Une nouvelle TV Samsung Neo QLED, ça vous dit ? Ah, vous ne savez pas forcément ce que c’est…? En fait, c’est une des dernières technologies de la marque coréenne, qui utilise des LEDs 40 fois plus petites qu’avec les téléviseurs LED (pour le rétroéclairage derrière la dalle de cristaux liquides)… Résultat : des écrans plus fins, plus lumineux, avec un meilleur contraste, des couleurs dignes de remplacer par un « S » le « C » de LCD, et un angle de vision plus large que jamais. Mais ce n’est pas tout : on parle d’une Smart TV, c’est-à-dire d’un écran plat connecté pilotable à la voix et via une appli smartphone, avec un nombre faramineux de fonctionnalités diverses. Et ce n’est toujours pas fini : on vous fait économiser 2 100 € sur cette dernière prouesse audiovisuelle de 75 pouces (voire 85 pour les plus audacieuse·s) ! Voici donc comment acquérir votre Neo QLED 75QN95B Série 9, pendant le Cyber Monday, tout droit issue de la gamme The Samsung Premium Collection…

La gamme The Samsung Premium Collection, c’est tout un programme de la marque qui vous invite à découvrir la pointe de l’audiovisuel. Toutes les technologies d’écran sont à l’œuvre pour satisfaire vos envies et vos besoins. Meilleur contraste, meilleure luminosité, meilleur sens du détail… C’est tout vous qui décidez ! Quoi qu’il en soit, il faut vous rendre sur le site officiel de Samsung entre le 18 et le 28 novembre, où tout un catalogue d’écrans Neo QLED et parfois OLED vous tendra les bras.

Ensuite, cliquez sur « Je découvre » dans la partie « Neo QLED : l’image la plus lumineuse ». Sur la page qui s’affiche, un bouton bleu en haut à droite vous permet de comparer les TV Neo QLED. Vous y trouverez une floppée de modèles divers, car Samsung a plus d’une corde à son arc pour proposer un produit proche de vos besoins. Y figurera la Neo QLED 75QN95B. Faites défiler la fiche technique et cliquez sur « en savoir plus » (qui n’apparaît que pour les modèles en stock) afin de découvrir l’offre. Selon le téléviseur que vous choisissez, Samsung applique une réduction immédiate allant jusqu’à 2100 €, et parfois vous rembourse dans un second temps à une hauteur de 500 € maximum. Mieux, l’accroche et l’installation murale pourront vous être offertes ! Mais attention : l’offre expire le 28 novembre.

Nota bene : Samsung précise bien que l’offre n’est pas valable pour les TVs choisies dans le cadre d’une souscription à un abonnement auprès de Bouygues Télécom ou SFR.

Neo QLED 75QN95B Série 9 : une TV qui vaut vraiment le coup ? Avec ce modèle, on est très proche de la pointe de la technologie Samsung, notamment parce qu’on est sur un écran de type Neo QLED de la gamme The Samsung Premium Collection, dont nous avons décrit les avantages en introduction. Mais il reste tant de choses à dire ! Les plus Bonne réparabilité

HFR disponible

Design ultra-fin (15 mm)

Un système audio puissant

La One Connect Box incluse Les moins Classe énergie perfectible (F)

Relativement lourd (+ de 40 kg)

Équipé d’un processeur Neural Quantum Processor 4K et d’enceintes 4.2.2CH, ce téléviseur facile à fixer au mur propose un taux de rafraîchissement de 100 Hz et un PQI de 4700 (contre 5 000 pour le meilleur téléviseur Neo QLED de Samsung).

Un des aspects les plus notables de ce type d’appareil est le mode Ambient +, qui consiste, aux heures de veilles, à afficher de superbes images en lieu et place d’un écran noir. Autre élément important : le gaming hub peut vous permettre de télécharger des jeux facilement et sans consoles, y compris depuis l’appli Xbox. Le FreeSync Premium Pro vous permettra même d’adapter le taux de rafraîchissement aux signaux envoyés à votre carte graphique par les jeux mis en route.

En outre, comme il s’agit d’une télévision connectée, vous pourrez lancer Google Duo pour passer des appels en visio, mais également utiliser l’application SmartThings depuis votre smartphone pour piloter vos contenus et même d’autres objets connectés environnants (prises, thermostat, sono, lampes, etc.). Eh oui, on vous l’avait dit que c’était une bombe ! Et si jamais vous voulez continuer de vous régaler, on vous laisse regarder ci-après s’il n’y a pas un autre bon plan TV Connecté Samsung encore plus intéressant pour vous !