence de rafraîchissement native est de 100 Hz, optimisée jusqu’à 240 Hz, ce qui rend les images très fluides, idéal pour les événements sportifs et les jeux vidéo.

Son

Cette télévision est équipée d’un système sonore de 60 Watts avec Dolby Atmos, offrant une bonne expérience audio. Elle ajuste automatiquement le volume en fonction de l’environnement sonore, ce qui permet de toujours bénéficier d’un son adapté à la pièce.

Connectivité

La TCL 75C89B dispose de 4 ports HDMI 2.1, parfaits pour connecter des consoles de jeu et autres appareils HDMI. Elle a aussi un port USB. Pour la connectivité sans fil, elle supporte le WiFi et le Bluetooth, et intègre Chromecast et Google Assistant, ce qui facilite le streaming et le contrôle vocal.

Gaming

Pour les joueurs, cette TV propose la fonction Game Master et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz, avec la technologie ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit le délai d’affichage et améliore la réactivité pendant les sessions de jeu.

Confort d’utilisation

La TV TCL MiniLED 75C89B est facile à installer grâce à son pied central et sa compatibilité avec la norme VESA pour la fixation murale. La télécommande smart avec pavé numérique et l’interface Google TV rendent la navigation et l’accès aux contenus très simples.

Taille de l’écran 189 cm (75″) Technologie QLED Résolution 3840 x 2160 pixels Définition 4K Type de processeur Quad Core (x4) Puissance 60 Watts

Les plus Livraison gratuite,

Qualité d’image,

Son,

Luminosité. Les moins Poids

En résumé, la TCL MiniLED 75C89B est une télévision polyvalente avec une bonne qualité d’image, un son immersif et des fonctionnalités avancées pour le gaming et les connexions. Actuellement en promotion -47%, c’est une bonne opportunité pour améliorer votre expérience de visionnage avant l’Euro 2024 et les Jeux Olympiques de Paris.